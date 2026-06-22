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Política

Congreso intentará ratificar ley que blinda a policías y militares en su último periodo de Pleno

Además, la agenda de la última legislatura unicameral incluye la revisión de 155 dictámenes, dos reformas constitucionales, 16 insistencias y demás.

Congreso intentará ratificar ley que blinda a policías y militares en su último periodo de Pleno
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El Congreso desarrollará su último Pleno este martes 23 de junio. Se trata de la última legislatura de la era unicameral. Según el artículo 49 del Reglamento del Congreso, la segunda legislatura ordinaria del Periodo Anual de Sesiones concluía el 15 de junio de este año. Sin embargo, Fernando Rospigliosi dispuso la ampliación de la legislatura hasta el 24 del mismo mes.

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La agenda incluye la revisión de 155 dictámenes, dos reformas constitucionales, 16 insistencias, un allanamiento, dos autógrafas observadas, cinco proyectos de ley, 16 proyectos de ley pendientes de segunda votación, 19 reconsideraciones, dos mociones de orden del día, dos comisiones especiales y dos informes finales.

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Blindaje a policías y militares

Entre ellos se encuentra la segunda votación del proyecto de ley que blindará a militares y policías al establecer que los presuntos delitos que cometan en ejercicio de sus funciones sean vistos únicamente por fueros militares y policiales, lo que limita la actuación de la justicia ordinaria.

En la sesión del Pleno del 12 de junio, el proyecto se aprobó en primera votación con 60 votos a favor, 34 votos en contra y 10 abstenciones. Estuvieron a favor las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular.

Si en el Pleno de este martes 23 logra su segunda aprobación, la iniciativa pasará al Poder Ejecutivo para su eventual observación. Si no se formulan observaciones, será promulgada oficialmente.

Tan solo días antes, el 18 de junio último, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al Estado peruano no aprobar el proyecto porque “las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional”.

Creación de una lista de organizaciones terroristas

También se evaluará el proyecto de Ley 10176, que modifica el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo, para incorporar el delito de organizaciones terroristas y crear la lista de organizaciones criminales con enfoque terrorista.

Reformas constitucionales

Se propone la reforma constitucional del artículo 2 de la Constitución Política del Perú para ampliar el plazo máximo de detención en caso de flagrante delito.

A su vez, se propone la reforma constitucional del artículo 93 de la Constitución Política del Perú para restablecer la inmunidad parlamentaria. Fue aprobada en primera votación el 12 de junio del 2025 con 92 votos a favor, 24 votos en contra y una abstención.

Pendientes de segunda votación

Está pendiente de segunda votación la Ley 30607, Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), a fin de establecer nuevas disposiciones sobre el cargo de director.

De igual forma, están pendientes la iniciativa que busca declarar Día de la Identidad y Cultura Nacional el 24 de junio de cada año y el proyecto de ley que propone modificar la Ley Universitaria para incorporar la regulación de las universidades interculturales.

Fernando Rospigliosi no descarta nueva ampliación de la legislatura

Rospigliosi no descartó ampliar la legislatura más allá del 24 de junio por los temas pendientes.

“Depende, el documento que presentaron muchos congresistas decía hasta el 30, pero yo la amplié hasta el 24 pensando que se podían solucionar todas las cosas que tenemos; pero hay que ver lo del crédito suplementario que es muy importante”, señaló en entrevista a Canal N.

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