HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Confirmado: Mininter comprará sin licitación 31.045 pistolas israelíes que tendrían sobreprecio

La contratación no se hará directamente a la compañía Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés), sino por intermedio de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), informó el ministro del Interior, José Zapata Morante. Esta modalidad de adquisición es cuestionada por la Contraloría.

Mininter comprará pistolas israelíes Jericho de IWI para la PNP por intermedio de la empresa estatal FAME. Foto: difusión
Mininter comprará pistolas israelíes Jericho de IWI para la PNP por intermedio de la empresa estatal FAME. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio del Interior desechó la licitación internacional en curso para la compra de pistolas de puño que requiere la Policía Nacional y optó por la intermediación de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).

Únete a nuestro canal de política y economía

De esta manera, el Mininter evadirá la aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas, que obliga a la entidad a comparar la calidad y el precio de otras ofertas, y contratará con Industrias de Armas de Israel (IWI), con la que FAME tiene vigente un convenio.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO CAMBIA LAS REGLAS A SU FAVOR Y CASO LAVA JATO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El ministro del Interior, José Zapata Morante, confirmó que su despacho ha encargado a FAME la compra de 31.045 pistolas del modelo Jericho. FAME no produce ni un solo componente del Jericho.

En entrevista con radio Exitosa, el ministro Zapata reconoció que, luego de la frustrada licitación internacional, decidió aplicar la Ley 31684, del 15 de febrero de 2023, también conocida como 'Ley FAME', para la contratación de pistolas de puño.

El dispositivo señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben consultar a FAME si cuenta con el equipamiento que requieren, pero militares y policías interpretan erróneamente que están “obligados” a contratar con la empresa estatal. De esta manera, se han realizado compras sin la participación de varios postores, como señala la ley, por lo que la Contraloría se ha pronunciado cuestionando esta modalidad.

El ministro Zapata también repitió el argumento de que la 'Ley FAME' supuestamente “obliga” a contratar con la empresa estatal.

FAME cuenta con talleres para el montaje de fusiles y pistolas, pero no produce los componentes de los mismos. Foto: difusión

FAME cuenta con talleres para el montaje de fusiles y pistolas, pero no produce los componentes de los mismos. Foto: difusión

UN SOBREPRECIO DE 100 DÓLARES

Como informó La República, en la licitación internacional que sería anulada por irregularidades, IAI ofertó al Mininter US$949 por cada pistola Jericho, el 7 de noviembre de 2025. Cinco meses después, el 18 de abril de este año, FAME informó al Mininter que contaba con la misma arma israelí por US$1.049 la unidad. Un poco más de US$100 de lo que proponía la misma fábrica israelí.

Esto es, IAI solicita US$29.481.705 por las 31.045 pistolas, mientras que la cifra de FAME alcanza los US$31.566.205.

De concretarse la adquisición por intermedio de FAME, como ha señalado el ministro Zapata, la sobrevaloración llegaría a US$3.104.500. Con esta suma podrían adquirirse más de 4.000 pistolas Jericho.

De acuerdo con el titular del sector, su despacho se ha propuesto conseguir que FAME venda los Jericho al precio que ofreció en noviembre de 2025.

Zapata argumenta que la compra a FAME permitirá una “transferencia tecnológica” en la producción de pistolas. Pero la realidad es otra. FAME no produce ningún componente del modelo Jericho. A lo más, podría instalar una línea de montaje, como ha sucedido recientemente.

UNA PRODUCCIÓN INEXISTENTE

El Mininter cerró un contrato anterior con FAME. En 2025, durante el mandato de Juan Santiváñez, en el gobierno de Dina Boluarte, se compró un lote de 7.323 fusiles Arad 5 fabricados por IWI, mediante la intermediación de FAME.

El 19 de enero de este año, FAME informó que había completado la entrega de los fusiles Arad 5 a la Policía Nacional.

“FAME cuenta con una planta moderna de ensamblaje de fusiles, equipada con tecnología actualizada para la producción de distintos sistemas de armas”, reportó la empresa estatal. Pese a la promesa de “transferencia tecnológica”, nunca sucedió.

Santiváñez contrató a IWI por intermedio de FAME cuando uno de los representantes de la empresa israelí era Diego Alfaro Di Natale, un empresario muy relacionado con Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta.

En el gobierno de Dina Boluarte, el Ejército anuló una licitación internacional y adquirió a FAME 10.000 fusiles Arad 7 de IWI por US$27,3 millones.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Revoredo: “Si (los delincuentes) sacan sus armas, les vamos a devolver lo mismo”

Revoredo: “Si (los delincuentes) sacan sus armas, les vamos a devolver lo mismo”

LEER MÁS
Mininter compró 44 ‘rochabuses’ árabes más caros que los que ofertó una firma de Turquía

Mininter compró 44 ‘rochabuses’ árabes más caros que los que ofertó una firma de Turquía

LEER MÁS
Seguridad garantizada: 100 mil policías y militares se desplazan por la Segunda Vuelta Electoral

Seguridad garantizada: 100 mil policías y militares se desplazan por la Segunda Vuelta Electoral

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marchas en Lima EN VIVO: simpatizantes de Juntos por el Perú protestan por resultados de la segunda vuelta

Marchas en Lima EN VIVO: simpatizantes de Juntos por el Perú protestan por resultados de la segunda vuelta

LEER MÁS
Keiko Fujimori sobre indulto a Pedro Castillo y Alejandro Toledo: "Cualquier pedido tiene que evaluarse"

Keiko Fujimori sobre indulto a Pedro Castillo y Alejandro Toledo: "Cualquier pedido tiene que evaluarse"

LEER MÁS
JNE evalúa si acepta pedido de nulidad de mesas en Lima: más de 43 mil votos en juego

JNE evalúa si acepta pedido de nulidad de mesas en Lima: más de 43 mil votos en juego

LEER MÁS
Ex presidente Toledo afirma que la coima de Odebrecht por la Interoceánica es de más de US$ 45 millones

Ex presidente Toledo afirma que la coima de Odebrecht por la Interoceánica es de más de US$ 45 millones

LEER MÁS
Rafael López Aliaga no puede renunciar al Senado y Renovación Popular quedaría sin escaño

Rafael López Aliaga no puede renunciar al Senado y Renovación Popular quedaría sin escaño

LEER MÁS
Susel Paredes propone derogar ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú

Susel Paredes propone derogar ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025