Cardenal Carlos Castillo pide no instrumentalizar visita del papa León XIV al Perú

Cardenal Castillo se encuentra en Roma para participar de un nuevo consistorio. Foto: difusión

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El cardenal Carlos Castillo pidió no instrumentalizar la visita del papa León XIV al Perú y remarcó que el viaje debe conservar un carácter estrictamente religioso. Señaló que el encuentro con el papa León XIV responde a una misión evangelizadora y no a intereses políticos.

El arzobispo de Lima sostuvo que el país debe organizar una agenda clara antes de la llegada del pontífice. Esa agenda debe incluir los principales problemas sociales, además de las fortalezas culturales del Perú. También insistió en que el Papa ya conoce parte de la realidad local.

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Castillo remarcó la necesidad de visibilizar la diversidad del país. Cuestionó prácticas de discriminación cotidiana como “cholear”, “negrear” o “gringuear”. Señaló que estas conductas afectan la convivencia y debilitan la identidad nacional.

El cardenal también recordó que el Papa ha tenido contacto previo con el Perú y América Latina. Indicó que su experiencia misionera permitirá un diálogo más directo con la realidad del país durante la visita.

“La visita no debe tener fines políticos”

El cardenal Carlos Castillo reiteró que la visita del papa León XIV al Perú debe mantenerse fuera de cualquier uso político. Sostuvo que el viaje pertenece al ámbito pastoral de la Iglesia.

En su mensaje desde Roma, insistió en que el encuentro con el papa León XIV busca fortalecer la fe y no responder a intereses externos. También pidió evitar interpretaciones partidarias del viaje.

Perú debe presentar problemas y fortalezas

El arzobispo planteó que la Iglesia peruana debe preparar una agenda con los principales retos del país. Entre ellos mencionó las urgencias sociales y los temas que requieren corrección institucional.

También pidió incluir las “cosas bellas” del Perú en esa presentación. Señaló que el país cuenta con riqueza cultural y diversidad que deben ser expuestas al pontífice durante su visita.

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Diversidad y mirada del Papa

Castillo insistió en que la sociedad peruana debe valorar su diversidad sin exclusiones. Criticó expresiones de discriminación que, según dijo, aún persisten en la vida cotidiana.

Recordó además que el Papa ha recorrido distintos países y conoce parte de la realidad peruana. Añadió que su experiencia misionera permitirá un acercamiento directo a los temas sociales del país.