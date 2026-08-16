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China se une a un país de Sudamérica y lanza un megaproyecto meteorológico para enfrentar fenómenos como El Niño

El satélite meteorológico CBERS-5, fruto de la cooperación entre Brasil y China, monitoreará Sudamérica para anticipar sequías, tormentas y otros desastres.

Brasil y China desarrollarán el satélite CBERS-5, que ofrecerá monitoreo 24/7 para desastres en Sudamérica
Brasil y China desarrollarán el satélite CBERS-5, que ofrecerá monitoreo 24/7 para desastres en Sudamérica | Ilustración ChatGPT
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Brasil y China lanzarán un satélite de alerta temprana de desastres que funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana, para monitorear toda Sudamérica. El proyecto, bautizado CBERS-5, situará a la nación carioca entre un grupo reducido de países capaces de desarrollar y operar satélites geoestacionarios, según informó el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.

Adenilson Roberto da Silva, coordinador general de ingeniería y tecnología del INPE, explicó que el satélite proporcionará "mejores sistemas de pronóstico meteorológico, monitoreo de desastres y alerta temprana que pueden salvar vidas". Los detalles del programa se presentaron tras reuniones técnicas celebradas en mayo entre el INPE y una delegación china, y el lanzamiento está previsto desde una plataforma china en 2030.

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El megaproyecto apunta a anticipar sequías y tormentas

CBERS-5 será el primer satélite brasileño de este tipo capaz de ofrecer datos en tiempo real para predecir sequías, tormentas y otros eventos ambientales críticos. Según el INPE, la misión "fortalecerá la infraestructura de monitoreo ambiental de Brasil y contribuirá a la capacidad del país para adaptarse a los impactos del cambio climático". El acuerdo entre ambas naciones, firmado en junio de 2024, prevé el envío continuo de imágenes y datos meteorológicos sobre el territorio brasileño.

Se espera que la misión amplíe la capacidad nacional para vigilar tormentas, sequías, inundaciones y otros eventos extremos en la región. Aún no se han definido las especificaciones finales del equipo, pero da Silva aseguró que el satélite "proporcionaría datos de calidad similar o superior" a los disponibles actualmente. Las autoridades brasileñas precisaron que Brasil controlará el satélite y pondrá los datos a disposición del público.

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Brasil dará un salto hacia los satélites geoestacionarios

El proyecto marcará una transición tecnológica para el país sudamericano, que pasará de operar satélites de órbita baja con una altitud máxima de 2.000 kilómetros a manejar equipos en órbita geoestacionaria, ubicados a unos 35.786 kilómetros sobre el ecuador y que giran a la misma velocidad que la rotación terrestre. "CBERS 5 permitirá a Brasil migrar del ámbito de los satélites en órbita terrestre baja al de los satélites geoestacionarios, lo que implica incrementar las capacidades tecnológicas y estratégicas del país en el sector espacial", afirmó da Silva.

Según el acuerdo entre ambos gobiernos, Brasil será responsable del desarrollo de la plataforma satelital, mientras China se encargará de la carga útil meteorológica y ambiental, que incluye sensores y demás instrumentos. En el proyecto participan la Academia China de Tecnología Espacial, la Academia de Tecnología Aeroespacial de Shanghái, la Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, la Agencia Espacial de Brasil y la Administración Espacial Nacional de China, además del propio INPE.

La cooperación bilateral en el programa CBERS se extiende ya por casi cuatro décadas y suma seis satélites desarrollados hasta la fecha, dos de ellos aún operativos: el CBERS-4, lanzado en 2014, y el CBERS-4A, de 2019. Ambos se especializan en imágenes satelitales para el monitoreo de la deforestación, los incendios y los recursos hídricos. Actualmente, avanza también el CBERS-6, séptimo satélite del programa, que será el primero equipado con radar de apertura sintética y operará en órbita polar heliosíncrona.

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