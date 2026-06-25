JNE entrega credenciales a senadores: Congreso bicameral deberá jurar el 26 de julio

El JNE entregó credenciales a los nuevos senadores. Este 26 será la entrega para los nuevos diputados. Foto: JNE

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó las credenciales a senadores y parlamentarios andinos, lo que deja encaminada la instalación del nuevo Congreso bicameral. Los 60 integrantes de la Cámara Alta recibieron este jueves el documento que los acredita oficialmente para ejercer el cargo durante el periodo 2026-2031. Tras este procedimiento, los legisladores deberán completar trámites administrativos antes de jurar el próximo 26 de julio.

La ceremonia se realizó días después de que el Jurado Nacional de Elecciones publicara la Resolución N.° 1412-2026-JNE, mediante la cual proclamó oficialmente a los candidatos elegidos. La decisión fue adoptada luego de concluir el cómputo de votos, resolver observaciones e impugnaciones y definir la distribución de los 60 escaños correspondientes.

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La ceremonia se realizó en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en Miraflores. El acto estuvo encabezado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, y contó con la presencia del presidente electo José María Balcázar, así como de la presidenta del Reniec, Carmen Velarde; el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y otras autoridades del sistema electoral y representantes de distintas instituciones del Estado. Además, asistieron los excandidatos presidenciales Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Ricardo Belmont (Obras).

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Además, el organismo electoral entregó credenciales a los cinco parlamentarios andinos titulares y a sus 10 suplentes. Este viernes 26 de junio continuará el proceso con la acreditación de los 130 diputados.

Durante su discurso, Burneo destacó que el país vuelve a contar con un Senado después de más de tres décadas. El titular del JNE afirmó que esta cámara deberá fortalecer el debate legislativo y contribuir al equilibrio institucional dentro del sistema democrático.

Senado queda conformado por 60 representantes para el periodo 2026-2031

El Senado estará integrado por 60 legisladores. De ellos, 30 fueron elegidos mediante distrito único nacional y otros 30 por distrito electoral múltiple. La conformación aprobada por el JNE incluye a 44 hombres y 16 mujeres.

La distribución de escaños ubica a Fuerza Popular como la principal fuerza política del Senado, con 22 representantes. Le siguen Juntos por el Perú, con 14 curules; Renovación Popular, con 8; Partido del Buen Gobierno, con 7; Obras, con 5, y Ahora Nación, con 4.

Durante la ceremonia se realizó la lectura de la resolución que oficializa los resultados de la elección senatorial. Uno a uno, los representantes fueron llamados para recibir la documentación que los habilita a participar en el proceso de instalación del Parlamento, que asumirá funciones el 28 de julio.

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Ausencias marcaron la ceremonia de entrega de credenciales

La entrega de credenciales a los senadores electos se desarrolló con la presencia de autoridades electorales y representantes de distintas instituciones del Estado. Sin embargo, algunos de los legisladores proclamados no acudieron al acto organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el Colegio Médico del Perú.

El caso más comentado fue el de Rafael López Aliaga. El líder de Renovación Popular no estuvo presente cuando fue llamado para recibir su credencial de senador. Su ausencia ocurre en medio de su decisión de no asumir el escaño obtenido en las elecciones generales y de su intención de continuar su carrera política en el ámbito municipal.

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Horas antes de la ceremonia, López Aliaga envió una carta a la Oficialía Mayor del Congreso para ratificar que su decisión de no incorporarse al Senado es "irrevocable e inalterable". Además, solicitó que se comunique al JNE su declinación para que se convoque al candidato accesitario de Renovación Popular, con el fin de mantener la representación de la agrupación en la Cámara Alta.

Además, faltaron al evento Martha Moyano (Fuerza Popular), Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), Katherine Ampuero (Renovación Popular), Jaime Delgado (Ahora Nación), Jacques Rodrich (Fuerza Popular), Francisco Calisto (Renovación Popular) y Patricia Iturregui (Buen Gobierno). Luis Galarreta (Fuerza Popular) tampoco asistió a la entrega de su credencial como parlamentario andino.

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JNE se pronuncia sobre la credencial entregada a Fernando Rospigliosi

Uno de los temas que generó atención durante la jornada fue la entrega de la credencial al senador electo Fernando Rospigliosi. El actual presidente encargado del Congreso recibió el documento pese a contar con una sentencia por difamación en primera instancia.

Consultado sobre este caso, Roberto Burneo explicó que la legislación vigente solo contempla impedimentos cuando existe una sentencia firme o consentida. Precisó que el fallo contra Rospigliosi fue apelado y, por lo tanto, todavía no adquiere carácter definitivo.

"Nosotros vemos el ordenamiento jurídico y los impedimentos que establece la norma para poder juramentar al cargo. Salvo que haya una sentencia firme, nosotros hemos verificado y es una sentencia de primera instancia", señaló el titular del JNE.

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¿Qué ocurrirá después de la entrega de credenciales?

El abogado electoral José Tello explicó que el siguiente paso será la instalación formal del Congreso bicameral el próximo 26 de julio. Ese día entrarán en funciones las juntas preparatorias del Senado y de la Cámara de Diputados, encargadas de tomar juramento a los legisladores elegidos en las urnas.

Según detalló, la junta preparatoria del Senado estará presidida por Miguel Ángel Torres, por ser el senador con mayor cantidad de votos, y contará, además, con Fernando Rospigliosi, como senador de mayor edad, y Alejandro Muñante, como el integrante más joven de esa cámara.

Tello indicó que el 27 de julio se desarrollará la elección de las mesas directivas de ambas cámaras. Un día después, el Parlamento ya instalado participará en la ceremonia de asunción presidencial correspondiente al inicio del nuevo periodo gubernamental.

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Parlamentarios deberán completar trámites antes de jurar el cargo

Antes de la instalación oficial del Congreso, los legisladores deberán presentar una serie de documentos ante la administración parlamentaria. Entre ellos figuran las declaraciones juradas de bienes y rentas, los formatos sobre conflictos de interés y otros requisitos establecidos por ley.

Las credenciales entregadas por el JNE forman parte de ese expediente. Los congresistas electos deberán presentar copias certificadas de estos documentos para concluir el proceso de acreditación interna.