Norma Yarrow rechaza foto con Burneo en entrega de credenciales y asistentes la critican: "Malcriada, más respeto"

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Durante la entrega de credenciales a los congresistas electos, realizada en el Colegio Médico del Perú, en Miraflores, se vivió un incómodo momento cuando la congresista electa Norma Yarrow (Renovación Popular) protagonizó un desplante al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Tras un distante apretón de manos, Yarrow tomó su credencial y posó sola para la foto oficial. El hecho provocó que algunos de los parlamentarios electos presentes reprocharan su actitud.

"Malcriada", "Más respeto" y otros gritos se escucharon luego de que Yarrow rechazara tomarse una foto con Burneo. Cabe recordar que Renovación Popular ha mantenido un discurso crítico contra el Jurado Nacional de Elecciones. Incluso, el líder de la agrupación ha realizado comentarios soeces en público para referirse a Burneo.

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En redes sociales, Yarrow justificó su decisión al señalar que no podía posar en una fotografía junto a un representante del JNE por una cuestión de coherencia. Además, sostuvo que, en su opinión, lo ocurrido no constituía una falta de respeto hacia la autoridad electoral.

"Sé que algunos discrepan con mi decisión, pero prefiero ser consecuente con mis principios y con lo que represento", escribió la legisladora en una publicación en X (antes Twitter).