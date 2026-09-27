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Política

Secretario General de Ahora Nación rechaza censura contra César Astudillo: "Hoy no es el momento"

Néstor Villegas, secretario general de Ahora Nación, sostuvo que su partido no debería respaldar por ahora la censura contra César Astudillo. Consideró que los recientes cambios en la Policía deben tener un margen para mostrar sus resultados.

Bancada de Ahora Nación debatirá apoyar o no censura contra César Astudillo. Foto: Mininter
Bancada de Ahora Nación debatirá apoyar o no censura contra César Astudillo. Foto: Mininter
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El secretario general de Ahora Nación, Néstor Villegas, rechazó respaldar la censura contra César Astudillo, ministro del Interior. El dirigente sostuvo que la medida no sería conveniente en este momento, debido a los recientes cambios que el titular del sector dispuso en la Policía Nacional.

“Yo, como secretario general de Ahora Nación, no estoy de acuerdo con la censura. En todo caso, no en este momento. Hoy no es el momento”, declaró.

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Villegas destacó que Astudillo decidió cambiar a 23 generales de la Policía. Para el dirigente de Ahora Nación, esas modificaciones generan una expectativa sobre el rumbo que tomará el Ministerio del Interior.

Por ello, consideró que una censura en esta etapa podría terminar favoreciendo a quienes buscan mantener la línea de mando que existía con el anterior comandante general de la Policía.

El secretario general de la agrupación de Alfonso López Chau anunció que llevará su propuesta al comité político del partido para que sus integrantes evalúen la posición que adoptarán frente a la moción de censura contra César Astudillo.

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Alfonso López Chau también toma distancia de la censura contra Astudillo

El líder y senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, también tomó distancia de la moción de censura contra César Astudillo. Aunque aclaró que su bancada todavía no había definido una postura, sostuvo que antes de respaldar una medida de este tipo "hay que pensar en el país".

López Chau consideró que una censura contra un ministro debería tener como sustento el reconocimiento de “errores estructurales flagrantes, escandalosos” dentro de su gestión. Recordó que el Gobierno de Keiko Fujimori llevaba apenas tres meses y que la bancada todavía debía revisar los argumentos planteados contra el titular del Interior.

La posición del líder de Ahora Nación se suma a la expresada por el secretario general del partido, Néstor Villegas, quien también rechazó respaldar la censura por ahora. Para López Chau, la agrupación todavía debe evaluar la situación antes de definir si apoyará la salida de Astudillo, cuestionado por la crisis de inseguridad ciudadana y el aumento de homicidios.

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