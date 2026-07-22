Es falso que los medios no hayan entrevistado a Ricardo Belmont en la primera vuelta

El senador electo del partido político Obras Daniel Barragán señaló durante una entrevista con Mónica Delta, en Latina Noticias, que los medios de comunicación no se enteraron de la “filosofía” de su partido y de su líder, el excandidato presidencial Ricardo Belmont, porque no los entrevistaron durante la campaña electoral.

Esto no es verdad. Ricardo Belmont sí fue entrevistado por diversos medios de comunicación. PerúCheck pudo revisar que el excandidato presidencial tuvo presencia en por lo menos diez medios de comunicación de amplio alcance.

Una de las entrevistas que más llegada tuvo, solo en YouTube, fue la que se dio en Willax Televisión , con casi medio millón de reproducciones.

Fuente: Captura de pantalla del canal de Willax Televisión en YouTube

Asimismo, Ricardo Belmont fue entrevistado el 14 de enero por Rosa María Palacios en su programa Sin Guión. La entrevista en YouTube llegó a 165,000 visualizaciones.

El excandidato también tuvo exposición en medios radiales como Exitosa Noticias, cuya entrevista en YouTube llegó a más de 126,000 visualizaciones.

Además, el propio Belmont compartió un video de la entrevista que tuvo en RPP, el 10 de marzo:

Fuente: Captura de la página de Facebook de Ricardo Belmont

Belmont también tuvo entrevistas en el canal del Estado TV Perú , Nativa , Agencia de Noticias Andina , ATV y con periodistas como Fabricio Escajadillo y Marco Sifuentes . Todas estas entrevistas se dieron antes de la primera vuelta.

Conclusión

Por lo menos diez medios de comunicación de amplia difusión entrevistaron a Ricardo Belmont antes del 12 de abril, día de la primera vuelta electoral. Por lo tanto, PerúCheck califica la declaración del senador electo Daniel Barragán del Partido Cívico Obras como falsa.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.