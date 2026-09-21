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Política

Seis jueces supremos buscan la presidencia del Poder Judicial

Periodo 2027-2028. La elección estará a cargo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y se realizará el primer jueves de diciembre. También habrá elecciones para la presidencia de las 34 Cortes Superiores de Justicia.

Corte Suprema elegirá en diciembre un nuevo presidente del Poder Judicial
Corte Suprema elegirá en diciembre un nuevo presidente del Poder Judicial | Poder JudicialPoder Judicial
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El Poder Judicial se prepara para renovar a sus autoridades en la Corte Suprema de Justicia y las 34 Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. Las elecciones, como cada dos años, se realizarán en Sala Plena el primer jueves de diciembre, y los elegidos asumirán funciones el primer día útil de enero.

En este proceso institucional no hay un cronograma definido ni candidaturas oficiales hasta el momento en que se instale la Sala Plena respectiva. Sin embargo, desde septiembre hay candidatos informales que van conversando con sus colegas para sumar los respaldos que les permitan ganar la elección.

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LAS FUNCIONES DE UN ALCALDE, GOBERNADOR Y PRESIDENTE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Corte Suprema

En la máxima instancia judicial del país se vocean los nombres de los jueces supremos Ramiro Bustamante Zegarra, Ulises Yaya Zumaeta, Carlos Arias Lazarte, Manuel Luján Túpez, César Proaño Cueva y Aldo Figueroa Navarro como eventuales candidatos para suceder a la actual presidenta, Janet Tello Gilardi.

Los que tendrían mayores posibilidades son Bustamante Zegarra, Yaya Zumaeta y Arias Lazarte. Otro con posibilidades reales es Manuel Luján, aunque desde ya enfrenta la oposición de sectores políticos de derecha vinculados al actual gobierno. Luján y Arias Lazarte ya fueron candidatos en las elecciones del 2024, en las que ganó la doctora Janet Tello.

Consejo Ejecutivo

Ramiro Bustamante Zegarra integra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, reelegido para el período 2025-2027, por lo que algunos lo consideran el candidato oficialista. Además, preside el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil para agilizar los procesos. Nacido en Arequipa, es doctor en Derecho y en Ciencias Forenses y Criminalística por la Universidad Nacional de San Agustín.

Academia de la Magistratura

Ulises Yaya Zumaeta es vicepresidente de la Academia de la Magistratura (AMAG) y presidente de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. El magistrado Yaya Zumaeta se ha convertido en uno de los principales impulsores del uso seguro y ético de las nuevas tecnologías dentro del sistema de justicia peruano. Es juez supremo titular desde julio de 2022.

Sala Civil

Carlos Arias Lazarte, presidente de la Sala Civil Transitoria, ha logrado la reducción sustancial de la carga procesal y metas de carga cero en recursos de queja por denegatoria de casación. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres y maestrías en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Extinción de Dominio

Manuel Luján Túpez es el coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio. En su gestión se ha reportado la recuperación de más de 700 millones de soles en bienes y activos provenientes de actividades ilícitas. Nombrado juez supremo en 2022, es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Granada (España).

Derecho Constitucional

César Proaño Cueva, nombrado en marzo de 2023, integra la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Es reconocido por impulsar herramientas digitales aplicadas a la justicia. Es abogado por la Universidad Los Andes de Huancayo.

El regreso

Aldo Figueroa Navarro regresó a la Corte Suprema en 2025, tras ser destituido en 2021 por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Tiene muy pocas posibilidades de ser elegido. Es abogado egresado de la Universidad de San Marcos, con estudios de derecho en el Instituto Max Planck de Alemania.

19 votos

De los 20 jueces supremos titulares, solo participarán 19 magistrados en la elección del nuevo presidente del Poder Judicial para el período 2027-2028. El juez supremo Roberto Burneo está de licencia por presidir el JNE, por lo que no participará en la elección.

Por ello, para ganar en primera vuelta se necesitan 11 votos. Si ninguno de los candidatos obtiene ese número, los dos más votados pasarán a una segunda votación, que se realizará el 3 de diciembre. Ganará el que obtenga la mayoría mediante una serie de alianzas internas. Lo mismo aplica para la elección de los presidentes de las Cortes Superiores.

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