HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Argentina vs Austria por el Mundial 2026
EN VIVO: Argentina vs Austria por el Mundial 2026     EN VIVO: Argentina vs Austria por el Mundial 2026     EN VIVO: Argentina vs Austria por el Mundial 2026     
EN VIVO

La antesala del segundo fujimorato: Denuncias a periodistas y líderes políticos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Roberto Sánchez insiste en pedidos de nulidad del extranjero, pese a que otros recursos ya fueron rechazados

El candidato presidencial de Juntos por el Perú anunció que presentará una nueva solicitud para anular las elecciones realizadas en oficinas consulares. El anuncio llegó días después de que el Jurado Nacional de Elecciones rechazara los recursos con los que su agrupación buscaba excluir miles de votos emitidos en Lima y Estados Unidos.

Juntos por el Perú insiste en anular votos del extranjero. Foto: Silvana Quiñónez / LR
Juntos por el Perú insiste en anular votos del extranjero. Foto: Silvana Quiñónez / LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, insistió en los pedidos de nulidad del voto en el extranjero pese a que las autoridades electorales ya rechazaron recursos similares presentados por su organización. A su salida de una reunión con su equipo legal, el aspirante presidencial confirmó que presentará un nuevo documento para cuestionar las elecciones desarrolladas en consulados peruanos.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Hemos tenido reunión con nuestro equipo de abogados y en los próximos minutos u horas se va a presentar el documento", declaró Sánchez. Luego precisó el objetivo de la acción legal: "Es la solicitud de nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares".

TE RECOMENDAMOS

KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral

lr.pe

El anuncio se conoció después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundadas las apelaciones de Juntos por el Perú que buscaban anular 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana y otras 647 mesas instaladas en Estados Unidos. Con esa decisión, dichos votos permanecen dentro del cómputo oficial de la segunda vuelta electoral.

A pesar de los resultados adversos obtenidos por su agrupación ante los organismos electorales, Sánchez sostuvo que el proceso todavía no está definido. "Todavía hay todo un tramo que falta", afirmó al ser consultado por la diferencia de votos que coloca a Keiko Fujimori como virtual ganadora de los comicios.

PUEDES VER: Claudia Cisneros rechaza denuncia de la Procuraduría en su contra: "No aceptaré que se criminalice mi actividad"

lr.pe

JNE rechazó recursos por falta de pruebas

Las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú enfrentaron cuestionamientos durante las audiencias realizadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Los magistrados solicitaron a la defensa explicar los elementos que sustentaban las denuncias de fraude electoral formuladas por la organización política.

En el debate, el abogado Roy Mendoza reconoció que la tesis del fraude constituía una hipótesis que requería mayores elementos para ser acreditada. La magistrada Martha Maisch consultó directamente si existían pruebas concretas que respaldaran la acusación. El representante legal respondió que no se había presentado ningún medio probatorio adicional y que únicamente contaban con un padrón estadístico.

Los magistrados también rechazaron los argumentos relacionados con las supuestas irregularidades en el voto en el extranjero. El presidente del JNE, Roberto Burneo, recordó que la Convención de Viena regula el uso de las valijas diplomáticas y señaló que no existe una forma específica establecida para su utilización en estos casos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral

Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral

LEER MÁS
Keiko Fujimori se muestra triunfalista mientras Roberto Sánchez busca anular mesas de sufragio

Keiko Fujimori se muestra triunfalista mientras Roberto Sánchez busca anular mesas de sufragio

LEER MÁS
Marchas en Lima: simpatizantes de Juntos por el Perú protestan por resultados de la segunda vuelta

Marchas en Lima: simpatizantes de Juntos por el Perú protestan por resultados de la segunda vuelta

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral

Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral

LEER MÁS
Claudia Cisneros rechaza denuncia de la Procuraduría en su contra: "No aceptaré que se criminalice mi actividad"

Claudia Cisneros rechaza denuncia de la Procuraduría en su contra: "No aceptaré que se criminalice mi actividad"

LEER MÁS
Poder Judicial rechaza intento de Dina Boluarte de suspender su vacancia por incapacidad moral

Poder Judicial rechaza intento de Dina Boluarte de suspender su vacancia por incapacidad moral

LEER MÁS
ERM 2026: conoce a los candidatos a los gobiernos regionales de Callao, Cusco, Arequipa y La Libertad

ERM 2026: conoce a los candidatos a los gobiernos regionales de Callao, Cusco, Arequipa y La Libertad

LEER MÁS
Municipalidad de Lima: 22 candidatos a la alcaldía se inscribieron para estas ERM 2026

Municipalidad de Lima: 22 candidatos a la alcaldía se inscribieron para estas ERM 2026

LEER MÁS
Casi 4 mil policías investigados por violencia de género

Casi 4 mil policías investigados por violencia de género

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025