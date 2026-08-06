Por primera vez logran ver algo que siempre estuvo oculto en el Sol: imágenes nunca vistas ponen en aprietos a científicos

Un grupo de científicos captó las imágenes más detalladas de la superficie del Sol gracias al telescopio Inouye. | Foto: National Geographic

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Un grupo de científicos obtuvo las imágenes más detalladas jamás captadas de la superficie del Sol gracias al telescopio solar Inouye, el más potente del mundo. Las fotografías y videos revelan remolinos de gas caliente y campos magnéticos que hasta ahora habían permanecido ocultos para la ciencia.

El hallazgo, publicado en la revista Nature, ofrece una nueva ventana para comprender el origen del clima espacial, un fenómeno capaz de afectar satélites, redes eléctricas y misiones espaciales.

Además, los investigadores consideran que estas observaciones podrían ayudar a responder preguntas que durante décadas han desconcertado a la comunidad científica.

Corresponden a las imágenes más nítidas y detalladas que se han obtenido hasta ahora de la fotosfera, la capa visible del Sol.

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Estas son las fotos del Sol nunca antes vistas

Las inéditas imágenes muestran con una resolución sin precedentes la fotosfera, la capa visible del Sol. En ellas pueden apreciarse vórtices en espiral generados por el movimiento del gas caliente y el retorcimiento de los campos magnéticos, un fenómeno conocido como inestabilidad de Kelvin-Helmholtz.

Según los investigadores del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos (NSO), estos remolinos son la fuerza que impulsa la acumulación de energía magnética.

Cuando esa energía alcanza niveles elevados, puede liberarse en forma de llamaradas solares y eyecciones de masa coronal, responsables del llamado clima espacial que impacta a la Tierra.

Una fotografía obtenida por la NASA que muestra expulsiones de material desde la superficie del Sol.

¿Por qué estos remolinos solares son tan importantes para la ciencia?

Los remolinos detectados en la superficie del Sol son el resultado de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, un fenómeno que ocurre cuando corrientes de gas caliente se deslizan unas sobre otras y generan vórtices en espiral. Hasta ahora, este proceso no había podido observarse con tanto detalle en nuestra estrella.

Según los investigadores, estos movimientos retuercen los campos magnéticos y favorecen la acumulación de enormes cantidades de energía. Cuando esta se libera, puede dar origen a llamaradas solares y otras explosiones que influyen directamente en el comportamiento del Sol.

Los investigadores aseguran haber identificado el mecanismo que desencadena las explosiones de plasma y campos magnéticos que el Sol expulsa al espacio.

¿Cómo afectan estos hallazgos al clima espacial de la Tierra?

Comprender cómo se originan las explosiones solares permitirá a los científicos mejorar los modelos para predecir el clima espacial. Este fenómeno puede interferir con el funcionamiento de satélites, sistemas de navegación, redes eléctricas y comunicaciones en la Tierra.

Además, una mejor comprensión de la actividad solar contribuirá a proteger futuras misiones espaciales, ya que las tormentas solares representan un riesgo para astronautas y equipos en órbita. Los expertos consideran que este avance facilitará el desarrollo de sistemas de alerta más precisos ante eventos solares extremos.