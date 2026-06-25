Roberto Burneo:" Descartamos cualquier narrativa de fraude en todo el proceso electoral"

Burneo se pronunció previo a la entrega de credenciales a senadores y parlamentarios andinos. Foto: Composición/LR

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, descartó que haya existido algún intento de fraude durante la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Durante una conferencia de prensa previa a la entrega de credenciales a los senadores y parlamentarios andinos electos, Burneo sostuvo que, si bien el proceso registró incidencias complejas, no existe evidencia que permita afirmar un fraude electoral.

"Ya hemos tomado las decisiones como Pleno, incluso lo hemos publicado. Descartamos cualquier narrativa de fraude, no solo ahorita sino en todo el proceso electoral. Ha habido incidencias como en todo proceso, complicaciones muy complejas, pero fuera de ello no hay ningún fraude que nosotros hayamos podido detectar", sostuvo Burneo.

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Las declaraciones del titular del organismo electoral se produjeron luego de que Sánchez denunciara la existencia de un supuesto “fraude en desarrollo”. Al respecto, Burneo enfatizó que toda denuncia de fraude o solicitud de nulidad debe estar respaldada por un adecuado estándar probatorio. Asimismo, calificó las acusaciones de fraude como “palabras mayores”.

En tanto, Burneo mencionó que los votos emitidos en el Perú y el extranjero serán declarados válidos "en la medida que estén en el marco normativo". "Espremos que cuando vayamos cerrando brechas, que lo estamos haciendo con las declaraciones de los JEE, estas narrativas o impetús disminuyan y logremos que las organizaciones políticas puedan tomar decisiones y diálogar", expresó.

Observadores de la Unión Europea descartan fraude en la segunda vuelta

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) descartó la existencia de indicios de fraude o manipulación en el proceso de la segunda vuelta presidencial y exhortó a los actores políticos a respetar los resultados electorales.

A través de un comunicado difundido el 25 de junio, la misión internacional señaló que continúa monitoreando el cómputo de votos de los comicios realizados conforme a ley. En ese contexto, afirmó que no ha encontrado evidencias de una alteración deliberada de los resultados en ninguna etapa del proceso.

“La MOE UE no ha hallado indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa del proceso”, indicó el organismo, al tiempo que hizo un llamado a las organizaciones políticas y a los candidatos a respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Comunicado de la UE

Asimismo, la misión pidió acatar las decisiones de las autoridades electorales competentes y evitar declaraciones que puedan afectar la legitimidad del proceso democrático. Según precisó, las discrepancias sobre los resultados deben canalizarse mediante los recursos e instrumentos legales previstos por la normativa vigente.

La MOE UE también instó a las autoridades electorales a concluir el proceso con celeridad, proclamando los resultados definitivos a la mayor brevedad posible y resolviendo oportunamente las impugnaciones que pudieran presentarse.

En el documento, la misión recordó que ya había presentado informes preliminares sobre el desarrollo de las elecciones el 14 de abril y el 9 de junio.