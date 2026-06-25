Rafael López Aliaga se aferra a su candidatura como regidor de Lima: presentó sus descargos ante el JEE

El exalcalde de Lima busca regresar a la municipalidad capitalina como regidor tras rechazar el cargo de senador. Foto: Composición/LR

El exalcalde de Lima busca regresar a la municipalidad capitalina como regidor tras rechazar el cargo de senador. Foto: Composición/LR

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Rafael López Aliaga busca retornar a la Municipalidad de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Este 25 de enero, a través de un documento, Renovación Popular presentó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, luego de que declarara inadmisible su candidatura por haber sido elegido y proclamado como senador por el JNE.

De acuerdo con la documentación, el partido recordó que el pasado 19 de junio, López Aliaga le comunicó formalmente al JNE su desistimiento y, tres días después, a la Oficialía Mayor del Congreso que no juramentará ni asumirá el cargo de senador.

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En ese sentido, Renovación Popular sostuvo que ambos documentos descartan cualquier incompatibilidad material o jurídica que afecte la candidatura del exburgomaestre. La respuesta de la agrupación se dio luego de que el JEE le pidiera aclarar con medios probatorios la situación jurídica de López Aliaga.

El partido afirmó que la Ley de Elecciones Municipales "en ninguno de sus extremos contempla como impedimento el hecho de haber sido elegido congresista o senador en las Elecciones Generales 2026" para postular al cargo de regidor.

La agrupación argumentó que el impedimento para postular de ciertos funcionarios o autoridades rige cuando están ejerciendo funciones. Señalaron que "la condición de senador electo, por sí sola, no constituye impedimento legal para postular a un cargo municipal".

Por otro lado, el escrito menciona que "la condición de senador electo no equivale automáticamente a la condición de senador en ejercicio". El partido explicó que, según el artículo 13 del reglamento del Congreso, para ser senador se deben presentar una serie de actos posteriores a la elección, así como documentos, declaraciones y requisitos. Esto último, indica el partido, no lo ha hecho su líder.

En tanto, el partido justificó la candidatura de López Aliaga al mencionar que, según la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), una persona que postuló en las elecciones generales sí puede hacerlo en los comicios regionales y municipales en un mismo año.

"Consecuentemente, pretender que la sola proclamación como senador electo genera una prohibición sobrevenida para participar en las ERM 2026 implicaría incorporar una restricción inexistente en el ordenamiento jurídico", dice el documento.

Rafael López Aliaga envía carta al Congreso sobre su decisión irrevocable de no asumir como senador

En el documento, López Aliaga señala que el pasado 19 de junio formalizó ante el JNE su decisión de declinar el cargo de senador. Recordó que, tal como expresó en esa comunicación, su determinación de no asumir el escaño no implica renunciar a sus deberes con el país ni con los ciudadanos que respaldaron a Renovación Popular en las urnas. Por el contrario, sostuvo que se trata de una "forma distinta de ejercer el liderazgo y la representación que me corresponde".

Asimismo, reafirmó que su decisión de no incorporarse al Senado es definitiva y que no tiene previsto modificar esa postura.

En esa línea, adelantó que no presentará la documentación requerida para la ceremonia de juramentación, al considerar que hacerlo carece de sentido debido a que no asumirá el cargo.

Entre esos requisitos figuran la entrega de información personal y declaraciones juradas previstas en el artículo 13 del Reglamento del Congreso. Dicha norma establece que quienes no cumplan con esas exigencias no podrán prestar juramento ni ejercer como senadores.

López Aliaga precisó que no enfrenta ningún impedimento legal o material para cumplir con ese trámite. Sin embargo, argumentó que, al haber decidido no integrar el Senado, continuar con el proceso de acreditación resultaría innecesario, pues este conduciría a una juramentación que, según afirmó, nunca se llevará a cabo.

Por ello, solicitó al Congreso comunicar formalmente su decisión al JNE para que dicho organismo proceda a convocar al candidato accesitario de Renovación Popular que deba reemplazarlo.

Como sustento de su pedido, recordó el precedente de Fabiola Morales Castillo, quien fue elegida regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2015-2018, pero comunicó oportunamente que no juramentaría ni asumiría el cargo.

Según relató, tras esa decisión, la Secretaría General de la Municipalidad informó el caso al JNE, entidad que dejó sin efecto la credencial otorgada a Morales y convocó al siguiente candidato de la misma organización política para ocupar el puesto vacante.

López Aliaga destacó que dicho precedente fue resuelto pese a que la Constitución establece que el cargo de regidor, al igual que el de congresista, es irrenunciable.

Roberto Burneo sobre López Aliaga: "Cada persona decidirá si juramenta o no ante el Congreso"

Antes de la entrega de credenciales a los senadores electos, el presidente del JNE, Roberto Burneo, se refirió al caso de López Aliaga y aclaró que la función del organismo electoral se limita a otorgar las credenciales a quienes fueron elegidos en las urnas. Añadió que será el propio candidato quien decida si presta juramento o no al cargo y que, a partir de esa determinación, corresponderá al Congreso evaluar las acciones que procedan dentro de sus atribuciones.

Precisó que corresponde al Congreso solicitar al JNE la emisión de las credenciales del candidato que deba reemplazar al legislador electo que no asuma el cargo.

“El JNE proclama resultados que son el reflejo de la voluntad popular. No hay otra forma de verlo. Nosotros vamos a emitir credenciales de todos los que han sido proclamados. Ya cada persona verá si juramenta o no ante el Congreso”, declaró.



