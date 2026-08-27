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Diputada del Partido Cívico Obras anuncia respaldo de su bancada al gobierno de Keiko Fujimori

Durante una entrevista con Canal N, el pasado 23 de agosto, la diputada Jenny Samanez aseguró que el apoyo viene por pedido de Ricardo Belmont.

Obras apoyará a Fujimori durante su gobierno. Foto: Composición/LR
Obras apoyará a Fujimori durante su gobierno. Foto: Composición/LR
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La diputada de la bancada de Cívico Obras, Jenny Samanez, anunció que su partido apoyará al Gobierno de Keiko Fujimori. Durante una entrevista con Canal N, el pasado 23 de agosto, la legisladora señaló que el apoyo viene por pedido de su líder y excandidato presidencial, Ricardo Belmont.

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"La bancada de Obras y Ricardo Belmont, especialmente, es una persona que justo acaba de salir ayer a los medios a decir que va a apoyar y nos ha pedido apoyar al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori", expresó.

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Al ser consultada si su partido se siente más cerca del Gobierno de Fujimori, Samanez indicó: "Si le va bien a ella y su Gobierno, entonces nos va a ir bien a todos los peruanos. La población está aburrida de tanta pelea, tanta agresividad que se ve; lo que tenemos que hacer es empujar el coche para que a ella le vaya bien", aseguró.

En esa línea, señaló que, aunque Cívico Obras firmó un acuerdo con los partidos de oposición -Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú (JP)- para alcanzar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, su postura será de una “oposición constructiva al Gobierno, pero no al país”. “Tenemos que trabajar juntos”, sostuvo.

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Tras sus declaraciones, el periodista cuestionó a la legisladora. Le preguntó si su acuerdo con los otros dos partidos sirvió solo para tener a Óscar Retto como presidente de la Cámara de Diputados. Ante el cuestionamiento, la legisladora mencionó: "No, siguen juntos los partidos y, en realidad, los que conversan son los líderes del partido; nosotros lo que hacemos, los legisladores, es trabajar. Por parte mía, yo tengo el encargo de Ricardo Belmont de replicar a nivel nacional todo lo que él a través mío hizo en sus dos periodos".

"Ricardo Belmont es una persona muy demócrata, es una persona muy humana, es una persona que quiere al Perú, entonces él jamás nos va a poner un puñal en la espalda para votar, aunque no pensemos igual por algo que proponga por ejemplo del grupo del señor Roberto Sánchez", añadió y afirmó que respaldarán todas las acciones legislativas que pida el Gobierno para combatir el fenómeno El Niño.

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