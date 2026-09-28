JNJ declara aptos a 9 postulantes para el concurso público de nombramiento del jefe de la ONPE

JNJ declara aptos a 9 postulantes para el concurso público de nombramiento del jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró aptos a nueve de los doce postulantes para el concurso público de selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Se trata de: Ernesto Antonio Aranda Vergara, Jorge Félix Balarezo Rengifo, Augusto Ernesto Bernuy Alva, Teresa Giovanna Durand Silva, Marco Aurelio Espinoza Rivera, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, José Alfredo Pérez Duharte, Sarita Piscoya Morales y Manuel Isidro Vásquez Flores.

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Por su parte, los tres postulantes que fueron declarados no aptos (Víctor Omar Álvarez Herrera, David César Espinoza Acosta y Luigino Pilotto Carreño) podrán presentar un recurso de reconsideración entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. El 6 de octubre se comunicará la decisión.

La razón por la que fueron declarados no aptos solo puede ser consultada de forma individual por los postulantes en el extranet de la JNJ.

La lista de postulantes aptos y no aptos fue establecida en la sesión del pleno de la JNJ del 28 de septiembre, como parte de la Convocatoria N.° 006-2026-SN/JNJ.

Cronograma

De acuerdo con el calendario, los postulantes que superen las fases iniciales deberán continuar con la presentación de su información y documentación sustentatoria.

La entrega del currículum vitae y de los documentos que acrediten la información declarada está prevista para el 12 y 13 de octubre. Luego, la JNJ publicará los resultados de la evaluación curricular el 23 de octubre, fecha en la que se conocerá qué candidatos avanzarán a la siguiente fase del proceso de selección.

La etapa posterior corresponderá a la evaluación del plan de trabajo. Los postulantes deberán presentar sus propuestas el 11 y 12 de noviembre y, posteriormente, sustentarlas ante el pleno de la JNJ el 16 de noviembre. Ese mismo día se difundirán las calificaciones obtenidas y la lista de candidatos que continúen en el concurso.

El proceso concluirá con la entrevista personal, programada para el 11 de diciembre. En esa misma jornada se prevé la publicación del cuadro de méritos y de los resultados de la votación realizada por el pleno de la JNJ. Finalmente, la juramentación del nuevo jefe de la ONPE se realizará en un acto público previsto para el 14 de diciembre de 2026.