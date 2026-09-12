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Elecciones regionales y municipales: ONPE da siete días más a partidos para reportar el financiamiento de sus campañas

El nuevo plazo, fijado al 18 de setiembre, aplica tanto para la entrega virtual a través de la plataforma CLARIDAD como para la presentación física en mesa de partes.

ONPE da siete días más a partidos para reportar el financiamiento de sus campañas
ONPE da siete días más a partidos para reportar el financiamiento de sus campañas | Difusión - Composición El Popular
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estiró el plazo para que organizaciones políticas y postulantes a gobernaciones, vicegobernaciones y alcaldías provinciales y distritales cumplan con su primer reporte de financiamiento de campaña rumbo a las elecciones regionales y municipales de 2026. La fecha tope, que originalmente vencía antes, ahora se traslada al viernes 18 de setiembre, según una resolución gerencial emitida por el organismo.

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Ese primer corte de cuentas abarca todo el dinero recibido, aportes e ingresos, y todos los gastos entre el 7 de enero, día en que se convocó el proceso electoral, y el 5 de septiembre, fecha que marca el cierre del primer tercio de la campaña, treinta días antes de los comicios.

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La entidad precisó que la ampliación rige para las dos vías de entrega habilitadas; es decir, el registro digital mediante el sistema CLARIDAD y la entrega presencial, que exige una carta con los formatos correspondientes y sus anexos, ya sea en la sede central de la ONPE, en alguna Oficina Regional de Coordinación o en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales habilitadas para esta elección subnacional. El organismo también recalcó que el propio candidato o su responsable de campaña puede encargarse de este trámite y que una sola persona puede asumir ese rol para más de un postulante.

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Qué formato le toca a cada quien

La ONPE detalló el esquema de formularios que corresponde llenar según el tipo de organización o candidatura:

  • Partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales: formato 5 para aportes e ingresos, formato 6 para gastos.
  • Candidatos: formato 7 para aportes e ingresos, formato 8 para gastos.
  • Si el candidato cuenta con un responsable de campaña, debe formalizar esa designación con el formato 14.
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