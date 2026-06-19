Confirmado: Mininter comprará sin licitación 31.045 pistolas israelíes que tendrían sobreprecio

Mininter comprará pistolas israelíes Jericho de IWI para la PNP por intermedio de la empresa estatal FAME. Foto: difusión

Mininter comprará pistolas israelíes Jericho de IWI para la PNP por intermedio de la empresa estatal FAME. Foto: difusión

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El Ministerio del Interior desechó la licitación internacional en curso para la compra de pistolas de puño que requiere la Policía Nacional y optó por la intermediación de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).

De esta manera, el Mininter evadirá la aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas, que obliga a la entidad a comparar la calidad y el precio de otras ofertas, y contratará con Industrias de Armas de Israel (IWI), con la que FAME tiene vigente un convenio.

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El ministro del Interior, José Zapata Morante, confirmó que su despacho ha encargado a FAME la compra de 31.045 pistolas del modelo Jericho. FAME no produce ni un solo componente del Jericho.

En entrevista con radio Exitosa, el ministro Zapata reconoció que, luego de la frustrada licitación internacional, decidió aplicar la Ley 31684, del 15 de febrero de 2023, también conocida como 'Ley FAME', para la contratación de pistolas de puño.

El dispositivo señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben consultar a FAME si cuenta con el equipamiento que requieren, pero militares y policías interpretan erróneamente que están “obligados” a contratar con la empresa estatal. De esta manera, se han realizado compras sin la participación de varios postores, como señala la ley, por lo que la Contraloría se ha pronunciado cuestionando esta modalidad.

El ministro Zapata también repitió el argumento de que la 'Ley FAME' supuestamente “obliga” a contratar con la empresa estatal.

FAME cuenta con talleres para el montaje de fusiles y pistolas, pero no produce los componentes de los mismos. Foto: difusión

UN SOBREPRECIO DE 100 DÓLARES

Como informó La República, en la licitación internacional que sería anulada por irregularidades, IAI ofertó al Mininter US$949 por cada pistola Jericho, el 7 de noviembre de 2025. Cinco meses después, el 18 de abril de este año, FAME informó al Mininter que contaba con la misma arma israelí por US$1.049 la unidad. Un poco más de US$100 de lo que proponía la misma fábrica israelí.

Esto es, IAI solicita US$29.481.705 por las 31.045 pistolas, mientras que la cifra de FAME alcanza los US$31.566.205.

De concretarse la adquisición por intermedio de FAME, como ha señalado el ministro Zapata, la sobrevaloración llegaría a US$3.104.500. Con esta suma podrían adquirirse más de 4.000 pistolas Jericho.

De acuerdo con el titular del sector, su despacho se ha propuesto conseguir que FAME venda los Jericho al precio que ofreció en noviembre de 2025.

Zapata argumenta que la compra a FAME permitirá una “transferencia tecnológica” en la producción de pistolas. Pero la realidad es otra. FAME no produce ningún componente del modelo Jericho. A lo más, podría instalar una línea de montaje, como ha sucedido recientemente.

UNA PRODUCCIÓN INEXISTENTE

El Mininter cerró un contrato anterior con FAME. En 2025, durante el mandato de Juan Santiváñez, en el gobierno de Dina Boluarte, se compró un lote de 7.323 fusiles Arad 5 fabricados por IWI, mediante la intermediación de FAME.

El 19 de enero de este año, FAME informó que había completado la entrega de los fusiles Arad 5 a la Policía Nacional.

“FAME cuenta con una planta moderna de ensamblaje de fusiles, equipada con tecnología actualizada para la producción de distintos sistemas de armas”, reportó la empresa estatal. Pese a la promesa de “transferencia tecnológica”, nunca sucedió.

Santiváñez contrató a IWI por intermedio de FAME cuando uno de los representantes de la empresa israelí era Diego Alfaro Di Natale, un empresario muy relacionado con Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta.

En el gobierno de Dina Boluarte, el Ejército anuló una licitación internacional y adquirió a FAME 10.000 fusiles Arad 7 de IWI por US$27,3 millones.