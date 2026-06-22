Roberto Sánchez insiste en pedidos de nulidad del extranjero, pese a que otros recursos ya fueron rechazados

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El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, insistió en los pedidos de nulidad del voto en el extranjero pese a que las autoridades electorales ya rechazaron recursos similares presentados por su organización. A su salida de una reunión con su equipo legal, el aspirante presidencial confirmó que presentará un nuevo documento para cuestionar las elecciones desarrolladas en consulados peruanos.

"Hemos tenido reunión con nuestro equipo de abogados y en los próximos minutos u horas se va a presentar el documento", declaró Sánchez. Luego precisó el objetivo de la acción legal: "Es la solicitud de nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares".

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El anuncio se conoció después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundadas las apelaciones de Juntos por el Perú que buscaban anular 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana y otras 647 mesas instaladas en Estados Unidos. Con esa decisión, dichos votos permanecen dentro del cómputo oficial de la segunda vuelta electoral.

A pesar de los resultados adversos obtenidos por su agrupación ante los organismos electorales, Sánchez sostuvo que el proceso todavía no está definido. "Todavía hay todo un tramo que falta", afirmó al ser consultado por la diferencia de votos que coloca a Keiko Fujimori como virtual ganadora de los comicios.

JNE rechazó recursos por falta de pruebas

Las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú enfrentaron cuestionamientos durante las audiencias realizadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Los magistrados solicitaron a la defensa explicar los elementos que sustentaban las denuncias de fraude electoral formuladas por la organización política.

En el debate, el abogado Roy Mendoza reconoció que la tesis del fraude constituía una hipótesis que requería mayores elementos para ser acreditada. La magistrada Martha Maisch consultó directamente si existían pruebas concretas que respaldaran la acusación. El representante legal respondió que no se había presentado ningún medio probatorio adicional y que únicamente contaban con un padrón estadístico.

Los magistrados también rechazaron los argumentos relacionados con las supuestas irregularidades en el voto en el extranjero. El presidente del JNE, Roberto Burneo, recordó que la Convención de Viena regula el uso de las valijas diplomáticas y señaló que no existe una forma específica establecida para su utilización en estos casos.