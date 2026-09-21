Buenas noticias para inmigrantes | IRS entregará un cheque por hasta US$32.200 a parejas que declaren sus taxes

IRS entregará un cheque por hasta US$32.200 a parejas que declaren sus taxes. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

IRS entregará un cheque por hasta US$32.200 a parejas que declaren sus taxes. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció los ajustes por inflación para el año tributario 2026 que incluyen una deducción de hasta US$32.200 para matrimonios que declaren impuestos de forma conjunta. En este sentido, la agencia y el Departamento del Tesoro han impulsado una propuesta que restringiría la parte reembolsable de cuatro créditos fiscales, según el estatus migratorio del contribuyente.

Todo lo que se sabe del cheque que el IRS entregará a las parejas en EE.UU.

Ten en cuenta que el IRS estableció la deducción en US$32.200 para los matrimonios que presentan la declaración conjunta, según la información publicada por la entidad. No obstante, otras personas recibirán diversas opciones:

Para contribuyentes solteros o casados que declaran por separado, el monto sube a US$16.100.

Mientras que los jefes de hogar accederán a una deducción de US$24.150.

Ten en cuenta que estos valores surgen de los ajustes por inflación que incorporan modificaciones de la ley conocida como el One Big Beautiful Bill.

Sin embargo, entre 200 mil y 700 mil contribuyentes podrían perder ese excedente por no cumplir con la definición de qualified alien, aunque la propia agencia aclara que se trata de una estimación aproximada.

¿Qué extranjeros calificarían para recibir los créditos del IRS?

Para establecer quién puede conseguir ese dinero, la propuesta utiliza la definición de qualified alien prevista por la PRWORA. Entre las categorías contempladas figuran:

Los residentes permanentes legales

Las personas a quienes se concedió asilo

Los refugiados

Determinados beneficiarios de parole por un período de al menos un año

Determinados inmigrantes cuya deportación o expulsión fue retenida

Personas con determinadas formas de entrada condicional

Entrantes cubanos o haitianos

También aparecen residentes legales de países asociados mediante un Pacto de Libre Asociación.

Por último, las autoridades estiman que 49 millones de contribuyentes reclamarán al menos uno de esos créditos en el año tributario 2026, y que unos 24 millones conseguirían una parte reembolsable.