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Política

Roberto Burneo sobre proclamación de resultados de la segunda vuelta: "Se estima que se realice el 3 de julio"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que el cronograma dependerá de la resolución de las actas observadas y de los recursos presentados ante los organismos electorales.

Roberto Burneo brindó una conferencia de prensa previo a la entrega de credenciales para congresistas electos. Foto: captura de pantalla
Roberto Burneo brindó una conferencia de prensa previo a la entrega de credenciales para congresistas electos. Foto: captura de pantalla
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial se realizaría el próximo 3 de julio. El magistrado explicó que esta fecha es una estimación que depende de la culminación de los procedimientos pendientes y de la resolución de los recursos presentados ante los organismos electorales.

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Durante una actividad pública, Burneo también respondió a las denuncias de presunto fraude electoral planteadas por algunos actores políticos. El titular del JNE fue enfático al señalar que no existen elementos que sustenten dichas afirmaciones y recordó que las acusaciones de esta naturaleza requieren pruebas.

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