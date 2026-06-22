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Política

JEE rechaza lista de Renovación Popular por elección de López Aliaga como senador: le dan dos días para subsanar

La organización tiene dos días para informar y acreditar documentadamente la situación jurídica actual de López Aliaga.

JEE declara inadmisible lista de Renovación Popular por elección de López Aliaga como senador
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El Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro declaró inadmisible la lista de Renovación Popular para la elección de alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Lima y otorgó el plazo de dos días a la organización para subsanar las observaciones, entra las cuales se incluye aclarar la situación de López Aliaga sobre su elección como senador.

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La mención al caso del ex alcalde de Lima se da en el apartado sobre los requisitos o impedimentos para el acceso a cargos de elección popular. El JEE menciona que es de público conocimiento que fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como senador electo y que ha expresado su renunciado a dicho cargo.

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