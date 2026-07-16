HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Lionel Messi recibe elogios de la prensa inglesa tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026: “Aún no estaba listo para rendirse"

El prestigioso diario inglés 'The Guardian' destacó el liderazgo y la influencia de Lionel Messi en la remontada de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

Lionel Messi brindó dos asistencias en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: FIFA
Lionel Messi brindó dos asistencias en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: FIFA
Escuchar
Resumen
Compartir

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo determinante en la selección argentina. Tras la remontada por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el capitán albiceleste recibió un importante reconocimiento del diario The Guardian, que destacó su capacidad para cambiar el rumbo del encuentro. El editorial firmado por Barney Ronay destacó al rosarino como el futbolista más influyente sobre el terreno de juego, cuando parecía que su equipo estaba al borde de la eliminación.

El medio británico destacó que la sola presencia de Messi impulsó a sus compañeros a buscar la remontada que finalmente llegó gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. “Aún no estaba listo para rendirse”, escribió Ronay para describir la reacción del capitán argentino cuando Inglaterra ganaba 1-0 hasta los 85 minutos de juego.

PUEDES VER: "Los 31 trucos sucios que empleó Argentina": prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

lr.pe

Lionel Messi recibe elogios de la prensa inglesa tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

El análisis de 'The Guardian' también remarca que la Pulga ya no necesita recorrer tanto para marcar diferencias. Por el contrario, elige los momentos precisos para conducir el ataque argentino, cualidad que fue decisiva en el partido. “El centro con su pie derecho fue lanzado con perfecta delicadeza hacia el único lugar lógica, como si alguien explicara muy despacio y con paciencia un problema de matemáticas”, mencionó Ronay para describir el segundo gol de Argentina.

Incluso, el medio sostuvo que la selección dirigida por Thomas Tuchel permitió que Lionel Messi recibiera la pelota constantemente durante el tramo final del encuentro, lo que terminó inclinando la balanza a favor del cuadro albiceleste. “Es un genio que, incluso en sus días más tranquilos y confusos, acabará por encontrar su forma”, indicó el diario inglés.

PUEDES VER: Jude Bellingham revela qué le dijo Lionel Messi tras su tenso cruce en la semifinal del Mundial 2026

lr.pe

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará el próximo domingo 19 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo será en el MetLife Stadium, ubicado en Estados Unidos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Lionel Messi tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026: "Fuimos a buscarlo con fútbol y ganas"

Lionel Messi tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026: "Fuimos a buscarlo con fútbol y ganas"

LEER MÁS
Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

LEER MÁS
DT de Egipto revela el motivo de su polémico gesto y el cruce con Lionel Messi: "Terminó llorando porque la pasaba mal"

DT de Egipto revela el motivo de su polémico gesto y el cruce con Lionel Messi: "Terminó llorando porque la pasaba mal"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Los 31 trucos sucios que empleó Argentina": prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

"Los 31 trucos sucios que empleó Argentina": prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

LEER MÁS
Bellingham a Messi: "Eres lo suficientemente fuerte para aguantar faltas"

Bellingham a Messi: "Eres lo suficientemente fuerte para aguantar faltas"

LEER MÁS
¿Qué decía? Lionel Messi protagoniza curiosa reacción al revisar la botella que olvidó Pickford tras la derrota de Inglaterra

¿Qué decía? Lionel Messi protagoniza curiosa reacción al revisar la botella que olvidó Pickford tras la derrota de Inglaterra

LEER MÁS
La curiosa historia de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: de maestro y alumno a rivales en la final del Mundial 2026

La curiosa historia de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: de maestro y alumno a rivales en la final del Mundial 2026

LEER MÁS
Alianza Lima proyecta ampliar Matute para 57 mil espectadores: esta es la millonaria inversión que necesitará el proyecto

Alianza Lima proyecta ampliar Matute para 57 mil espectadores: esta es la millonaria inversión que necesitará el proyecto

LEER MÁS
El fútbol cada vez se parece más a otro deporte: FIFA rompe sus normas e implemetará descanso de 30 minutos en final del Mundial 2026

El fútbol cada vez se parece más a otro deporte: FIFA rompe sus normas e implemetará descanso de 30 minutos en final del Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025