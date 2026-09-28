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Ley seca por ERM 2026: ¿cuándo empieza la restricción por las elecciones del 4 de octubre?

La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida durante 48 horas por los comicios del domingo 4 de octubre. Conoce el horario exacto de la restricción y qué establece la normativa electoral.

Ley seca en Perú por Elecciones Regionales y Municipales 2026
Ley seca en Perú por Elecciones Regionales y Municipales 2026Composición LR / Andina
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A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, entrará en vigencia la ley seca en todo el Perú. La restricción busca contribuir al orden durante la jornada del domingo 4 de octubre en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales.

Miles de ciudadanos se preguntan cuándo empieza exactamente la prohibición y hasta qué hora estará vigente. La disposición forma parte de las normas establecidas por la legislación electoral y su incumplimiento puede generar sanciones económicas para personas y establecimientos.

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¿Desde cuándo rige la ley seca por las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ley seca regirá durante 48 horas continuas: desde las 8.00 a. m. del sábado 3 hasta las 8.00 a. m. del lunes 5 de octubre. En ese periodo estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas de cualquier clase en todo el país. También deberán cerrar los establecimientos o espacios dedicados exclusivamente a su venta.

Esta medida se adopta en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el domingo 4 de octubre. Ese día, la ciudadanía elegirá diversas autoridades, entre ellas gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales y distritales para el periodo 2027-2030.

¿Qué está prohibido y cuáles son las sanciones?

Durante la vigencia de la ley seca, bodegas, supermercados, restaurantes, bares y otros negocios no podrán vender bebidas alcohólicas. La disposición comprende su expendio; por ello, los locales dedicados exclusivamente a ese comercio deberán permanecer cerrados hasta que concluya la restricción.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señala que incumplir esta medida puede sancionarse con pena de cárcel no mayor de seis meses y una multa mínima de S/3.390, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones. La entidad anunció que sus fiscalizadores realizarán operativos en las regiones para supervisar el cumplimiento de las restricciones electorales.

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