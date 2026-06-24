Ahora Nación, Somos Perú, Podemos Perú y 5 partidos más subsanaron observaciones para disputar la alcaldía de Lima

Los partidos tienen como plazo hasta el día de hoy para subsanar las observaciones. Caso contrario, corren el riesgo de que el JEE de Lima Centro declare como improcedente sus listas. Foto: Composición/LR

Los partidos tienen como plazo hasta el día de hoy para subsanar las observaciones. Caso contrario, corren el riesgo de que el JEE de Lima Centro declare como improcedente sus listas. Foto: Composición/LR

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A menos de 100 días de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, los partidos políticos presentaron sus listas de candidatos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro para competir por la alcaldía de Lima. Sin embargo, el organismo electoral declaró inadmisibles las 22 postulaciones debido a diversas observaciones detectadas en la documentación presentada por los aspirantes a alcalde y regidores durante el proceso de inscripción. Pese a ello, hasta pocas horas antes del vencimiento del plazo de subsanación, este miércoles 24 de junio, solo ocho organizaciones políticas presentaron sus descargos.

De acuerdo con la plataforma electoral del JNE, los partidos que enviaron la documentación de subsanación son Ahora Nación, Partido Patriótico del Perú, Somos Perú, Visión Perú, Frente de la Esperanza 2021, Avanza País, Podemos Perú y Acción Popular.

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Los que no han remitido descargos son Renovación Popular, Batalla Perú, Juntos por el Perú, Demócrata Verde, Cívico Obras, Pueblo Consciente, Integridad Democrática, Coalición Transformadora Tierra Verde, Partido Morado, Fuerza Popular, Perú Libre, Fuerza Ciudadana y Frente Popular Agrícola FIA del Perú.

En las resoluciones del JEE Lima Centro, el ente electoral otorgó a los partidos dos días hábiles, luego de ser notificados, para levantar las observaciones, bajo apercibimiento de declarar improcedentes las candidaturas a alcaldes y regidores de Lima.

Entre las principales observaciones figuran casos de candidatos que no nacieron en Lima y que tampoco acreditaron el tiempo mínimo (2 años) de domicilio exigido en la capital. Asimismo, se detectó que varios postulantes que laboran en entidades públicas no presentaron las licencias sin goce de haber ni sustentaron haber renunciado a tiempo a sus cargos.

A ello se suman errores en el llenado de las declaraciones juradas de hoja de vida, cuestionamientos relacionados con sentencias judiciales y observaciones sobre la renuncia a organizaciones políticas distintas de aquellas por las que actualmente postulan.

Por ejemplo, uno de esos casos corresponde al exalcalde de Lima y aspirante a regidor Rafael López Aliaga. El motivo es que el líder de Renovación Popular figura como senador electo para el periodo 2026-2031 tras haber sido proclamado por el JNE, a pesar de que previamente se informó de manera pública que renunció o desistió de asumir el cargo. Por ello, el JEE requirió a la agrupación política que esclarezca y sustente documentalmente la situación jurídica de su candidato.

Otro caso es el del exministro Daniel Urresti. El JEE determinó que no se adjuntó la documentación que acredite que Urresti vivió en la capital durante los dos últimos años previos a la elección. Lo mismo ocurre con otros 13 candidatos a regidores.

Ahora bien, los partidos políticos que ya presentaron la subsanación de las observaciones deberán esperar a que el JEE revise la documentación para admitir o no las candidaturas. Luego, las listas pasarán a un periodo de tachas durante 3 días. En ese tiempo, los ciudadanos podrán presentar denuncias contra los postulantes.

De no haber impugnaciones, las listas quedarán inscritas para las elecciones del próximo domingo 4 de octubre.

JNE descarta prórroga para nueva inscripción de partidos

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 24 de junio, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, informó que el organismo electoral no prorrogará el plazo de inscripción de candidaturas para las Elecciones Regionales y Municipales. Según explicó, la decisión responde a que el cronograma ya fue ampliado excepcionalmente por 72 horas el último martes 16 de este mes.

Clavijo comentó que la ampliación del plazo tuvo como finalidad permitir que las organizaciones políticas que ya habían iniciado el proceso en la plataforma virtual pudieran completar la inscripción de sus candidaturas.

La precisión de la funcionaria surge luego de los cuestionamientos formulados por cuatro agrupaciones políticas: Frente de la Esperanza (FED) en el Perú, Partido Unidad y Paz, Perú Moderno y Progresemos. Los representantes de estas organizaciones señalaron que experimentaron dificultades para registrar a sus candidatos debido a una presunta saturación de los servidores del sistema.

Asimismo, el organismo electoral sostuvo que la ampliación del plazo por tres días y la atención presencial permitieron que la mayoría de organizaciones políticas concretara la inscripción de sus candidaturas.

La funcionaria recordó que el 5 de agosto es la fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) dejen admitidas las listas y se inicie el periodo de tachas. Ese día también vence el plazo para renuncias o retiro de candidatos. El 20 de ese mes será la fecha límite para que los JEE resuelvan todas las tachas y exclusiones en primera instancia.

El 4 de septiembre es la fecha final para que el JNE resuelva las apelaciones en segunda instancia.