“Aprobaré una amnistía del 95% de esas multas abusivas", promete a los vecinos de La Victoria candidato por Somos Perú Alberto Moreno

¿Por qué quiere ser alcalde de La Victoria?

Bueno, soy alcalde... vivo en la Victoria 32 años, la visito desde los 11 años, soy un victoriano y padre de familia, con dos hijos, victoriano de nacimiento. Mi distrito tiene que ser un distrito ordenado, seguro, limpio, y está muy lejos en este momento de eso, por los alcaldes que han llegado por el famoso arrastre de Lima. Y vemos esta gestión, una gestión desastrosa, una gestión en la que no se ha preocupado del tema de la seguridad. Mi distrito cuenta con 183 cámaras, 33 cámaras que están malogradas. Entonces hay un descuido en el tema de la seguridad. Y no es una gestión con rostro social, donde podamos trabajar por la niñez, la juventud, el adulto mayor, con una visión de hacer una hoja de ruta hacia un desarrollo. La Victoria tiene diferentes realidades, tiene Gamarra, tiene Cerro El Pino, Cerro San Cosme, Orapello, Luna Pizarro, Los Mañaneros, Santa Catalina, tiene diferentes realidades y a cada zona hay que darle un trato especial, diferente, obviamente.

Usted ha calificado en pronunciamientos anteriores de extorsivas y abusivas la gestión del actual alcalde. ¿A qué se refiere?

Ya desde el inicio, pero este año ha sido más contundente. Han comenzado a poner multas al empresario, al pequeño empresario, al emprendedor, al comercio informal.

¿Se refiere solamente a Gamarra o a otros lugares también?

Le ponen una o dos multas, de cada multa de 500, a una bodega de capital pequeño, imagínate, dos multas son 6.000. El emprendedor que vende su golosina, esto, una multa de 4.000, lo mandas al hospital del nervio. Esas son multas abusivas. Y lo peor es que en muchos de los casos viene el arreglo. Te pongo la multa y si no quieres que te ponga la multa, bueno, ¿cómo es? La corrupción. Entonces, en mi gestión eso va a acabar. Yo lo que voy a hacer en la primera semana de enero es la sesión del Consejo donde voy a aprobar una amnistía del 95%, vecino, el 95% vamos a hacer una amnistía de esas multas abusivas, de esas multas que no tienen sustento legal.

Además de esas multas que usted califica de extorsivas, está la extorsión real de la criminalidad organizada, que también ataca a empresarios y vecinos. ¿Cuál es su propuesta para atacar ese flagelo?

Mira, por los medios periodísticos se ha visto en más de una oportunidad que trabajan de la mano los que están dentro de la municipalidad y los de afuera, y extorsionan al empresario, extorsionan al emprendedor, se ha visto. Y esta gestión lo que ha hecho es la vista ciega, como que no existe, no ha puesto mano dura, no ha puesto su principio de autoridad. Cuando una gestión no pone un principio de autoridad y se hace de la vista ciega, ¿qué significa? Significa que hay algo. ¿Qué es ese algo? Que muy posiblemente estén trabajando de la mano. Hay muchos indicios. Es más, sin ir muy lejos, hace dos meses intervinieron en la casa del alcalde, o una presunción, esto de los públicos.

Entonces sí hay indicios de corrupción.

Así es, entonces sí hay indicios de corrupción. Por eso no hay continuismo.

La Victoria carece de espacios de recreación y áreas verdes. ¿Cómo va a garantizar eso?

Mi distrito cuenta con 75 parques, cuenta con 17 avenidas y cuenta con 16 calles arboladas. Tenemos un promedio de 575 mil metros cuadrados de áreas verdes potenciales, que en mi gestión se van a hacer, eso le prometo a mi vecino. Lo que pasa es que tenemos un vivero que produce el 10%, y nosotros para mantener el área verde necesitamos un promedio de 50 mil plantitas, y ese vivero no produce ni el 10%. ¿Por qué? Porque se prefiere comprar allá afuera. En mi gestión no vamos a tener un vivero, vamos a tener dos viveros y vamos a producir las 50 mil plantitas que necesita mi distrito para mantener las áreas verdes. Y en el caso de los parques, también vamos a hacer nuestro riego tecnificado, que tan solo el 10% tiene este distrito. Por eso es que ves los parques en completo abandono. Eso, paulatinamente, pero al término de mi gestión, todos los parques van a contar con riego tecnificado.

En seguridad, siempre se dice que las cámaras no funcionan o que el sereno hace la vista gorda. ¿Cómo va a garantizar que lo que promete se cumpla?

Buena pregunta, te agradezco esa pregunta. El que habla no es de prometer. Hoy en campaña todos los candidatos prometen, dicen que tienen la varita mágica, dicen todo lo que el vecino quiere escuchar. Pero el que habla ha venido trabajando con recursos propios, en un trabajo en equipo donde se involucra el vecino, donde se involucra el empresario. Hemos puesto cámaras en 40 barrios, unas 400 cámaras, que cada barrio, los vecinos tienen en su aplicativo celular, lo pueden ver. Hemos disminuido en algunos barrios, se ha podido solucionar. Pero no queda ahí. Hemos puesto alumbrado, incluso hemos puesto botón de pánico. Mientras que esta gestión ha brillado por la ausencia, ha habido una demostración de no preocuparse por la inseguridad de mis vecinos. Muestra de eso, las cámaras que les contaba. Llamas por teléfono a la central y no te contesta, y si te contesta nunca llega el auxilio. Y tenemos unas motos que donaron acá de la Municipalidad de Lima, el que quiere seguir, que mintió también porque ofreció no sé cuántas motos y al final compró el 20% y lo entregó a varios distritos, como en el mío. Y ahí están las motos, abandonadas, tiradas. No puede ser eso. Pero dicen que no hay combustible, no hay plata para combustible, no tienen presupuesto. La municipalidad tiene un presupuesto de casi 240 millones. Bien administrado, sí hay plata para todo. En el caso de Serenazgo, nosotros contamos con 450 serenos, pero van a tener que pasar un filtro, se va a tener que hacer una nueva calificación, porque tampoco es un secreto que ha salido en varios medios de prensa que muchos no deberían, y en mi gestión no van a vestir el uniforme de Serenazgo, porque primero está usted, vecino. Según la ONU, por cada 250 habitantes debe haber un policía. Yo voy a tocar la puerta a la Presidenta para tener más policías, pero mis vecinos no pueden esperar. Entonces lo que voy a hacer es contratar 450 serenos más, bien calificados. En total voy a tener 800 serenos para mi distrito. Y aparte, lo que voy a hacer es una central de monitoreo que funcione, porque la actual tiene una producción mínima del 10% de la demanda de mis vecinos. Voy a descentralizar el centro de monitoreo, vamos a tener un centro de monitoreo para Santa Catalina, Balconcillo, vamos a descentralizar el tema del serenazgo, porque mis vecinos merecen que cuando hagan una llamada llegue lo más pronto la seguridad.

Más allá de la seguridad como respuesta, ¿cómo va a trabajar en la prevención, para que menos jóvenes se involucren en delitos?

Así es. Mira lo que ha pasado con las noticias de colegios. Lo que te comentaba era del tema de tener más serenos, coordinar con la policía de la mano, poner cámaras. Pero ahí no termina. El tema de la inseguridad es muy amplio. Tenemos que trabajar con la niñez y la juventud, que es a mediano y largo plazo, y de lo que las autoridades no se han preocupado. Pero el que habla ha estado trabajando. Yo he trabajado en estos tres años y medio en 27 centros educativos donde está mi niñez victoriana y mi juventud victoriana. Poniendo cámaras internas, arreglando su patio, poniendo grass sintético en su patio de fulbito, ayudando al director.

¿Y eso lo ha financiado usted como empresario?

Efectivamente, pero no es que uno va y dice "esto es lo que tú necesitas, ten, gracias". No. Acá en La Victoria yo trabajé con Alberto Andrade y aprendí de Alberto Andrade. Acá tenemos que involucrarnos todos, todos tenemos que trabajar. Y todo lo de las cámaras en los barrios y en los colegios ha sido trabajado de la mano con los vecinos, y en el caso de los colegios, con el personal docente, con el director, con la APAFA. Acá todos nos tenemos que involucrar, y ese es el trabajo que he realizado, y cuando sea alcalde vamos a trabajar así, porque Alberto Moreno no es que va a solucionar solo el problema, sino trabajando con los vecinos, con puertas abiertas.

¿Cuál es su visión de largo plazo para el distrito?

Primero, el que habla tiene experiencia en gestión pública. He sido funcionario de la municipalidad y he sido ocho años regidor. En el año 99 fui el regidor más joven de ese periodo y participé en el ordenamiento de Gamarra. Desde el 99 hasta la fecha, Gamarra no ha tenido un trabajo serio y ordenado, solo operativos pequeños para la prensa. Nosotros hicimos 37 manzanas, toda la pista, vereda, arbolización, iluminación y ordenamiento del comercio formal. Con esa experiencia, ¿qué quiero para mi distrito? Quiero un distrito seguro. El 86% de mis vecinos se sienten inseguros y el 8% ha sido extorsionado. Quiero mi distrito seguro. Quiero un distrito moderno, modernizar Gamarra y varios polos comerciales que tiene mi distrito. Mucha gente no quiere ir a Gamarra porque le tiene miedo a la inseguridad, y porque no hay estacionamiento, y si estacionas en un sitio te cobran, y si no pagas te rayan el auto. Balconcillo, una organización hermosa de hace 40 años, ha estado abandonada gestión tras gestión, y tiene que volver a ser lo que era. O como Santa Catalina, que pide seguridad, ahí voy a poner una base de serenazgo con su centro de monitoreo. Y así vamos a trabajar para dejar una gestión ordenada, con un rostro social, pero moderna y segura.

¿Qué propone para el adulto mayor?

Exactamente eso le iba a preguntar. No tenemos una casa del adulto mayor. Tenemos muchos espacios. Voy a copiar el trabajo que ha hecho Carlos Bruce en San Isidro, que tiene 14, que no les llama casa de adulto mayor sino club de adulto mayor. El que habla igual va a poner club de adulto mayor por zona, porque el que vive en Balconcillo no se puede ir al Porvenir, o el del Porvenir no se puede ir a Cerro El Pino. Entonces vamos a hacerlo zonificado. La Victoria tiene locales, tiene espacio. Es tan solo una decisión política, una decisión de un alcalde que se preocupe por el adulto mayor. Y el que habla se va a preocupar por usted.

Nos queda poco tiempo, señor Moreno. ¿Algo más que quieras decir?

Vecino, usted es testigo que en estos 13 días que nos faltan para las elecciones he comenzado a tener campañas demoledoras de difamación en las redes. Ha habido videos donde la Municipalidad de La Victoria, con personal y movilidad de la municipalidad, sacan mis paneles. Ellos podrán hacer todo, pero tengan la plena seguridad que el 4 de octubre vamos a ganar con la ayuda de Dios y la ayuda de usted, vecino. Porque La Victoria ya merece tener un distrito seguro, moderno y con honradez, y no el continuismo.