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Política

JNJ inscribe a 12 candidatos para la jefatura de la ONPE: dos finalistas de concursos anteriores

Entre los postulantes figuran Carlos Loyola Escajadillo, quien en julio se quedó sin los votos necesarios para asumir el cargo pese a ser el único postulante en carrera, y José Pérez Duharte, actual director de Cooperación Internacional del JNE, denunciado en 2020 por incluir datos falsos en su currículum.

JNJ inscribe a 12 candidatos para la jefatura de la ONPE: dos finalistas de concursos anteriores
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó la lista de 12 postulantes inscritos en la segunda convocatoria del concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La convocatoria es para cubrir la vacante que dejó Piero Corvetto en abril, luego de que renunciara tras el escándalo por fallas logísticas que extendieron un día la primera vuelta electoral y abrieron una investigación fiscal por presunta colusión.

Corvetto lideraba la ONPE desde agosto de 2020. Luego de su salida, asumió la jefatura de manera interina el entonces gerente general, Bernardo Pachas, conforme a la ley orgánica de la entidad, que designa al funcionario de mayor jerarquía administrativa cuando el cargo queda vacante en medio de un proceso electoral.

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La JNJ convocó un primer concurso en abril para nombrar al sucesor de Corvetto, pero ese proceso terminó sin nombramiento. Carlos Loyola Escajadillo llegó como único postulante hasta la entrevista final y obtuvo 82.49 puntos en el cuadro de méritos, pero el pleno de la JNJ no reunió los votos requeridos para designarlo. Ante ese resultado, la JNJ abrió una segunda convocatoria que ahora suma 12 inscritos.

Los postulantes registrados son Víctor Álvarez Herrera, Ernesto Aranda Vergara, Jorge Balarezo Rengifo, Augusto Bernuy Alva, Teresa Durand Silva, David Espinoza Acosta, Marco Espinoza Rivera, CarlosLoyola Escajadillo, José Pérez Duharte, Luigino Pilotto Carreño, Sarita Piscoya Morales y Manuel Vásquez Flores. La JNJ debe publicar la relación de postulantes aptos el próximo 28 de setiembre.

Lista de inscritos para concurso jefe ONPE.

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Cobros irregulares y un CV cuestionado marcan el historial de los dos repitentes

Loyola Escajadillo es ingeniero industrial y arrastra el historial más cuestionado de la lista. Según una investigación de El Comercio basada en informes de la Contraloría, como gerente de planificación y presupuesto en el Reniec, recibió durante cuatro años pagos por escolaridad, gratificaciones y bonificaciones ajenos a su régimen laboral. La Contraloría calculó un perjuicio al Estado de S/104.556,05 y Loyola reconoció la irregularidad en una carta de 2019, en la que se comprometió a devolver el dinero mediante un cronograma que se extendió hasta 2023.

El historial de Loyola incluye además dos episodios adicionales durante su paso por el Reniec. Según el mismo medio, en 2019 autorizó más de S/80.000 en viáticos para un viaje a Arequipa que incluyó tours turísticos y cenas de gala, registrado bajo el concepto de una olimpiada institucional; el caso derivó en un proceso administrativo disciplinario que terminó por prescribir. También autorizó S/78 mil para un sorteo de útiles escolares entre trabajadores, una práctica que la ley prohíbe. En primera instancia fue sancionado junto a otros funcionarios, pero el Tribunal del Servicio Civil revocó la sanción.

En el concurso anterior, la JNJ llegó a excluir a Loyola por omitir la declaración de dos procesos judiciales en trámite, uno de ellos vinculado justamente al caso Reniec. Un recurso de reconsideración lo reincorporó al proceso, en una votación dividida de cuatro contra tres. El postulante también acumula una denuncia de su expareja por violencia psicológica y abandono de hogar, presentada en 2018 y archivada por desistimiento.

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Pérez Duharte, comunicador de profesión, es actualmente director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cargo que ocupa desde diciembre de 2024. Antes fue jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional del JNE y director de su Escuela Electoral y de Gobernabilidad. En el concurso de 2020 para la jefatura de la ONPE llegó a la etapa final con el puntaje más alto en la evaluación de conocimientos, pero un ciudadano lo denunció ante la JNJ por consignar en su currículum cargos sin sustento documentario y por alterar fechas de su trayectoria profesional.

La denuncia cuestionó también su plan de trabajo, al señalar párrafos tomados de una tesis doctoral sin citar la fuente. Pérez Duharte respondió con descargos y documentación de respaldo. En abril de este año, su nombre volvió a circular como posible sucesor directo de Corvetto, versión que la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, negó públicamente.

El resto de la lista incluye a otros dos postulantes que ya compitieron por cargos similares. Balarezo y Bernuy postularon en 2020 a la jefatura del Reniec, donde obtuvieron 87.5 y 84.5 puntos respectivamente en el examen de conocimientos, por encima del propio Loyola. Espinoza y Durand, en tanto, integraron la lista de postulantes aptos al concurso de ONPE de ese mismo año.

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