José María Balcázar pasa responsabilidad de indultar a Pedro Castillo a Fujimori: "Estaba fuera de mi mandato"

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José María Balcázar dejó en manos del nuevo gobierno de Keiko Fujimori la decisión sobre el indulto a Pedro Castillo. Minutos después de entregar la banda presidencial en el Congreso, el expresidente afirmó que otorgar esa gracia estaba fuera del mandato que se le había encomendado. Con esa frase cerró, al menos por ahora, meses de presión para que liberara al expresidente encarcelado.

José María Balcázar habló ante la prensa tras el acto de transmisión de mando. Dijo que corresponderá a "un gobierno democrático elegido como corresponde" evaluar los casos políticos que hoy se discuten en el país.

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La solicitud de gracia presidencial había ganado fuerza los últimos días. Vladimir Cerrón llamó personalmente a Balcázar para pedirle que liberara a Castillo y otorgara un salvoconducto a Betssy Chávez. La Comisión de Gracias Presidenciales del Minjus; sin embargo, rechazó al menos dos solicitudes formales en las semanas previas, entre ellas una presentada por el congresista Elías Varas, por no cumplir los requisitos del reglamento.

El expresidente en funciones del Congreso, Fernando Rospigliosi, había advertido que un indulto a Pedro Castillo sería "absolutamente ilegal y contraproducente", pues el expresidente cuenta con una condena en primera instancia y aún apela en segunda. Con la salida de Balcázar y el ingreso de Keiko Fujimori, Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, mientras el nuevo gobierno decide si retoma el pedido.