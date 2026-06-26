Fujimorismo liderará las juntas preparatorias del Senado y la Cámara de Diputados para instalar el nuevo Congreso

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Fuerza Popular encabezará las juntas preparatorias del Senado y la Cámara de Diputados que conducirán la instalación del nuevo Congreso bicameral el próximo 26 de julio. La conformación quedó oficialmente definida tras la entrega de credenciales a los diputados electos, con la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminó el proceso de acreditación de los futuros parlamentarios.

La normativa establece que estas juntas estarán integradas por el congresista más votado de la organización política que obtuvo la mayor votación nacional, así como por el legislador de mayor edad y el de menor edad en cada cámara. Bajo ese criterio, el fujimorismo asumirá la presidencia de ambas instancias preparatorias.

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En el Senado, la junta preparatoria será presidida por Miguel Torres, senador electo de Fuerza Popular y el más votado de la agrupación. Lo acompañarán Fernando Rospigliosi, de 79 años, por ser el senador de mayor edad, y Alejandro Muñante, de 39 años, como el legislador más joven.

En la Cámara de Diputados, la presidencia recaerá en Cecilia Chacón, también de Fuerza Popular. La completarán Luis Quispe Candia, de 77 años, quien es el diputado de mayor edad, y Romina Uribe, de 28 años, la legisladora más joven del hemiciclo. Ambos congresistas, Quispe y Uribe, pertenecen al partido Buen Gobierno.

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¿Qué funciones cumplirán las juntas preparatorias?

Las juntas preparatorias serán las encargadas de conducir el proceso de instalación del nuevo Congreso bicameral hasta la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados. Según explicó el abogado especialista en derecho electoral José Tello a La República, estos órganos no solo presidirán la sesión de juramentación del 26 de julio, sino que también acompañarán una serie de actos administrativos previos para garantizar el inicio del nuevo periodo parlamentario.

Tello indicó que, tras recibir sus credenciales, los congresistas electos deberán completar diversos trámites ante el Parlamento, como la presentación de declaraciones juradas, la entrega de documentación y otros procedimientos administrativos. "Todo ese tipo de trámites, la conformidad de todo eso, va directo en un trabajo conjunto con las juntas preparatorias", explicó. Asimismo, señaló que estas instancias supervisarán la transición entre el actual Congreso unicameral y el retorno del sistema bicameral, un modelo que el país no tenía desde hace 36 años.

El especialista precisó que la labor principal de las juntas culminará una vez instalada cada cámara. Ese 26 de julio, primero se realizará la juramentación de los senadores y diputados y, posteriormente, se abrirá el proceso para elegir a los presidentes y las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. "El 27 tienen que estar con mesa directiva de cada una de las dos cámaras, y para eso ya terminó la función de la Junta Preparatoria", detalló.

Tello añadió que, conforme al nuevo esquema bicameral, la Presidencia del Congreso será ejercida de manera alternada entre ambas cámaras. Durante el primer año del periodo parlamentario corresponderá al Senado, por lo que quien resulte elegido como presidente de esa cámara también asumirá la Presidencia del Congreso de la República. "El Senado tiene este primer año la Presidencia del Congreso; el próximo año le toca a Diputados, y así se van a ir alternando", explicó.

JNE concluyó la entrega de credenciales a los diputados electos

Con la entrega de credenciales a los 130 diputados electos para el periodo legislativo 2026-2031, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio por concluido el proceso de acreditación de los futuros integrantes de la Cámara Baja del próximo Congreso bicameral. La ceremonia se realizó este viernes 26 de junio en el auditorio del Colegio Médico del Perú y fue encabezada por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, junto con los demás miembros del Pleno del JNE.

Durante su discurso, Burneo recordó a las nuevas autoridades que la credencial que recibieron “no es un mero formalismo, sino la representación jurídica de la voluntad del pueblo”, por lo que los exhortó a mantener una representación cercana a la ciudadanía. “La ciudadanía espera que los escuchen antes de decidir, que dialoguen antes de confrontar y que construyan acuerdos antes que divisiones”, manifestó el titular del organismo electoral.

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Seguidamente, se dio lectura a la Resolución N.° 1411-2026-JNE, que proclama los resultados de la elección de diputados de las Elecciones Generales 2026. Las organizaciones políticas que superaron la valla electoral y que, por tanto, participan en la distribución de escaños son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. La repartición de curules quedó conformada de la siguiente manera: Fuerza Popular, 41; Juntos por el Perú, 32; Partido del Buen Gobierno, 18; Renovación Popular, 15; Partido Cívico Obras, 14; y Ahora Nación, 10.

Burneo también subrayó que la fortaleza de esta nueva Cámara Baja dependerá de su capacidad para trabajar de manera coordinada con el futuro Senado de la República. En ese sentido, señaló que el intercambio de ideas y el equilibrio entre ambas instancias serán claves para producir una legislación de mayor calidad. Además, recordó que la Cámara de Diputados tendrá entre sus principales funciones presentar, debatir y aprobar proyectos de ley en primera instancia, así como ejercer el control político sobre el Poder Ejecutivo.

Con esta ceremonia, el JNE cerró la entrega de credenciales a los parlamentarios electos, luego de que el jueves hiciera lo propio con los senadores. El siguiente paso del cronograma será la instalación del Congreso bicameral el próximo 26 de julio, acto que estará a cargo de las juntas preparatorias encabezadas por Fuerza Popular en ambas cámaras.