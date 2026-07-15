HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

"Le estamos dando una credencial de la corrupción": autoconvocados protestaron en Arequipa durante ceremonia del JNE

Un grupo de ciudadanos protestó durante la entrega de credenciales a Keiko Fujimori con un lavado simbólico de banderas.

Manifestación contra Keiko Fujimori | Foto: Mirelia Quispe / URPI-LR
Manifestación contra Keiko Fujimori | Foto: Mirelia Quispe / URPI-LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La entrega de credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori, fue rechazada por un sector de la ciudadanía en Arequipa, que realizó un lavado simbólico de banderas en señal de protesta, con consignas contra el nuevo Gobierno y el proyecto Tía María.

Durante la actividad, los participantes cuestionaron la actuación de diversas instituciones del Estado y expresaron su desacuerdo con el proceso electoral. La manifestación estuvo acompañada de arengas, parodias a la presidenta y rechazo a las credenciales.

Uno de los voceros afirmó: "Le estamos dando una credencial de la corrupción". Señaló el vocero Jorge del Carpio. Asimismo, sostuvo que "la verdadera credencial la da el pueblo" y añadió que, desde su posición, "Arequipa acredita que la señora K es corrupta", como parte de los mensajes expresados durante la protesta.

Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Miguel Torres y Cecilia Chacón lideran Junta Preparatoria para instalación del Congreso: ¿Cuáles son sus funciones?

lr.pe

Parodian a la presidenta electa

Una de las manifestantes parodió a la presidenta electa al vestir un traje de inspiración japonesa y portar elementos como un tridente, cuernos de diablo y una bandera de Estados Unidos, como parte de su representación crítica durante la protesta.

En paralelo a la protesta, otro grupo de manifestantes, encabezado por el vocero Miguel Meza, reiteró su rechazo al proyecto minero Tía María.

Los participantes portaron banderas verdes con la inscripción "Agro si mina no", y solicitaron al gobierno de Fujimori que respete la decisión del valle de Tambo sobre el rechazo a los proyectos mineros.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JNE advierte falta del 50% de presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales: "La complejidad es diez veces mayor"

JNE advierte falta del 50% de presupuesto para las Elecciones Regionales y Municipales: "La complejidad es diez veces mayor"

LEER MÁS
Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta del Perú para el periodo 2021 - 2026

Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta del Perú para el periodo 2021 - 2026

LEER MÁS
JNE acepta declinación de López Aliaga al cargo de senador

JNE acepta declinación de López Aliaga al cargo de senador

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerza Popular de Keiko Fujimori convirtió entrega de credenciales en un mitin político

Fuerza Popular de Keiko Fujimori convirtió entrega de credenciales en un mitin político

LEER MÁS
Keiko Fujimori llama a "reconciliar el país" pese a actuaciones de Fuerza Popular: "He aprendido de mis errores"

Keiko Fujimori llama a "reconciliar el país" pese a actuaciones de Fuerza Popular: "He aprendido de mis errores"

LEER MÁS
Miguel Torres y Cecilia Chacón lideran Junta Preparatoria para instalación del Congreso: ¿Cuáles son sus funciones?

Miguel Torres y Cecilia Chacón lideran Junta Preparatoria para instalación del Congreso: ¿Cuáles son sus funciones?

LEER MÁS
Congreso condecora a José Jerí la medalla Gran Cruz a puertas cerradas

Congreso condecora a José Jerí la medalla Gran Cruz a puertas cerradas

LEER MÁS
Junta preparatoria iniciará la instalación del nuevo Congreso Bicameral este 15 de julio

Junta preparatoria iniciará la instalación del nuevo Congreso Bicameral este 15 de julio

LEER MÁS
Salud mental: Depresión, ansiedad, estrés, adicciones y violencia, consumen a los peruanos

Salud mental: Depresión, ansiedad, estrés, adicciones y violencia, consumen a los peruanos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025