JEE rechaza lista de Renovación Popular por elección de López Aliaga como senador: le dan dos días para subsanar
La organización tiene dos días para informar y acreditar documentadamente la situación jurídica actual de López Aliaga.
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El Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro declaró inadmisible la lista de Renovación Popular para la elección de alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Lima y otorgó el plazo de dos días a la organización para subsanar las observaciones, entra las cuales se incluye aclarar la situación de López Aliaga sobre su elección como senador.
La mención al caso del ex alcalde de Lima se da en el apartado sobre los requisitos o impedimentos para el acceso a cargos de elección popular. El JEE menciona que es de público conocimiento que fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como senador electo y que ha expresado su renunciado a dicho cargo.