HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Argentina vs Austria por el Mundial 2026
EN VIVO: Argentina vs Austria por el Mundial 2026     EN VIVO: Argentina vs Austria por el Mundial 2026     EN VIVO: Argentina vs Austria por el Mundial 2026     
Política

Cardenal Carlos Castillo pide no instrumentalizar visita del papa León XIV al Perú

El cardenal afirmó desde Roma que la próxima visita del papa León XIV al Perú debe mantenerse como un acto pastoral y evangelizador. También pidió que la Iglesia peruana prepare una agenda con los principales problemas del país, sus riquezas culturales y los desafíos sociales.

Cardenal Castillo se encuentra en Roma para participar de un nuevo consistorio. Foto: difusión
Cardenal Castillo se encuentra en Roma para participar de un nuevo consistorio. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El cardenal Carlos Castillo pidió no instrumentalizar la visita del papa León XIV al Perú y remarcó que el viaje debe conservar un carácter estrictamente religioso. Señaló que el encuentro con el papa León XIV responde a una misión evangelizadora y no a intereses políticos.

Únete a nuestro canal de política y economía

El arzobispo de Lima sostuvo que el país debe organizar una agenda clara antes de la llegada del pontífice. Esa agenda debe incluir los principales problemas sociales, además de las fortalezas culturales del Perú. También insistió en que el Papa ya conoce parte de la realidad local.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO CAMBIA LAS REGLAS A SU FAVOR Y CASO LAVA JATO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral

lr.pe

Castillo remarcó la necesidad de visibilizar la diversidad del país. Cuestionó prácticas de discriminación cotidiana como “cholear”, “negrear” o “gringuear”. Señaló que estas conductas afectan la convivencia y debilitan la identidad nacional.

El cardenal también recordó que el Papa ha tenido contacto previo con el Perú y América Latina. Indicó que su experiencia misionera permitirá un diálogo más directo con la realidad del país durante la visita.

PUEDES VER: ERM 2026: conoce a los candidatos a los gobiernos regionales de Callao, Cusco, Arequipa y La Libertad

lr.pe

“La visita no debe tener fines políticos”

El cardenal Carlos Castillo reiteró que la visita del papa León XIV al Perú debe mantenerse fuera de cualquier uso político. Sostuvo que el viaje pertenece al ámbito pastoral de la Iglesia.

En su mensaje desde Roma, insistió en que el encuentro con el papa León XIV busca fortalecer la fe y no responder a intereses externos. También pidió evitar interpretaciones partidarias del viaje.

PUEDES VER: Claudia Cisneros rechaza denuncia de la Procuraduría en su contra: "No aceptaré que se criminalice mi actividad"

lr.pe

Perú debe presentar problemas y fortalezas

El arzobispo planteó que la Iglesia peruana debe preparar una agenda con los principales retos del país. Entre ellos mencionó las urgencias sociales y los temas que requieren corrección institucional.

También pidió incluir las “cosas bellas” del Perú en esa presentación. Señaló que el país cuenta con riqueza cultural y diversidad que deben ser expuestas al pontífice durante su visita.

PUEDES VER: Poder Judicial rechaza intento de Dina Boluarte de suspender su vacancia por incapacidad moral

lr.pe

Diversidad y mirada del Papa

Castillo insistió en que la sociedad peruana debe valorar su diversidad sin exclusiones. Criticó expresiones de discriminación que, según dijo, aún persisten en la vida cotidiana.

Recordó además que el Papa ha recorrido distintos países y conoce parte de la realidad peruana. Añadió que su experiencia misionera permitirá un acercamiento directo a los temas sociales del país.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Visita del papa León XIV al Perú: destinan S/10 millones para mejorar infraestructura turística en ciudades de su recorrido, ¿qué impacto tendrá?

Visita del papa León XIV al Perú: destinan S/10 millones para mejorar infraestructura turística en ciudades de su recorrido, ¿qué impacto tendrá?

LEER MÁS
Papa León XIV visitará Perú en noviembre: presidente José María Balcázar confirma fecha de llegada

Papa León XIV visitará Perú en noviembre: presidente José María Balcázar confirma fecha de llegada

LEER MÁS
Lima, Chiclayo y Pucallpa en la agenda: la histórica ruta que seguirá el papa León XIV en Perú en noviembre

Lima, Chiclayo y Pucallpa en la agenda: la histórica ruta que seguirá el papa León XIV en Perú en noviembre

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral

Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral

LEER MÁS
Poder Judicial rechaza intento de Dina Boluarte de suspender su vacancia por incapacidad moral

Poder Judicial rechaza intento de Dina Boluarte de suspender su vacancia por incapacidad moral

LEER MÁS
Casi 4 mil policías investigados por violencia de género

Casi 4 mil policías investigados por violencia de género

LEER MÁS
JNJ evalúa sancionar a 5 jueces que inaplicaron ley de impunidad en caso esterilizaciones forzadas

JNJ evalúa sancionar a 5 jueces que inaplicaron ley de impunidad en caso esterilizaciones forzadas

LEER MÁS
Acusan a Germán Juárez de alterar un expediente y presionar a una fiscal

Acusan a Germán Juárez de alterar un expediente y presionar a una fiscal

LEER MÁS
ERM 2026: conoce a los candidatos a los gobiernos regionales de Callao, Cusco, Arequipa y La Libertad

ERM 2026: conoce a los candidatos a los gobiernos regionales de Callao, Cusco, Arequipa y La Libertad

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025