JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

Los partidos cuentan con dos días para subsanar las observaciones detectadas por el JEE. Foto: Composición/LR

Los partidos cuentan con dos días para subsanar las observaciones detectadas por el JEE. Foto: Composición/LR

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró inadmisibles las 19 candidaturas para la alcaldía de Lima de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM). Entre los partidos figuran Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú (JP) y las agrupaciones que perderán su inscripción, como Podemos Perú, Perú Libre y Somos Perú.

Las principales observaciones que detectó el ente electoral fueron que los candidatos a regidores no nacieron en Lima y no acreditaron que viven en la capital desde hace dos años. De acuerdo con la ley electoral, para postular a esta circunscripción es necesario cumplir con uno de esos dos requisitos. Asimismo, los postulantes no adjuntaron sus licencias sin goce de haber de las instituciones en las que trabajan o llenaron mal sus declaraciones juradas.

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En ese contexto, el JEE otorgó dos días hábiles a los partidos para subsanar los errores, bajo apercibimiento de declarar improcedentes las candidaturas. Algunos ya presentaron sus descargos, mientras que otros aún no.

Juntos por el Perú

La entidad electoral observó que 13 candidatos de izquierda no cumplen con el requisito de haber nacido en Lima y no adjuntaron la documentación que acredite que están domiciliados en la capital durante los últimos dos años.

Asimismo, el candidato a regidor Heinrich Pumacayo Sánchez no cumplió con consignar la fecha de suscripción del anexo uno de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV). Además, seis candidatos no presentaron su licencia sin goce de haber para postular al cargo.

En tanto, el postulante a regidor Juan Sánchez Gutiérrez declaró tener una sentencia por omisión a la asistencia familiar de noviembre del 2021. Afirmó que se encuentra rehabilitado, pero no adjuntó documentación que acredite dicha condición ni el pago de la reparación civil.

Fuerza Popular

El JEE alertó que el candidato a regidor Alonso Sulca Díaz adjuntó un documento distinto al comprobante de pago de postulación y que no corresponde a un voucher emitido por la plataforma Págalo.pe ni por el Banco de la Nación.

Por otro lado, 12 candidatos a regidores no acreditaron que nacieron en Lima ni haber vivido en la capital en los últimos dos años. Asimismo, 38 declaraciones juradas no fueron firmadas correctamente en la fecha indicada por el ente electoral.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Renovación Popular

La lista de Renovación Popular fue declarada inadmisible debido a que su candidato a regidor Rafael López Aliaga fue proclamado por el JNE como senador electo para el periodo 2026-2031. Ello, pese a que públicamente se informó que había renunciado o desistido de asumir dicho cargo. En ese contexto, el JEE requirió a la organización política que informe y acredite la situación jurídica de su líder.

Asimismo, el órgano electoral advirtió que 12 candidatos no cumplen con el requisito de haber nacido en Lima y tampoco adjuntaron la documentación que acredite su domicilio continuo en la capital durante los dos últimos años.

De igual forma, se observó que la candidata a regidora Johanna Martínez Gómez, de nacionalidad chilena, no presentó el documento de acreditación electoral emitido por Reniec. Además, otros cinco candidatos no cumplieron con presentar las licencias sin goce de haber correspondientes a las entidades públicas en las que laboran.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Podemos Perú

El JEE observó la candidatura de Daniel Urresti a la Alcaldía de Lima debido a que no adjuntó la documentación que acredite su domicilio en la capital durante los dos años previos a la elección. La misma observación fue formulada respecto de otros 13 candidatos a regidores.

Asimismo, el órgano electoral advirtió que Urresti consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) haber sido condenado por el delito de difamación agravada y encontrarse rehabilitado. Sin embargo, no presentó la documentación que sustente dicha condición. Por ello, se requirió a la organización que remita los documentos correspondientes, así como aquellos relacionados con el cumplimiento de la reparación civil.

Por otro lado, el JEE señaló que otros 11 candidatos no acreditaron adecuadamente haber laborado en entidades públicas ni presentaron las respectivas licencias sin goce de haber exigidas para postular a cargos de elección popular.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Somos Perú

El 20 de junio, el JEE advirtió que 13 candidatos a regidores no acreditaron haber residido en Lima de manera continua durante los dos últimos años.

Asimismo, observó la candidatura de Royser Huamán debido a que presentó una solicitud de licencia sin goce de haber para participar en el proceso electoral; sin embargo, en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) no precisó la entidad pública en la que trabaja. Por ello, el órgano electoral le requirió subsanar dicha observación.

De igual forma, otros siete candidatos a regidores no acreditaron haber prestado servicios en entidades públicas ni presentaron la correspondiente licencia sin goce de haber.

Cívico Obras

El JEE determinó que 14 aspirantes a regidores no nacieron en Lima y tampoco acreditaron estar domiciliados en la capital en los últimos dos años, mientras que tres no presentaron su licencia sin goce de haber para postular al cargo.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Avanza País

El JEE detectó que el partido consignó como "designados" a 12 candidatos; sin embargo, no presentó el acta de designación directa exigida por el Reglamento de Inscripción. Asimismo, reportó que el candidato a la alcaldía Francis Allison confirmó su registro de postulación el 19 de junio, pero firmó la declaración jurada un día antes. Esta última observación también se detectó en la inscripción de 11 aspirantes a regidores.

De igual forma, advirtió que 11 candidatos no sustentaron que viven en Lima durante los últimos dos años. Otros 13 no presentaron su DJHV para postular y seis no adjuntaron la tasa de pago.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Acción Popular

El JEE detectó que siete candidatos a regidores no nacieron en Lima y tampoco acreditaron estar domiciliados en la capital en los últimos dos años. Sumado a esas observaciones, tres candidatos no presentaron sus licencias sin goce de haber.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Batalla Perú

El ente electoral detectó que el partido no presentó su plan de gobierno en el sistema Declara+. Asimismo, señaló que 22 candidatos no acreditaron domicilio en Lima durante los últimos dos años, mientras que 15 presentaron sus DJHV incompletas o firmadas en otras fechas.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Visión Perú

Según el JEE, la organización política no presentó el acta que contiene la relación de candidatos designados ni la ubicación que cada uno ocupa en la lista de postulación. Asimismo, el órgano electoral advirtió que 11 candidatos no cumplen con el requisito de haber nacido en Lima y tampoco adjuntaron la documentación que acredite que viven o tienen domicilio en la capital durante los últimos dos años. Entre ellos se encuentra el candidato a la alcaldía, Santiago Abarca León.

Del mismo modo, el ente electoral señaló que dos postulantes a regidores no firmaron la declaración jurada correspondiente. Además, tres candidatos no presentaron su licencia sin goce de haber, incluido el aspirante a burgomaestre.

Frente de la Esperanza 2021

El JEE advirtió que 10 candidatos a regidores no presentaron la documentación que acredite su residencia continua en Lima durante los últimos dos años. Este requisito es indispensable para aquellos postulantes que no nacieron en la capital y, por tanto, deben demostrar su domicilio en la jurisdicción donde buscan ser elegidos.

Asimismo, el órgano electoral observó que tres candidatos no presentaron la documentación correspondiente relacionada con sus licencias sin goce de haber, el pase al retiro de las Fuerzas Armadas y los documentos que acrediten la rehabilitación y el pago de la reparación civil derivada de una sentencia emitida en el fuero militar.

Demócrata Verde

El JEE indicó que la candidata a alcaldesa de Lima, Flor de María Hurtado Valdéz, declaró que su lugar de nacimiento fue Loreto y no adjuntó el documento que acredite haber domiciliado en la capital durante los últimos dos años.

Además, 13 candidatos no adjuntaron su declaración jurada o la presentaron incompleta, otros ocho no sustentaron tener domicilio en Lima y tres no presentaron sus licencias sin goce de haber.

Pueblo Consciente

El partido no adjuntó el comprobante de pago de 19 candidatos a regidores, mientras que 23 postulantes no presentaron la documentación que acredite estar domiciliados en Lima en los últimos dos años y 19 dejaron en blanco sus declaraciones juradas. Otros dos postulantes no presentaron su licencia sin goce de haber.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Integridad Democrática

El partido no presentó el plan de gobierno en el sistema Declara+. Además, un candidato no llenó de manera adecuada su declaración jurada, nueve no presentaron su licencia sin goce de haber o sus renuncias a instituciones públicas y 15 no acreditaron que viven en Lima desde hace dos años.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Coalición Transformadora Tierra Verde

El JEE advirtió que 22 candidatos a regidores no cumplen con el requisito de haber nacido en Lima y tampoco adjuntaron la documentación que acredite su residencia continua en la capital durante los dos últimos años.

Asimismo, 40 candidatos, entre ellos el postulante a la Alcaldía de Lima, Yehude Simón Munaro, no presentaron correctamente sus declaraciones juradas. A ello se suma que otros seis candidatos no adjuntaron la licencia sin goce de haber exigida para participar en el proceso electoral.

Por otro lado, tres postulantes deberán presentar documentación adicional que permita esclarecer su situación judicial. De igual forma, otros tres candidatos están obligados a acreditar la autorización expresa de la organización política a la que pertenecen para poder postular por una agrupación distinta. Finalmente, seis candidatos no adjuntaron el comprobante de pago requerido por la normativa electoral.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Partido Morado

La candidata a la alcaldía de Lima, Victoria de la Cruz, no presentó el comprobante de pago para postular, mientras que 14 candidatos no adjuntaron la documentación que acredite que vivieron en Lima durante los dos últimos años. Otros 15 no presentaron su declaración jurada correctamente firmada o llenada.

Perú Libre

Se reportó que 14 candidatos no acreditaron que nacieron en Lima y que cuentan con domicilio en la capital en los últimos dos años, mientras que uno no presentó licencia sin goce de haber de las instituciones públicas en las que trabaja. Otros seis llenaron mal sus declaraciones juradas.

Fuerza Ciudadana

El JEE reportó que 33 candidatos a regidores presentaron un comprobante de pago incorrecto, mientras que 21 no acreditaron haber nacido en Lima ni estar domiciliados desde hace dos años. Otros 30 no llenaron correctamente su declaración jurada de consentimiento de participación.

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

El JEE detectó que 21 candidatos a regidores y a alcalde no cumplen con haber nacido en Lima y no adjuntaron documentación que acredite estar domiciliados en la capital en los últimos dos años. Mientras tanto, ocho postulantes no llenaron correctamente el anexo uno de su declaración jurada.