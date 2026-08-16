Juan De la Puente: “Me parece que estamos en los prolegómenos de una dura caída política de López Aliaga”

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Eres de los pocos que ha alertado que hay contradicciones en la filtración del borrador del pedido de facultades del gobierno. De hecho, no está claro quién lo hizo. Tú te has preguntado eso en tu nuevo espacio en YouTube. ¿Ya tienes una respuesta?

Probablemente haya sido elaborado a medio camino o al alimón entre un think tank neoliberal peruano y un estudio de abogados.

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Sin la participación del gabinete.

Sin la participación de lo que luego sería el gabinete. El propio documento señala que estuvo listo el 26 de julio y el gabinete juramenta el 28, pero extrañamente, en esas 72 horas, se produce un tránsito y este documento pasa a ser un documento oficial porque es presentado en una reunión inusual, también del gabinete, el día 29 de julio. No tengo registro de un momento en la historia del Perú, de los últimos 100 años, donde el gabinete se reúne el 29 de julio a pocas horas del desfile militar, porque el procedimiento que en este caso importa es que se instale el gabinete, haya un secretario general del despacho presidencial, y también se instale el aparato adjunto del gabinete que es, por ejemplo, el consejo de viceministros que se supone que es el que filtra estas cosas, las empaqueta, las tamiza y las eleva al gabinete. Aquí se produjo una cosa bastante irregular. A mí me parece que es como un acto de conspiración contra el Estado, porque alguien, de algún modo, suelta al gabinete en paracaídas un documento y los ministros reaccionan preocupados porque no están dispuestos a avalar un documento presentado en bloque, sin discusión, y que está por fuera de sus propias prioridades. Entonces, los primeros en reaccionar son ellos, la mayoría de ellos. Reacciona la propia presidenta, que se da cuenta de que esto es un misil envuelto en papel caramelo, y en las siguientes horas, cuando la prensa empieza a hablar de esto, los parlamentarios oficialistas también sienten que hay el riesgo de que el gobierno les entregue una papa caliente que ellos no puedan administrar.

Una de las primeras reacciones a la existencia de este documento es negarlo. Cuando le preguntan a la presidenta por lo que dice el borrador sobre los feriados, ella responde que esos son inventos de la izquierda. Pero el documento dice eso, en blanco y negro, no era un invento. Y acá hay que preguntarse otra cosa, ¿quién lo filtró a la prensa?

Sí, y más allá del hecho mismo, de lo que implica como procedimiento al interior del gobierno, preocupa el hecho de que pueda llegarse al primer nivel del poder con un documento que programáticamente e ideológicamente es tan agresivo, tan antidemocrático, tan limitador de derechos. Eso muestra la precariedad del gobierno.

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¿Qué piensas del rol de la señora Fujimori como influencer, como modelo de sombreros? Parece que está copiando un poco la relación que tiene Bukele con la gente a través de las redes sociales.

Bueno, esa es una discusión muy interesante porque tiene que ver con cómo organizas tu gobierno. Si en tu gobierno tú cumples el papel que antes se llamaba cesarista, o sea te colocas por encima, y otros hacen la política, y tú eres casi como una especie de símbolo, de figura, entonces podría entenderse que ella esté lejos del mundanal ruido. Pero ella tiene incursiones. La he visto en los últimos días salir a blindar a ministros en dificultades, en temas de seguridad, en el asunto de los combustibles. Lo que sí no parece funcional es que ella aparece dentro del gobierno con una característica muy especial, que es una presidenta frívola. Y el concepto de frivolidad es un concepto más político que estético, porque, claro, no la vemos bailando. Alan García sí bailaba, cantaba, tomaba su chela, pero a él no se le decía frívolo. Lo frívolo en el sentido político es alejarse del poder y aparecer como que el poder no tiene mucho que ver con ella. Entonces aparece el sombrerito, la frazadita, la muñequita, es una especie de negación de la política en un país que quiere hoy política, respuestas políticas, agenda política, compromisos políticos.

Otra manera de ver este asunto de las transmisiones de la señora Fujimori, es que su relación con la prensa convencional está bastante debilitada. No hay espacios para preguntarle sobre las contradicciones en su discurso. Por ejemplo, lo último que ha ocurrido es que Rafael Rey ha reconocido que los tramos del metro que ha prometido en Lima no se van a poder ejecutar. Sin embargo, eso fue ofrecido el 28 de julio.

Bueno, eso es parte, creo, de un estilo que me parece que es definitivo, bastante distinto al estilo más a cara descubierta con el que hablaba Alberto Fujimori. Y quizá tienen razón los que señalan que más que fujimorista, la presidenta es keikista. Es decir, su papel es distinto.

Así que hasta el momento no ha estado gobernando como su padre.

O de repente no puede gobernar como el padre porque las condiciones del país han cambiado. Pero si uno suma varias cosas, las indefiniciones, los retrocesos, el hecho de que su gabinete en su conjunto pese más que ella, la llamada frivolidad, todo eso implicaría que el mensaje que tuvimos antes de la primera y segunda vuelta, de que “regresa Fujimori”, no es tan exacto. Y entonces lo que tenemos es un nuevo producto político. Y esto ha pasado porque probablemente ha encontrado una realidad distinta a la que ella esperaba. Tiene una mayoría precaria en el Senado, es minoría en la Cámara de Diputados. Sus votos no son suyos porque en realidad la gente no es que le dé luna de miel. Entonces, legitimar un proyecto como el de Fujimori, que era un proyecto bastante legítimo en una parte de la sociedad, con un 80% de respaldo después del golpe de Estado, es más difícil en estas condiciones.

¿Y no será más simple la respuesta? De repente, la señora Fujimori no tiene muchas respuestas, no tiene mucho que decir. Y el problema es que hay temas sobre los que sí habría que consultarle. Esta contradicción, por ejemplo, con el MEF, que ahora quiere desarticular las leyes que el fujimorismo aprobó y que generan gasto excesivo. No hay un espacio en el que se le pueda consultar eso. Es como esquiva.

Sí, quizás lo que tenemos es un espacio de gobierno y no un espacio de poder. Porque el fujimorismo ha tenido cuatro campañas electorales, ha tenido espacio para tener un gabinete en la sombra y un gran equipo de gobierno. No con especialidades, sino con subespecialidades. Y eso no lo tiene. Entonces, sí, es un gobierno, pero probablemente no es un esquema, no es un ejercicio de poder. Y yo creo que la diferencia es sustantiva, porque en un espacio de gobierno tú sobrevives, no tienes proyecto, vas viendo el día a día cómo viene. Tienes corto plazo quizás, no tienes mediano y largo plazo, pero un proyecto de poder es una cosa más completa y tengo la impresión que eso no hay ahora.

¿Me estás diciendo que Keiko Fujimori está de alguna manera sobreviviendo a lo que viene más que ejerciendo el poder?

Yo creo que es un gobierno precario, es un gobierno bastante débil y un gobierno improvisado, que tiene la suerte además de tener al frente una oposición también improvisada, bastante inexperta y débil, de modo que no se nota mucho. En ese contexto, el fujimorismo y sus aliados le han ganado la mesa directiva y la mayoría de comisiones a la oposición en el Senado. Mira, pongámoslo así, todos esperaban, partidarios y detractores, que Keiko fuera feroz, y no lo es. Y también se esperaba una oposición dura y feroz, que tampoco lo es. Nos habíamos preparado para eso y nos han decepcionado (sonríe).

¿Te sorprendió que el fujimorismo termine llamando a funcionarios que ya habían estado en el gobierno de Boluarte o de Jerí? ¿Eso habla de su precariedad?

Sí, pero también habla de este esquema de reciclaje que existe en la cosa pública en el Perú. Porque importa mucho el reciclador y el reciclado. Y en el caso del reciclado, tú podrías decir, son gente que siempre ha estado en el Estado y van a estar. Pero si el reciclador no tiene proyecto, obviamente tiene que reciclar. Pero también es cierto que hay un interés de poderes fácticos de seguir colocando personas claves para sus intereses en áreas básicas. Yo diría en el BCR, diría en el Ministerio de Economía y Finanzas, en los ministerios productivos. No me imagino que el equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas sea un equipo adversario y desconfiado de la gran minería. Entonces, el reciclaje también tiene parte de seguir manteniendo determinadas preferencias de poder.

Rafael Rey ha dicho que los trenes de los que se envanecía Rafael López Aliaga cuando era alcalde no fueron donados al Perú, sino que son una compra. El fujimorismo y Renovación tienen un pacto en el Congreso. ¿Esta bronca va a socavar esa alianza?

Yo creo que sí la va a socavar, tiene efectos. Desde el punto de vista de las formas de la política, lo que ha hecho Rafael Rey es una impertinencia porque ha colocado una bomba de efecto retardado en las relaciones entre Fuerza Popular y Renovación. Porque además esto va dirigido al jefe del partido con el cual el fujimorismo logra hacer mayoría en la Cámara de Senadores.

Ahora, esto tampoco es una sorpresa. Rey ya había criticado en muchas ocasiones a López Aliaga.

Eso también es cierto, pero eso es en relación a las formas de la política. Pero quizá esto pone sobre la mesa otro problema, ¿qué tipo de relación tienen Fuerza Popular y Renovación? Yo me demoraría en decir que es una alianza. Podría ser una sociedad, podría ser un pacto relativo, un acercamiento, un reiterado choque y fuga para determinadas cosas, pero en nuestra cabeza hay un concepto de alianza, donde tú estás en las buenas y también en las malas y compartes cosas.

Ahora, cuando López Aliaga ha comentado lo que ha dicho Rey, ha señalado algo que suena muy exagerado, que lo de los trenes pone en riesgo nuestra relación diplomática con Estados Unidos. ¿Eso tiene algún asidero?

En absoluto. Es imposible que eso pase. Eso significa que él ya no tiene argumentos. Y allí hay otro problema. En la ultraderecha peruana hay una disputa. Y hace ocho meses, la persona más reconocida en la ultraderecha peruana no era Keiko Fujimori. Acuérdate, Keiko Fujimori era la eterna perdedora. El hombre que garantizaba el poder de la ultraderecha era el señor López Aliaga. Y de allí hemos caído a lo que tenemos ahora. Me parece que estamos en los prolegómenos de una dura caída política de López Aliaga. Porque además de haber hecho desarreglos en la primera vuelta, con todo este comportamiento fraudista, esta manera de entrar por la ventana a ser candidato a regidor, yo creo que incluso está dejando a su partido un poco abandonado en el Parlamento. Su caída política puede ser resonante. Peor todavía si es que no gana la alcaldía.