Es falso que Oliver Stark haya dado estas declaraciones como su primer mensaje al asumir la presidencia de Petroperú: el video está recortado y es de 2013

LO FALSO:

Un video muestra las primeras declaraciones de Oliver Stark como presidente del directorio de Petroperú, en las que se refiere a algunos campesinos como personas que “aún están en la edad de piedra”.

LO VERDADERO:

El video fue recortado y corresponde a una entrevista realizada en enero de 2013, por lo que no puede tratarse de declaraciones realizadas tras su reciente designación en Petroperú.

En la grabación original, Stark comenta sus artículos de opinión publicados en 2009 y 2010. La versión difundida en redes omite parte de la entrevista y presenta sus declaraciones fuera de contexto.

En los últimos días se ha viralizado un video en el que Oliver Stark, actual presidente del directorio de Petroperú, aparece hablando sobre algunos campesinos que, según sus declaraciones, “aún están en la edad de piedra” y con quienes no sería posible conversar sobre el destino del país. Las publicaciones que difunden el registro afirman que estas fueron sus primeras declaraciones tras asumir la presidencia del directorio de Petroperú. Sin embargo, esta afirmación es falsa: el video es antiguo y ha sido recortado y difundido fuera de contexto.

La publicación que alcanzó mayor viralidad fue difundida en Instagram, donde registró más de 4.900 ‘Me gusta’ y 1.500 comentarios.

Publicación con más interacciones. Foto: Instagram

Hallazgos de la verificación

A través de una búsqueda inversa, se identificó una versión más extensa del mismo registro, publicada el 3 de enero de 2013. La fecha de publicación permite establecer que las declaraciones fueron realizadas 13 años antes de que Oliver Stark asumiera la presidencia del directorio de Petroperú, por lo que no es posible que correspondan a su primer mensaje tras ocupar dicho cargo.

Video publicado en 2013. Foto: YouTube

Además, en la entrevista original, el tema central son los artículos de opinión escritos por Oliver Stark. Durante el video se muestran los textos que comenta, correspondientes a publicaciones de 2009 y 2010. En la versión completa, sus declaraciones se presentan sin cortes ni manipulación y corresponden a sus opiniones sobre los temas abordados en dichos artículos.

Fotograma del video original. Foto: YouTube

Fotograma del video original. Foto: YouTube

Por lo tanto, si bien las declaraciones de Oliver Stark aparecen en el video original, es falso presentarlas como sus primeras declaraciones tras asumir la presidencia del directorio de Petroperú. El registro fue difundido fuera de contexto, ya que corresponde a una entrevista realizada en 2013, en la que Stark comentaba sus artículos de opinión publicados en años anteriores.

Conclusión

En conclusión, se difundió un video que presenta unas polémicas declaraciones de Oliver Stark como si fueran parte de su primer mensaje tras asumir la presidencia del directorio de Petroperú. Sin embargo, la búsqueda inversa permitió identificar una versión original y más extensa, publicada el 3 de enero de 2013, que corresponde a una entrevista en la que Stark comentaba sus artículos de opinión publicados en 2009 y 2010. Por ello, es falso atribuir estas declaraciones a su reciente designación en Petroperú, ya que fueron realizadas 13 años antes y el fragmento viral fue recortado y difundido fuera de contexto.