Maestra Salsa llegará al Gran Teatro Nacional con un espectáculo que combinará música en vivo, danza y teatro

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Gran Teatro Nacional será el escenario de Maestra Salsa, un espectáculo que combinará música en vivo, danza y teatro para rendir homenaje a la historia de la salsa y a los artistas que marcaron este género musical. La puesta en escena se presentará únicamente el sábado 22 y domingo 23 de agosto, a las 8.00 p. m.

La propuesta trasladará al público al Bronx latino de la Nueva York de los años setenta, cuna del legendario sonido Fania, aunque también evocará otros momentos clave en la evolución de la salsa. Entre ellos destacan el ambiente del histórico Palladium Ballroom al ritmo de los mambos de Tito Puente y la influencia del bolero cubano, en un recorrido que no sigue una línea cronológica, sino que recrea distintas etapas que dieron forma al género. Las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket.

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Maestra Salsa, un recorrido por la historia del género

Uno de los ejes centrales del espectáculo será una orquesta de salsa en vivo, inspirada en el formato con el que Johnny Pacheco impulsó el fenómeno de la Fania a nivel internacional. La música estará acompañada por coreografías que alternarán escenas espontáneas, inspiradas en el baile popular, con montajes diseñados especialmente para cada tema.

La dirección coreográfica estará a cargo de José de la Cruz, formado en la escuela D1 de Vania Masías, quien contará además con la asesoría artística de la reconocida coreógrafa.

El actor y DJ Salsandro será el conductor del espectáculo, llevando al público por algunos de los episodios más representativos de la historia de la salsa. Durante la función interpretará diversos personajes, entre ellos un cronista salsero, un locutor de radio cubana y un maestro de ceremonias inspirado en Izzy Sanabria.

La dirección musical estará a cargo de Felipe Pumarada, quien liderará una orquesta integrada por destacados músicos peruanos. El repertorio incluirá éxitos de figuras emblemáticas como Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Ismael Miranda y Cheo Feliciano, interpretados por Veruska Verdú, Narda Pumarada, Aldo Rodríguez, Junior Caro y Martín Sánchez. Además, participarán como invitados especiales Kike Purizaga en el piano y Alonso Acosta en el vibráfono.

El montaje forma parte de la celebración por los 30 años de Sonidos del Mundo y es una creación de Mabela Martínez, recientemente reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura. La producción cuenta con dirección teatral de Claudia Tangoa y dirección general y guion de la propia Martínez, con el propósito de ofrecer una experiencia que combine elementos teatrales, musicales y visuales para revivir la esencia de la salsa.