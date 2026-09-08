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JNE evalúa cambiar locales de votación en zonas de riesgo ante impacto del fenómeno El Niño

El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció planes de contingencia junto a Indeci, Cenepred y la PCM. Las acciones buscan supervisar los locales en riesgo en 518 distritos para prevenir emergencias durante las elecciones regionales y municipales.

Roberto Burneo, presidente del JNE.
Roberto Burneo, presidente del JNE. | Foto: Difusión
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa el estado de las escuelas y locales de votación para buscar lugares alternativos frente al aumento de lluvias por el fenómeno El Niño.

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En una entrevista para Andina, Roberto Burneo señaló que se identificaron los puntos del país que tienen solo una mesa o un local de sufragio para reubicarlos a tiempo si ocurren emergencias o bloqueos de carreteras.

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Además, el titular del organismo electoral también indicó que se encuentra coordinando con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar que el material electoral llegue a todas las regiones.

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"El Jurado y el Sistema Electoral no es ajeno a ello y por eso a través de nuestras comisiones multisectoriales que hemos promovido a nivel nacional, hemos creado un subgrupo que ya está y vamos trabajando, donde estamos convocando a las entidades vinculadas a la gestión de riesgo de desastres, hablamos de Indeci, Cenepred, también la PCM que están integrando estos grupos de trabajo a efecto de poder tener el asesoramiento, la información vinculada a los escenarios de riesgos y poder tomar decisiones".

Respecto a la labor de campo, el representante del organismo electoral precisó que la fiscalización preventiva abarca la identificación de problemas logísticos que puedan impedir la asistencia de los electores la fecha de los comicios.

"Es importante saber que estamos previendo, por ejemplo, qué zonas o qué mesas o qué locales de votación podrían tener algún riesgo porque sólo hay una mesa de sufragio o un solo local en ese espacio, ya los tenemos identificados, para ver qué alternativas tenemos frente a la intensificación de las lluvias".

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Sobre el traslado de las cédulas en el territorio nacional, la máxima autoridad del JNE detalló las acciones de supervisión que ejecutan antes y después de la jornada de sufragio.

"La prueba de color, la elaboración del material electoral, el despliegue del material electoral a cada uno de los lugares (...) tiene que llegar cada cédula a los rincones más lejanos del país".

En relación con el trabajo posterior a la votación, Burneo explicó el procedimiento para proteger el material utilizado y efectuar la revisión final de las actas procesadas en las mesas.

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"Ya terminada la jornada electoral, el repliegue del material mismo y todo el conteo de los votos, la administración de justicia electoral, el recuento de votos a través de los juzgados electorales especiales, es un proceso bastante complejo, bastante dinámico, que involucra todas las capacidades del sistema y específico del jurado, pero estamos totalmente preparados".

En cuanto a la coordinación interinstitucional, el funcionario mencionó el soporte que prestan las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad para proteger el desarrollo adecuado del proceso.

"Nosotros trabajamos con el apoyo logístico y seguridad ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, y en sí, con todas las entidades del Estado, a efecto de lograr que el 4 de octubre se desarrolle con total normalidad".

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El funcionario recordó que las labores de monitoreo del tribunal se mantendrán vigentes hasta el acto formal de cierre del calendario electoral.

"El proceso electoral termina con el día de las elecciones, termina hasta que nosotros proclamemos resultados, entreguemos credenciales, y finalmente sepamos quiénes son las nuevas autoridades, en este caso distritales, provinciales y regionales".

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