"Le estamos dando una credencial de la corrupción": autoconvocados protestaron en Arequipa durante ceremonia del JNE
Un grupo de ciudadanos protestó durante la entrega de credenciales a Keiko Fujimori con un lavado simbólico de banderas.
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La entrega de credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori, fue rechazada por un sector de la ciudadanía en Arequipa, que realizó un lavado simbólico de banderas en señal de protesta, con consignas contra el nuevo Gobierno y el proyecto Tía María.
Durante la actividad, los participantes cuestionaron la actuación de diversas instituciones del Estado y expresaron su desacuerdo con el proceso electoral. La manifestación estuvo acompañada de arengas, parodias a la presidenta y rechazo a las credenciales.
Uno de los voceros afirmó: "Le estamos dando una credencial de la corrupción". Señaló el vocero Jorge del Carpio. Asimismo, sostuvo que "la verdadera credencial la da el pueblo" y añadió que, desde su posición, "Arequipa acredita que la señora K es corrupta", como parte de los mensajes expresados durante la protesta.
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Parodian a la presidenta electa
Una de las manifestantes parodió a la presidenta electa al vestir un traje de inspiración japonesa y portar elementos como un tridente, cuernos de diablo y una bandera de Estados Unidos, como parte de su representación crítica durante la protesta.
En paralelo a la protesta, otro grupo de manifestantes, encabezado por el vocero Miguel Meza, reiteró su rechazo al proyecto minero Tía María.
Los participantes portaron banderas verdes con la inscripción "Agro si mina no", y solicitaron al gobierno de Fujimori que respete la decisión del valle de Tambo sobre el rechazo a los proyectos mineros.