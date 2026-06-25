Roberto Burneo sobre proclamación de resultados de la segunda vuelta: "Se estima que se realice el 3 de julio"
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que el cronograma dependerá de la resolución de las actas observadas y de los recursos presentados ante los organismos electorales.
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial se realizaría el próximo 3 de julio. El magistrado explicó que esta fecha es una estimación que depende de la culminación de los procedimientos pendientes y de la resolución de los recursos presentados ante los organismos electorales.
Durante una actividad pública, Burneo también respondió a las denuncias de presunto fraude electoral planteadas por algunos actores políticos. El titular del JNE fue enfático al señalar que no existen elementos que sustenten dichas afirmaciones y recordó que las acusaciones de esta naturaleza requieren pruebas.
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