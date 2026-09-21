"80% de los vecinos están en contra de la obra de la avenida Huaylas", advierte candidato por Avanza País a Chorrillos Richard Cortez

¿Es esto una reelección encubierta?

Efectivamente, en este caso yo ostento el cargo de alcalde bajo un fallo del Jurado Nacional de Elecciones por la vacancia del señor alcalde anterior, por lo cual acabé asumiendo porque era el regidor hábil. Entonces, en este caso mi elección es primaria, no es la reelección propia porque yo tengo solo la encargatura por un tiempo limitado como alcalde.

¿Por qué quiere ser alcalde del distrito de Chorrillos?

Bueno, lo que hemos demostrado durante este año es que si tenemos un trabajo coherente, si tenemos un trabajo transparente, podemos realizar y tener soluciones a mediano y largo plazo. Si en estos ocho o nueve meses he obtenido resultados positivos, pues en cuatro años definitivamente podremos lograrlo.

Se habla de aproximadamente más de diez denuncias en su contra, concusión, negociación incompatible, peculado, resistencia a la autoridad. ¿Cómo con ese CV postula? ¿Por qué un chorrillano apostaría por usted?

Claro, lo que sucede es que yo soy muy respetuoso del periodismo, pero resulta que también hay periodistas que deberían hacer un filtro adecuado. Esas doce denuncias de las cuales ellos indican que soy parte de ese proceso, cuando asumo la alcaldía, asumo los pasivos y los activos. Las investigaciones que han sido de años anteriores, 2022, 2023 y 2024, siguen su curso. Entonces, como cabeza administrativa y política, pues también me incluyen dentro del proceso. Entonces, los periodistas, lamentablemente, del diario El Comercio, han sido muy negligentes al decir doce denuncias, cuando solo existe una, que incluso está en preparatoria.

¿Cuál es esa denuncia?

Ah, claro, es la que tengo de un tráfico de influencias que lleva un año y medio en preparatoria. Ni siquiera ha seguido el proceso. ¿Por qué? Porque el supuesto denunciante hasta el momento no presenta la prueba que dice ser la fidedigna, y lleva un año y medio, y hasta ahora el fiscal no se lo ha solicitado, o en todo caso, si se lo ha solicitado, no lo ha entregado. Entonces, esas supuestas doce denuncias están dentro del proceso natural de cualquier alcalde cuando asume el cargo, de denuncias de años anteriores. Y ahí están, las podemos ver, desde el año 2022, desde el 2024, 2023, 2024, e incluso hay una denuncia que fue hecha de forma anónima cuando yo era regidor en el año 2024.

En marzo del 2025 hubo un video difundido en donde usted habría recibido dinero, y en algunas declaraciones posteriores usted dice que son cinco mil soles. Han habido varias versiones sobre cuál fue la razón, motivo o circunstancia de esa entrega de dinero en efectivo. ¿De qué se trató?

Bueno, durante un año y medio yo he tenido que soportar efectivamente este cargamontón que se me hizo a mí de parte del exalcalde el señor Velasco junto con el exgerente Henry Herrera, lo cual me he defendido de manera adecuada, y obviamente en el proceso judicial he respondido aclarando que eso fue una reunión privada donde hubo muchas reuniones, no solo una, donde se hablaron de una infinidad de situaciones. Entonces, lo que ha quedado claro para mí siempre es que se ha tergiversado, se ha editado, tal como se puede ver en el proceso judicial, en el que hasta el momento no presentan el video completo, y yo lo he exigido. ¿Y por qué no presentan el video completo? Porque en ese video aparecen dos personajes, y esos dos personajes son el señor Fernando Velasco y el señor Henry Herrera. Entonces, durante un año y medio he defendido mi verdad, pero sin embargo no había el video completo. Ahora ha aparecido un vecino y ha presentado en TikTok la parte, los tres o cuatro segundos posteriores al video que ellos han mostrado, donde aparece el señor Velasco y el señor Henry Herrera. Entonces, esto es claramente lo que dije desde un principio, esto fue una componenda hacia mi persona, lo dije en la sesión de consejo, fui chantajeado, fui amenazado incluso hasta de muerte, y lo dije en febrero del año 2025. Entonces, esto no es algo que yo me haya inventado. Yo reconozco algunos errores que se pueden haber cometido, pido las disculpas del caso, pero no he cometido ningún delito, tal como lo puedo haber dicho y lo he afirmado completamente.

¿Usted cree que recibir dinero en efectivo siendo una autoridad no es un delito?

Para una campaña política no lo es. No lo es, pero hay una ley que te dice que todo tiene que estar previamente... Las actividades sociales, como resulta, como no era candidato todavía en ese momento, no era candidato tampoco.

¿Hay un acta que diga a dónde, de dónde vino ese dinero, para qué se fue ese dinero?

Claro, lo que sucede es que ese dinero nunca me quedé con el dinero, ni tampoco se me entregó. Ese mismo rato, en el video, el señor en mención solicita la devolución y yo se lo devuelvo. En ningún caso he hecho uso de ese efectivo en lo absoluto.

O sea, le dan el dinero y usted lo devuelve.

Y me lo pide. Así es. Vean el video completo. Por eso es que un año y medio me he pasado peleándome con mi verdad al decir que no fue completo.

¿Y aceptaría de nuevo efectivo?

No, definitivamente estas situaciones a veces salen de todo contexto. No toda campaña política siempre requiere del apoyo correspondiente, pero en el año 2025 el apoyo era básicamente para hacer actividades sociales.

Usted ya tiene un año siendo la máxima autoridad en Chorrillos y los vecinos se siguen quejando. ¿Cuál es su propuesta como alcalde electo?

En este caso hay que ser bien claros. Cuando yo tomo la alcaldía en el mes de noviembre, nosotros encontramos un déficit de 106 millones de soles, los cuales obviamente hacen que el trabajo sea más difícil. Pero durante los 6, 7 y 8 meses hemos demostrado capacidad de gestión, hemos reducido costos, hemos reducido gastos que eran innecesarios, los cuales hemos equilibrado, después de 8 meses, el presupuesto municipal.

¿Ya se ha equilibrado?

Claro, hemos hecho un cronograma de pagos al personal, al que se le debía 14 millones de soles, a los proveedores más de 20 millones de soles. Estoy pagando en este año presupuesto del año 2023. Obras que habían sido realizadas en el año 2023 las estoy pagando en el 2026. Entonces, ¿qué hemos propuesto? Algo que no es que voy a hacer en el 2027, ya lo estamos haciendo, en seguridad ciudadana, limpieza pública e infraestructura vial. Chorrillos tiene 40 kilómetros cuadrados pero tiene 3 necesidades básicas. Primero, seguridad ciudadana. 4 millones de soles se está invirtiendo en crear la primera central de videovigilancia. ¿Y a través de qué? De obras por impuestos, porque como no tenemos liquidez efectiva, tengo que recurrir al privado, y el de obras por impuestos me da esta posibilidad. En el caso de limpieza pública, la compra directa de 10 compactadoras nuevas, porque teníamos ese problema. Al no tener compactadoras, se hacían alquileres, alquileres que costaban 1.200.000 soles mensuales, los cuales ahora estamos en 600.000 porque hemos repotenciado nuestra maquinaria. Pero con proyección al 2027, para no tener contratos que perjudican al arca comunal, entonces estamos haciendo la adquisición directa de 10 compactadoras propias del distrito.

Las áreas públicas en Chorrillos han crecido desordenadamente. ¿Qué plantea hacer con ellas?

Lo que sucede es que cuando no existe el orden y la planificación, pasa esto. Desde el año 2018 no existe ninguna ordenanza que regule el comercio ambulatorio. Hemos crecido casi el 60% porque no hay manera de cómo regularlo. Nosotros, al cierre de este año, vamos a ordenar, tener las ordenanzas claras de qué cosas sí se puede hacer en algunas áreas y qué cosas no. Porque al no tener ordenanza, entonces es, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero sin embargo, en este caso, nosotros estamos ordenando, así como lo hemos hecho con la ordenanza de las mototaxis. Desde el año 2018 no existía regularización alguna. Ahora sí, los buenos mototaxistas están de acuerdo. Y no lo digo yo, lo dicen los representantes de Lima Metropolitana, que Chorrillos tiene en este instante una de las mejores ordenanzas en lo que viene a ser regulación de mototaxis.

Muchos vecinos dicen que las playas son de terror, están abandonadas, hay personas que cobran como si fueran extorsionadores por estacionarse. ¿Cómo se plantea cuidar ese orden?

Lo que sucede es que aquí en Chorrillos, en la playa Agua Dulce, se sucede algo muy particular. Ahí interviene el gobierno de Lima Metropolitana, también interviene el gobierno de la costa, de todo esto de las playas. Entonces, regular el área de estacionamiento depende de Lima Metropolitana. Nosotros solicitamos la autorización correspondiente, y si Lima no lo regula, pues eso queda al aire. Pero hemos solicitado para este año, ya para el plan 2027, la posibilidad de tener infraestructura privada ahí que regule, porque controlar la seguridad en la zona a veces nos rebasa, porque son cerca de 70.000 personas que vienen durante toda la temporada de verano un domingo, lo cual me genera 20 toneladas de basura, lamentablemente hemos tenido que cerrar este verano un día para así crear conciencia, porque la limpieza pública propia de la playa depende de nosotros mismos como buenos ciudadanos. Porque yo limpio la parte que me dejan en los tachos, me llevo cerca de 10, 15 toneladas, pero después tengo que recurrir a otro personal para que durante la madrugada retire 20 toneladas de la arena.

Pero, ¿faltan tachos?

No, no, no, existen los tachos. Aquí lo que pasa es que son cochinos, esa es la diferencia. Yo te coloco un tacho, ¿qué te cuesta? Agarras tu bolsita. ¿Por qué lo haces en otra playa y no en Agua Dulce? En otra playa sí llevas tu bolsita, dejas tu latita de cerveza y la dejas en el tacho. Aquí existen tachos, el personal municipal trabaja desde las 6 de la mañana. El problema está en que el vecino o el visitante cochino me deja los pañales, me deja la sábana. Hemos encontrado hasta chancho muerto.

¿Qué va a hacer usted como alcalde de Chorrillos para prevenirlo?

Bueno, aquí es una campaña netamente de concientización y regulación y de reeducación. Vamos a volver a multar, y si es que hay que cerrar la playa, pues la cerraremos de nuevo hasta que la gente entienda. Porque después del cierre de este año, se redujo. Los vecinos ya llegaban con sus bolsitas, y algunos sombrilleros te alquilaban la sombrilla y te daban una bolsa. Y eso ha ayudado mucho a reducir el impacto. Hay que ir simplemente con mano dura con los cochinos.

La inseguridad en muchas zonas del distrito sigue siendo muy grave, sobre todo pasando Buenos Aires. Hay zonas abandonadas, incluso por sus propias autoridades. ¿Qué plantea hacer?

Justamente, una de las mejores inversiones que se van a hacer este año, ya aprobada por sesión de consejo, es implementar en el distrito la primera central de videovigilancia a nivel C4, con reconocimiento facial y plaqueo de carros, lo que ayuda de manera preventiva. Y es algo que yo no me estoy inventando, es algo que ya funciona en otros distritos, los cuales hacen que se reduzca el impacto de delincuencia común. Porque obviamente la delincuencia bien organizada, extorsionadores, ya es trabajo netamente de la Policía Nacional. Vamos a desaparecer esas casetas que están vacías, que en vez de generar seguridad generan inseguridad. En esas casetas las vamos a reemplazar por torres instaladas con cámaras de alta tecnología, con reconocimiento facial. ¿Para qué? Para que al final del año 2030 Chorrillos tenga 444 cámaras instaladas en todo el distrito, con sus 3 centrales de videovigilancia. ¿Por qué? Porque Chorrillos está segmentado en 3 partes, margen derecha, margen central, margen izquierda, y su geografía es completamente diversa, no es plana. Entonces necesitamos equipar cada área con la logística necesaria del sector.

¿Cuál es su plan para el tráfico de la avenida Huaylas y las zonas cercanas al cerro?

Yo soy regidor desde el año 2019, entonces he pasado por dos periodos, en los cuales he visto los proyectos que a veces Lima Metropolitana indica. Pero lamentablemente una de las obras que ellos creen que es la obra emblemática para solucionar el problema de la avenida Huaylas es completamente irracional. Quieren hacer un puente elevado de cuatro kilómetros y medio. Si la avenida Huaylas tuviera el ancho de la avenida Aviación sería entendible, pero eso no va a funcionar. 800 millones de soles se van a ir al agua porque solo va a servir para 10 o 15 años, porque el parque automotor va a crecer. Pero sin embargo, en el mismo Invermet existe otro proyecto, que ya tiene incluso expediente técnico, que es la continuación de la Herradura haciendo un túnel por debajo de Morro Solar y otro túnel por debajo del asentamiento humano. Esa obra cuesta 380 millones de soles y tiene una capacidad de duración de cerca de 40 a 50 años. ¿Por qué? Porque es una vía completamente libre, no atraviesa líneas de agua, ni de luz, ni de desagüe, ni de gas. Es un tajo limpio. Entonces, ¿qué es lo que yo intento? Como regidor, como alcalde y posteriormente en el año 2027, gestionar, presionar para priorizar la obra de la Herradura, más no la de la avenida Huaylas. La de la avenida Huaylas, por donde lo veas, no tiene una solución técnica. Es más, ni siquiera han podido empezarla porque lo estaban haciendo a través del sistema Fast Track. Una obra de esa envergadura hacerla a través del sistema Fast Track quiere decir que no tenían ni la menor idea de lo que estaban iniciando. Por eso es que hasta la fecha no se ha iniciado. El 80% de los vecinos están en contra de la obra de la avenida Huaylas porque destruiría una de las avenidas más importantes del distrito.

Las últimas encuestas lo ponen en competencia con Henry Hernán Herrera Alemán, de Alianza por el Progreso. ¿Por qué usted sí y él no?

Una cosa muy simple. Yo vivo 49 años en el distrito. El señor Henry Hernán Alemán creo que ha cambiado su DNI recién hace dos años. Es más, creo que ni su novia vive en Chorrillos como para decir que voy a arreglar el barrio de mi novia. No. Aquí uno tiene que vivir en el distrito que ama y que quiere. Y el señor Henry Hernán ni siquiera tiene amigos en el distrito.