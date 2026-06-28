Ricardo Belmont: “Keiko tiene que gobernar en un pacto con el país. Cómo va a hacer con 16 regiones que no la aceptan”

Ricardo Belmont postulará a los 81 años a la municipalidad de Lima. | Marco Cotrina / La República

Ricardo Belmont postulará a los 81 años a la municipalidad de Lima. | Marco Cotrina / La República

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Un malestar en la vesícula y una sospecha de cáncer desencadenaron, en enero de este año, semanas de angustia para Ricardo Belmont. En paralelo a su campaña presidencial, el candidato de Obras tuvo que someterse a pruebas médicas y a reacciones que lo dejaban sin fuerza. “He hecho mítines en los que me temblaban las piernas”, recuerda. Ahora afirma que está fuera de peligro, que sí tiene una neoplasia, pero que es benigna. El candidato que quiere recuperar su canal de su propia familia y que fue uno de los aliados de Roberto Sánchez en la segunda vuelta, explica por qué quiere volver a ser alcalde de Lima a los 81 años.

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Esta entrevista va a abordar el tema de su candidatura a la Municipalidad de Lima, pero antes, una pregunta personal: ¿cómo está su salud?

Mi salud está bien. Se tergiversó mucho sobre el tema de mi salud. Como yo soy una persona pública, que me vieran en dos clínicas, durante 15 días, entrando y saliendo, era para que la gente lo comente. Y si no lo decía en mi campaña, la gente pudo haber dicho que Belmont omitió algo.

En todo caso, recuerdo la conversación que tuvo con Rosa María Palacios y ahí dijo que los médicos le indicaron que le habían detectado un cáncer irreversible, pero que luego usted viajó fuera del país y que allí le dieron un diagnóstico más esperanzador.

Bueno, lo que pasó fue que yo fui por una cosa y me encontraron la posibilidad de que hubiera un tema de cáncer. Y el médico, después de 15 días, me dice: Hemos hecho la evaluación y todo es benigno, eres un hombre sano. Pero cuando fui donde Rosa María yo venía de la clínica…

Todavía no tenía esa precisión.

Sí. Pero está bien lo que dijo Rosa María. Había esa posibilidad, 50-50. Es como cuando te detectan un lunar, que si es un lunar hay que sacarlo. Pero ese lunar no está acá afuera, está adentro y en un lugar en que no se puede sacar.

En todo caso, está totalmente dispuesto para empezar con la campaña.

Absolutamente.

Porque incluso llegó a decir que, si algo pasara, para eso estaba su teniente alcalde.

Es que siempre puede pasar algo a mi edad. Son 81 años. La gente se muere joven. Y yo he tenido experiencias en mi vida muy cercanas a la muerte, como el balazo del 85.

¿Alguna vez se supo quién fue el responsable de ese atentado?

Se especuló mucho.

¿Pero usted sabe quién fue?

Bueno, he intuido, más o menos.

Pero no lo quiere contar.

No.

Vaya. Empecemos con el tema de la campaña, alguna vez ha dicho que Lima, en la elección presidencial, no entendió que es un crisol de todas las sangres, y que de allí vino el terruqueo contra las personas que piensan distinto, ¿por qué quiere ser alcalde de una ciudad que es así, que tiene esta disposición para la discriminación?

Primero, porque yo nunca discrimino a nadie. La gente sabe que Ricardo Belmont, durante casi toda su vida, ha mantenido las mismas convicciones. Es lo que dije en Habla el Pueblo. Empecé con lucha, estudia, trabaja, produce mejor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza por tu tierra patria, tu amor y tu ser. Eso se mantuvo toda la vida.

El jingle famoso

Que encierra que hay que pelear hasta el final. Si ya me siento mal y hubiera pasado lo que pudo haber pasado, imagínese. Con 40 de fiebre no se puede trabajar. Y yo mantuve la campaña con 37, con 38 de fiebre, porque todo esto empezó en enero y terminó la campaña el 12 de abril, pero siempre afiebrado y siempre en una condición que me costaba.

Así que tuvo episodios complicados de salud durante toda la campaña.

Claro. Estaban investigando. Durante todo enero y febrero estaban haciendo estudios.

¿Por eso mismo no fue a votar?

Yo no fui a votar porque yo no voto por mí mismo. Votaron mis dos hijos menores.

¿Cuál sería su prioridad si llega a ser alcalde nuevamente?

Mi prioridad es mirar en qué situación se encuentra el municipio, porque las voladas son que el municipio está endeudado, que el municipio tiene una deuda impagable. La Contraloría tendría que hacer una auditoría, es lo primero que pediríamos. Y, segundo, iniciar un plan de obras que jamás se ha visto, con el presupuesto que tenemos que ver.

Si es que lo tienen.

Si es que lo tenemos; si no, tenemos que revelarle la verdad al pueblo. Yo creo que lo que el pueblo quiere es transparencia. Ya está harto de los políticos que han mentido o que han sostenido cosas que no tienen valor. Y, como yo soy deportista, siempre digo que al hombre se le mide por los hechos y no por lo que diga.

Ahora, debe tener en mente al menos una gran obra.

Si yo digo hoy día mi estrategia de obras, la repiten mañana todos.

Lo mismo dijo en la campaña presidencial, con el plan de gobierno, por eso no quería presentarlo.

Mantuvimos en silencio nuestro verdadero plan, porque todo lo que yo decía en las redes, luego lo escuchaba en la televisión dominante y perversa que hemos tenido en esta campaña.

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¿Siente que esta elección es solo vecinal, que solamente servirá para ayudar al pueblo de Lima en sus dificultades o también será una cosa simbólica, que el próximo alcalde será una especie de figura que hará contrapeso a la presidenta Fujimori?

A ver, si Keiko fuera presidenta, asumiendo esa tesis, tiene que gobernar en un pacto con el país. Porque si hay 16 regiones que no la aceptan, ¿cómo va a hacer? Sería, en todo caso, la presidenta de Lima y de una parte del norte del país.

Y además con un alcalde de Lima que podría ser un opositor.

Bueno, si yo sí llego como alcalde, solamente voy a tratar el tema del vecino, no me lleven a la parte política. No quisiera yo politizar la alcaldía. Pero sería politizada de alguna manera, porque quien soy me obliga a tener una posición política. Las vigas maestras de mi partido están claras. Las sostengo durante más de 30 años y son un poco duras contra los que vendieron el país.

Claro, usted ha sido opositor a Fujimori.

Desde el año 95, cuando en todas las plazas del Perú dije: Cuidado con vender las riquezas naturales, con enajenar el país, cosa que se ha hecho y que hay que revisar.

Usted ha dicho en algún momento que los responsables de la derrota del señor Sánchez en la segunda vuelta son los peruanos en el exterior, ¿se ratifica en eso?

No he dicho que son los responsables. Los responsables son Transparencia e Ipsos, que adelantaron opinión y nos dieron todas las dudas. Después de 26 años se repite la historia, dieron ganador a Fujimori y al final ganó Toledo. Es un déjà vu para mí, yo ya vi esta película. Para mí, Keiko ganó con el cambio de las reglas de juego en pleno partido. Si en la primera vuelta funcionó la digitalización de los votos extranjeros, en la segunda, ¿por qué no se hizo? Esa es la pregunta que subyace en la cabeza de cualquier persona que analiza los hechos. Acá hay que explicar que el sentido común de la gente no va a aceptar fácilmente el triunfo de Keiko si no hay una conversación entre las dos fuerzas, que son como dos trenes que tienen la misma velocidad, la misma masa y la misma fuerza, y que van a colisionar.

Entiendo su posición, pero Sánchez tampoco tuvo buena performance en las provincias del país, si lo comparamos con Pedro Castillo. Castillo hizo mucha mejor votación en plazas importantes como Cusco y Cajamarca. Así que su único problema no son los votos fuera del país.

Es que los votos valen igual, los del exterior con los de Lima. Lo que está mal es el procedimiento, este cambio que se hizo. Yo voy al médico y le pido mis análisis de sangre, y el médico me dice antes te los daba, pero a partir de ahora ya no te los doy. ¿Y por qué? Porque ahora tienes que pagar para que te los den. Eso fue lo que ocurrió. Nosotros no tenemos nada contra nuestros hermanos que están en el exterior, pero lo que llama la atención es que se reciben los votos de un pueblo menor y no se reciben los votos de Argentina, no se reciben los votos de Estados Unidos, por favor. ¿Los reyes de la tecnología no pueden enviar los resultados? Es raro. Y Keiko lo sabe, porque si no lo supiera, no pediría un gobierno de ancha base.

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Ayer estuvo en una reunión con el señor Sánchez y el señor López Chau, ¿actuarán como un bloque dentro del Congreso?

Ese bloque fue hecho para la campaña.

Fue una cosa electoral.

Para mí, la patria está primero, después el movimiento y tercero las personas. Y nosotros, todo lo que sea bueno para el país, vamos a apoyarlo, vamos a derogar las leyes a favor del crimen que ha dado este Congreso, que ha tenido 2% de aprobación.

Esta intención de derogar las leyes pro crimen es interesante, pero, ahora mismo, con los votos que tienen, no les alcanza, necesitarían tocarle la puerta al señor Jorge Nieto, que a usted no le cae muy bien.

Ayer le di la mano, ayer nos vimos. Yo le dije: Jorge, la pelea terminó, tenemos que conversar.

Así que usted aplicó su famosa frase de abrazos y no balazos con Nieto.

Es una frase que tiene mucha fuerza. En la parte histórica, cuando uno dice abrazos y no balazos, uno no se refiere a la Policía, se refiere al concepto de país. Yo no quiero un país en el que se siga matando gente. Y acá hubo muertos, en el gobierno de Dina Boluarte, acusados de terroristas. Y acá todos éramos terroristas. Yo hasta hace una semana era un zurdo de mierda para la prensa. Ahora dicen hay que conversar.

Le corté cuando me estaba contando que se encontró con el señor Nieto. ¿Qué conversaron?

Nieto me dijo: Nada es personal, amigo Ricardo. Y podemos conversar. Le dije que conversemos, porque tenemos que unir al país. Hemos sido gobernados, de alguna manera, lo queramos decir o no, por el poder que ha tenido el fujimorismo, que se tumbó a PPK. De ahí lo intentaron con Castillo, lo lograron. Ahí sí el fujimorismo no reconoció el triunfo de Castillo. Todo lo planearon. Yo dije que esto era un fraude el primer día que me inscribí, por eso es que yo no lloro sobre la leche derramada. Yo lo dije: vamos a una elección con visos de fraude. Y el fraude empezó con la creación de 36 partidos, con que volvamos al Senado.

Ahora, en este Senado que no le gusta va a tener 5 representantes, y en la Cámara de Diputados unos 14. La pregunta es, ¿actuarán siempre como un bloque? ¿Qué garantía hay de que alguno no deje la bancada y se conviertan en una especie de federación de independientes más que en un partido?

Bueno, en Obras no creo que pase eso, porque se ha firmado un pacto de lealtad, de humildad y amor a la patria. Y en Obras, los espartanos saben que el que traiciona es separado, perseguido, por los mismos espartanos.

¿Perseguido de qué manera?

Perseguido mediáticamente, con la inmensa cantidad de espartanos que hay en redes sociales. Yo estoy acá porque se creó una filosofía estoica, para aguantar el silencio de la discriminación. Acá invitaban a los canales de televisión, a todos los candidatos, incluso a los que tenían 1%, los levantaban, y todos hablaban mal de Ricardo Belmont. Y Belmont no podía ir a hablar. Y si yo hubiera tenido televisión ganaba en primera vuelta.

¿En serio está convencido de eso?

Pero absolutamente convencido, porque yo empecé mi campaña en el 23, yo viajé a Puno, a Juliaca.

Vaya, lo veo modesto.

Precisamente, la peor de las mentiras es la falsa modestia.

¿Así que con unas cuantas apariciones en la televisión usted hubiera ganado en primera vuelta?

Pero escuche usted lo que dijo López Aliaga. Dijo que iba a ganar en primera vuelta, Álvarez también. Todos se copiaron lo que a mí no me permitían sustentar. Y yo tenía el sustento, soy una persona que durante veinte años no la han invitado a la televisión, son veinte años que me han dicho ladrón y estafador. Milagros Leiva junto con Juliana Oxenford y otros periodistas dijeron que incluso a mi hijo minusválido lo había maltratado, esto fue un fusilamiento mediático.

Ahora, su partido no ha cumplido con presentar el número mínimo de candidaturas a los gobiernos regionales.

Nos faltó uno.

Sí, pero eso hará que pierdan su inscripción.

No me preocupa eso porque Obras se levanta de las cenizas. Pierdo la inscripción y los espartanos volveremos a inscribirnos, no hay problema. La ley se hizo para que no pasaran los partidos que no estaban en la nómina de esta mafia que nos ha gobernado, esta mafia que ha atacado a todos los que no éramos adictos a esa llamada derecha bruta y achorada, que nos ha dicho rojos, zurdos. Y la gente de izquierda no me considera a mí de izquierda, pero me aprecia, porque saben que soy consecuente con lo que vengo diciendo. Te voy a contar una anécdota. Cuando estaba con Sánchez, yo dije: Queremos un canal de televisión, el canal del Estado.

De hecho, era uno de los acuerdos con Roberto Sánchez.

No, no era un acuerdo. Se me salió.

¿Ah, sí? ¿Lo dijo sin que lo supiera el señor Sánchez?

Lo dije porque yo no tengo un libreto que me ha dado Sánchez.

¿Y cuál era la idea?

La idea era que se transparente todos los días, con el periodismo peruano, lo que se está haciendo. Que una licitación sea conocida por el público. Si se va a licitar una nueva mina, que se ha encontrado, que se diga.

Al estilo de las mañaneras de la señora Sheinbaum.

Más o menos, sí.

¿Y usted quería administrar ese canal?

No, yo no estoy para administrar nada. Era la idea, como este canal que ahora tienen ustedes, porque La República ya es un canal. Y hoy se puede hacer un canal con 5 mil soles. Se necesita una escenografía, un backing y unas cámaras. ¿Cuántos canales de televisión hay hoy en día? Todos los influencers tienen sus canales.

El tema de la televisión es algo recurrente en su discurso. Parece que tiene un poco de nostalgia de su época de broadcaster.

Pero por supuesto, yo nací entre tubos de radio. A los 11 años, mi padre compró radio Excelsior. Y desde ahí viví en la radio, estudié en la radio e hice radio desde que tenía 22 años.

Incluso en las vigas maestras de su partido habla de la televisión, es un tema permanente en sus propuestas.

Cuando yo era chico, mi padre me dijo: ¿Ves este fierro? Y era un micrófono, bastante grande, de la época. Y luego siguió: Con ese fierro, un país puede levantarse o puede hundirse, depende de las personas que hagan uso de él.

Si es una persona apasionada por la televisión, ¿qué sintió cuando perdió su canal?

Sentí que tenía que volver a hacerlo. Yo no lloro sobre la leche derramada. Cometí el error de dárselo a mi hijo, cuando me metí a la política. Y cuando quise que me lo devuelva, ya no quiso. Le dije: Te estás portando mal con tus hijos, con tus hermanos menores, que en ese momento tenían 3 y 8 años. Le pedí que lo devolviera. Y allí está el problema. Lo voy a recuperar, no hay problema. Si Dios me da salud.

¿Entiende que ahora mismo habrá unas cuantas personas decepcionadas de su vieja idea de hacer un canal comunitario, por cómo nació RBC, con los aportes de tantos?

Yo traje esa idea de Estados Unidos.

Ya, pero la hizo acá, con aportes de peruanos.

Me equivoqué de país.

¿Cómo es eso?

Es la envidia. Fue un canal que funcionó perfectamente por 10 años. Se inauguró en el 86 y en el 96 empezaron a decirme estafador. Pero en ese tiempo, en esos diez años, todos los políticos fueron al canal del supuesto estafador, ¿cómo es eso?

¿Y los aportantes recibieron algún beneficio?

No era un banco, era una inversión. Y a veces se caen las acciones. A mí la Sunat me persiguió desde el 96 y pagué más impuestos que todos los canales, fueron 34 millones de impuestos.

Tiene 81 años, ¿siente que tiene alguna deuda pendiente con alguna persona?

Bueno, tengo que arreglar con mi señora, de la que me estoy separando. Tengo que arreglar con mis hijos, que me tienen que devolver lo que es mío. Tengo que luchar por mis espartanos, que han creído en mí y me han dado casi un millón 700 mil votos.

¿Y tiene algún enemigo?

Muchos, asolapados. Son los que me preguntan cosas y empiezan diciendo: Dicen tal cosa de usted. Pero no tengo ningún resentimiento. Tomo eso deportivamente. Soy deportista. He sido noqueado en el boxeo, me rompieron las piernas en el fútbol.

Le dispararon en el 85.

Me ha pasado de todo. Tengo 14 operaciones.

Y acaba de descartar un cáncer.

Sí, al menos que venga un infarto en el camino.

No lo preocupe al señor (Harold) Forsyth.

No, él estaría feliz. Sería el alcalde. Él es un amigo mío. Yo le pedí que sea el alcalde, pero me dijo que se encargaría de traer al equipo de técnicos. Y ahora es el candidato a teniente alcalde.