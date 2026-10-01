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Política

Susel Paredes cuestiona al JNE por no definir situación de RLA: "Esta demora es una cobardía"

La candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación alertó que López Aliaga no ha presentado rendición de recepción de donaciones y gastos porque candidatea como primer regidor y no como alcalde. ¿Eso es creíble? Si yo en cada cuadra encuentro su cara”, indicó.

Susel Paredes cuestiona al JNE por no definir situación de RLA: "Esta demora es una cobardía"
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Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación, calificó de “cobardía” el que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no defina si, de ganar la lista de Renovación Popular, le entregará las credenciales a Rafael López Aliaga, pese a que faltan solo días para las elecciones.

“Me parece un escándalo mundial que hoy (jueves 1), el último día en que se pueden hacer manifestaciones públicas, si López Aliaga va a recibir las credenciales o no. Lo que me parece más desacreditable de este proceso es al demora. Esta demora es una cobardía”, expresó a Exitosa.

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En ese contexto, se refirió a las expresiones del ex candidato presidencial contra Roberto Burneo, presidente del JNE. “Si te amenazan con el morrocoy, pídele a la Policía dos efectivos más (de seguridad), pero no por tu cobardía vas a poner en riesgo un proceso electoral tan importante como el de las elecciones regionales y municipales”, anotó.

A su vez, Paredes alertó que López Aliaga no ha presentado rendición de recepción de donaciones y gastos porque no es candidato a la alcaldía sino a regidor.

“Ahora resulta que yo he gastado más que él. ¿Eso es creíble? Si yo en cada cuadra encuentro su cara”, indicó.

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