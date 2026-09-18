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Política

ONU alerta uso indebido de sanciones de la JNJ contra juez Concepción Carhuancho

Margaret Satterthwaite advierte que la JNJ investiga al magistrado por un caso ya cerrado sin responsabilidad por el propio control interno del Poder Judicial.

ONU alerta uso indebido de sanciones de la JNJ contra juez Concepción Carhuancho
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La relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su consternación por los procedimientos disciplinarios que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició contra el juez Richard Concepción Carhuancho, que podrían derivar en su destitución.

Según la experta, el caso investigado ya había sido revisado y archivado por la Autoridad Nacional de Control del propio Poder Judicial, que no halló responsabilidad disciplinaria en su actuación.

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Satterthwaite señaló que no es la primera vez que la JNJ abre procesos contra jueces o fiscales por decisiones tomadas en el ejercicio normal de sus funciones, y recordó que en Perú ya se destituyó a un juez por sus declaraciones en una audiencia de la CIDH y a varios fiscales por actos que no constituían faltas graves según los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, advirtió que una eventual destitución de Concepción Carhuancho marcaría un punto de inflexión en el uso indebido de estos mecanismos y debilitaría la independencia judicial.

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Debido proceso y proporcionalidad cuestionados

La experta cuestionó además que estos procedimientos no garanticen un debido proceso pleno: los jueces y fiscales que enfrentan destitución o degradación deben tener derecho a una audiencia imparcial y a solicitar revisión judicial ante un tribunal independiente, recordó.

También observó que, en una serie de casos, las sanciones impuestas por la JNJ no respetaron el principio de proporcionalidad.

Satterthwaite reiteró su llamado a Perú para que garantice la independencia judicial y evite abrir nuevos procesos de este tipo, e instó a la JNJ a ajustarse a las normas internacionales que protegen a jueces y fiscales de sanciones por el ejercicio de sus funciones. La relatora indicó que se mantiene en contacto con el Estado peruano sobre este caso.

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Concepción Carhuancho tras suspensión de la JNJ: “Es injusta y desproporcionada”

El juez Richard Concepción Carhuancho cuestionó la suspensión preventiva de seis meses impuesta por la JNJ y calificó la medida de "Es injusta y desproporcionada". El magistrado sostuvo que los principales cargos que sustentaron la decisión ya habían sido archivados previamente por la Autoridad Nacional de Control.

Entre las imputaciones figura un presunto adelanto de opinión relacionado con una exposición académica sobre el caso Nicanor Boluarte, luego de que Carhuancho mostrara una imagen del investigado y posteriormente solicitara que fuera retirada del video. El juez sostuvo que la Sala Superior ya había descartado que la sola exhibición de la imagen constituyera adelanto de opinión.

Además, la JNJ abrió otro proceso disciplinario contra Carhuancho por la aplicación del control difuso para inaplicar dos normas aprobadas por el Congreso. El magistrado argumentó que no correspondía elevar sus resoluciones en consulta a la Corte Suprema porque las partes habían apelado sus decisiones, por lo que los casos pasaron directamente a la instancia superior.

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