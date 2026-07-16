Universitario - ADT: fecha, hora y canal del partido por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Universitario y ADT se enfrentan en Tarma por el Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1/composición LR

Universitario y ADT se enfrentan en Tarma por el Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1/composición LR

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Universitario busca empezar de la mejor manera el Torneo Clausura 2026. A pesar de no poder ganar el Apertura, el cuadro crema sigue con el objetivo de lograr el tetracampeonato. Los dirigidos por Héctor Cúper deberán viajar a Tarma para enfrentar a ADT en busca de un triunfo en el inicio del certamen. Tengamos en cuenta que la U culminó la primera mitad del año en el cuarto lugar de la tabla.

Por el lado del conjunto tarmeño, afrontará este duelo como local en el estadio Unión Tarma y tendrá la altura a su favor. ADT culminó el torneo anterior en el puesto 11 con 16 unidades. En la Copa de la Liga, cumple una gran campaña y logró su clasificación a los cuartos de final del torneo.

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¿Cuándo juegan Universitario vs ADT?

Ambas escuadras se enfrentarán el sábado 18 de julio en el Estadio Unión Tarma. Este escenario tiene capacidad para albergar a 9.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs ADT?

El duelo entre Universitario y ADT iniciará a partir de la 1.15 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Universitario vs ADT?

La transmisión por TV de este partido, al igual que todos los duelos de la Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Universitario vs ADT online?

Para seguir este enfrentamiento vía streaming, puedes hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información para que no te pierdas ninguna incidencia de este encuentro.

Últimos partidos de Universitario

La ‘U’ llega al Clausura tras quedar en el cuarto lugar del Apertura y quedar eliminado de la Copa de la Liga.

Universitario 2 -0 Millonarios | 11.07.26

-0 Millonarios | 11.07.26 Universitario 1-1 Grau | 26.06.26

Pirata 2 -0 Universitario | 12.06.26

-0 Universitario | 12.06.26 Universitario 2 -1 Sport Huancayo | 30.05.26

-1 Sport Huancayo | 30.05.26 Universitario 0-0 Tolima | 26.05.26.

Últimos partidos de ADT

El conjunto tarmeño busca mejorar lo hecho en el Apertura, donde quedó en el puesto 11.