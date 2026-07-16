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Universitario - ADT: fecha, hora y canal del partido por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

El conjunto crema visitará a ADT en el Estadio Unión Tarma por la fecha 1 del Torneo Clausura. Universitario va por el triunfo para iniciar con el pie derecho.

Universitario y ADT se enfrentan en Tarma por el Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario y ADT se enfrentan en Tarma por el Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
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Resumen
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Universitario busca empezar de la mejor manera el Torneo Clausura 2026. A pesar de no poder ganar el Apertura, el cuadro crema sigue con el objetivo de lograr el tetracampeonato. Los dirigidos por Héctor Cúper deberán viajar a Tarma para enfrentar a ADT en busca de un triunfo en el inicio del certamen. Tengamos en cuenta que la U culminó la primera mitad del año en el cuarto lugar de la tabla.

Por el lado del conjunto tarmeño, afrontará este duelo como local en el estadio Unión Tarma y tendrá la altura a su favor. ADT culminó el torneo anterior en el puesto 11 con 16 unidades. En la Copa de la Liga, cumple una gran campaña y logró su clasificación a los cuartos de final del torneo.

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¿Cuándo juegan Universitario vs ADT?

Ambas escuadras se enfrentarán el sábado 18 de julio en el Estadio Unión Tarma. Este escenario tiene capacidad para albergar a 9.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs ADT?

El duelo entre Universitario y ADT iniciará a partir de la 1.15 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Universitario vs ADT?

La transmisión por TV de este partido, al igual que todos los duelos de la Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Universitario vs ADT online?

Para seguir este enfrentamiento vía streaming, puedes hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información para que no te pierdas ninguna incidencia de este encuentro.

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Últimos partidos de Universitario

La ‘U’ llega al Clausura tras quedar en el cuarto lugar del Apertura y quedar eliminado de la Copa de la Liga.

  • Universitario 2-0 Millonarios | 11.07.26
  • Universitario 1-1 Grau | 26.06.26
  • Pirata 2-0 Universitario | 12.06.26
  • Universitario 2-1 Sport Huancayo | 30.05.26
  • Universitario 0-0 Tolima | 26.05.26.

Últimos partidos de ADT

El conjunto tarmeño busca mejorar lo hecho en el Apertura, donde quedó en el puesto 11.

  • Cienciano 2-3 ADT | 10.07.26
  • Sport Huancayo 1-0 ADT | 26.06.26
  • ADT 3-1 Alianza Huánuco | 19.06.26
  • Minas 0-0 ADT | 12.06.26
  • ADT 1-2 Cusco | 30.05.26.
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