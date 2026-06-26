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Entrega de credenciales para la fórmula presidencial será el 15 de julio en el Teatro Nacional

La ceremonia se realizará al mediodía. La proclamación de resultado oficial de la segunda vuelta se estima para el 3 de julio.

Entrega de credenciales para la fórmula presidencial será el 15 de julio en el Teatro Nacional
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Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció que el próximo 15 de julio se entregarán las credenciales a la fórmula presidencial que resulte ganadora de la segunda vuelta. La proclamación de este resultado se realizará el 3 de julio.

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“Ahorita ya podemos decir, con total solvencia, que no vamos a pasar más del 3 de julio la proclamación total de la segunda vuelta”, declaró momento antes de la entrega de credenciales a los diputados.

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Agregó que los 60 Jurados Electorales Especiales están terminando con las proclamaciones descentralizadas en todas las circunscripciones electorales a nivel nacional.

La ceremonia de credenciales, precisó, se realizará al mediodía en el Teatro Nacional.

“Nosotros proclamamos al igual que lo hemos hecho con senadores y diputados, lo cual será el 3 de julio a más tardar. Luego, se desarrollará una ceremonia oficial de la entrega de credenciales. Esta está prevista para el 15 de julio al medio día”, dijo.

También, resaltó la importancia de las acreditación de las nuevas autoridades. “Estamos proclamando a un nuevo mandatario, una nueva plancha presidencial que va a liderar en el próximo periodo constitucional que esperemos que sea íntegro con el balance de poderes que siempre debe haber con el Ejecutivo, Congreso bicameral y la independencia de los jueces”, destacó.

Finalizó exhortando al respeto de la institución que lidera: “Un poco que se cuestiona las decisiones (JNE), pero deben respetar la institucionalidad del Jurado, que es quien tiene la última palabra de las incidencias de los procesos electorales y, finalmente, todos deben respetar las decisiones de la máxima autoridad electoral”.

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