Elecciones regionales y municipales: ONPE da siete días más a partidos para reportar el financiamiento de sus campañas
El nuevo plazo, fijado al 18 de setiembre, aplica tanto para la entrega virtual a través de la plataforma CLARIDAD como para la presentación física en mesa de partes.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estiró el plazo para que organizaciones políticas y postulantes a gobernaciones, vicegobernaciones y alcaldías provinciales y distritales cumplan con su primer reporte de financiamiento de campaña rumbo a las elecciones regionales y municipales de 2026. La fecha tope, que originalmente vencía antes, ahora se traslada al viernes 18 de setiembre, según una resolución gerencial emitida por el organismo.
Ese primer corte de cuentas abarca todo el dinero recibido, aportes e ingresos, y todos los gastos entre el 7 de enero, día en que se convocó el proceso electoral, y el 5 de septiembre, fecha que marca el cierre del primer tercio de la campaña, treinta días antes de los comicios.
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La entidad precisó que la ampliación rige para las dos vías de entrega habilitadas; es decir, el registro digital mediante el sistema CLARIDAD y la entrega presencial, que exige una carta con los formatos correspondientes y sus anexos, ya sea en la sede central de la ONPE, en alguna Oficina Regional de Coordinación o en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales habilitadas para esta elección subnacional. El organismo también recalcó que el propio candidato o su responsable de campaña puede encargarse de este trámite y que una sola persona puede asumir ese rol para más de un postulante.
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Qué formato le toca a cada quien
La ONPE detalló el esquema de formularios que corresponde llenar según el tipo de organización o candidatura:
- Partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales: formato 5 para aportes e ingresos, formato 6 para gastos.
- Candidatos: formato 7 para aportes e ingresos, formato 8 para gastos.
- Si el candidato cuenta con un responsable de campaña, debe formalizar esa designación con el formato 14.