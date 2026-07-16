Lionel Messi recibe elogios de la prensa inglesa tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026: “Aún no estaba listo para rendirse"

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Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo determinante en la selección argentina. Tras la remontada por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el capitán albiceleste recibió un importante reconocimiento del diario The Guardian, que destacó su capacidad para cambiar el rumbo del encuentro. El editorial firmado por Barney Ronay destacó al rosarino como el futbolista más influyente sobre el terreno de juego, cuando parecía que su equipo estaba al borde de la eliminación.

El medio británico destacó que la sola presencia de Messi impulsó a sus compañeros a buscar la remontada que finalmente llegó gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. “Aún no estaba listo para rendirse”, escribió Ronay para describir la reacción del capitán argentino cuando Inglaterra ganaba 1-0 hasta los 85 minutos de juego.

Lionel Messi recibe elogios de la prensa inglesa tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

El análisis de 'The Guardian' también remarca que la Pulga ya no necesita recorrer tanto para marcar diferencias. Por el contrario, elige los momentos precisos para conducir el ataque argentino, cualidad que fue decisiva en el partido. “El centro con su pie derecho fue lanzado con perfecta delicadeza hacia el único lugar lógica, como si alguien explicara muy despacio y con paciencia un problema de matemáticas”, mencionó Ronay para describir el segundo gol de Argentina.

Incluso, el medio sostuvo que la selección dirigida por Thomas Tuchel permitió que Lionel Messi recibiera la pelota constantemente durante el tramo final del encuentro, lo que terminó inclinando la balanza a favor del cuadro albiceleste. “Es un genio que, incluso en sus días más tranquilos y confusos, acabará por encontrar su forma”, indicó el diario inglés.

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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará el próximo domingo 19 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo será en el MetLife Stadium, ubicado en Estados Unidos.