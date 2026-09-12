Elecciones regionales y municipales: ONPE da siete días más a partidos para reportar el financiamiento de sus campañas

ONPE da siete días más a partidos para reportar el financiamiento de sus campañas | Difusión - Composición El Popular

ONPE da siete días más a partidos para reportar el financiamiento de sus campañas | Difusión - Composición El Popular

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estiró el plazo para que organizaciones políticas y postulantes a gobernaciones, vicegobernaciones y alcaldías provinciales y distritales cumplan con su primer reporte de financiamiento de campaña rumbo a las elecciones regionales y municipales de 2026. La fecha tope, que originalmente vencía antes, ahora se traslada al viernes 18 de setiembre, según una resolución gerencial emitida por el organismo.

Ese primer corte de cuentas abarca todo el dinero recibido, aportes e ingresos, y todos los gastos entre el 7 de enero, día en que se convocó el proceso electoral, y el 5 de septiembre, fecha que marca el cierre del primer tercio de la campaña, treinta días antes de los comicios.

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La entidad precisó que la ampliación rige para las dos vías de entrega habilitadas; es decir, el registro digital mediante el sistema CLARIDAD y la entrega presencial, que exige una carta con los formatos correspondientes y sus anexos, ya sea en la sede central de la ONPE, en alguna Oficina Regional de Coordinación o en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales habilitadas para esta elección subnacional. El organismo también recalcó que el propio candidato o su responsable de campaña puede encargarse de este trámite y que una sola persona puede asumir ese rol para más de un postulante.

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Qué formato le toca a cada quien

La ONPE detalló el esquema de formularios que corresponde llenar según el tipo de organización o candidatura: