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Economía

Visita del papa León XIV al Perú: destinan S/10 millones para mejorar infraestructura turística en ciudades de su recorrido, ¿qué impacto tendrá?

El Gobierno destinó cerca de S/10 millones para mejorar infraestructura turística, señalética y servicios básicos en ciudades que formarían parte de la visita del papa León XIV. El Mincetur prevé un impulso al turismo y a la denominada Ruta del Papa.

Las intervenciones se centrarán en Lambayeque, Piura y La Libertad, con el objetivo de optimizar la atención a visitantes y peregrinos.
Las intervenciones se centrarán en Lambayeque, Piura y La Libertad, con el objetivo de optimizar la atención a visitantes y peregrinos. | Composición LR/IA
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, informó en declaraciones difundidas por Canal N que el Gobierno destinó cerca de S/10 millones para ejecutar mejoras en las ciudades que formarían parte de la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre de este año.

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La inversión busca acondicionar los destinos incluidos en el recorrido del primer pontífice con nacionalidad peruana y fortalecer su capacidad de atención ante la llegada de visitantes y peregrinos.

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Según explicó, los recursos serán utilizados para optimizar la infraestructura turística, reforzar la señalética y mejorar los servicios básicos en las ciudades seleccionadas. Estas intervenciones permitirán que cuenten con mejores condiciones de recepción y atención durante las actividades programadas.

Gobierno prioriza Lambayeque, Piura y La Libertad por visita del papa León XIV

El Gobierno concentrará las intervenciones principalmente en Lambayeque, Piura y La Libertad, regiones vinculadas a la labor pastoral que desarrolló el papa León XIV antes de ser elegido pontífice.

Respecto a la organización del viaje apostólico, el ministro indicó que aún no ha sostenido una reunión con el presidente José María Balcázar para abordar los detalles de la visita.

No obstante, señaló que espera ser convocado una vez que el mandatario retorne al país tras reunirse con el Santo Padre en el Vaticano.

Visita del papa León XIV impulsará el turismo en el Perú y la 'Ruta del Papa'

El titular del Mincetur sostuvo que la llegada del papa León XIV generará beneficios para las regiones involucradas, al incrementar el flujo de visitantes nacionales e internacionales. Añadió que este impacto positivo no solo se reflejará en el Ejecutivo, sino en toda la población.

Agregó que la visita representa una gran emoción para el país, al recordar que el Perú ya ha recibido a otros pontífices, pero que en esta ocasión se trata de un papa con nacionalidad peruana, lo que hace el acontecimiento especialmente significativo para toda la ciudadanía.

Detalló que la llegada del pontífice al país representa un beneficio importante, ya que contribuirá a impulsar el turismo y promover la Ruta del Papa como un atractivo adicional. Precisó que este impacto no solo será económico, sino que también permitirá fortalecer la visibilidad de los destinos vinculados al recorrido.

Iglesia Católica prepara itinerario de la visita del papa León XIV

La Iglesia Católica en el Perú ya comenzó los preparativos para la visita pastoral del papa León XIV. Según informó el monseñor Guillermo Elías Millares, la agenda contemplaría misas de gran convocatoria y encuentros con distintos sectores de la población.

El representante eclesiástico explicó que la Conferencia Episcopal Peruana está elaborando una propuesta de itinerario que será enviada a la Santa Sede para su evaluación. Aclaró, sin embargo, que la decisión final sobre las ciudades que visitará el pontífice corresponde exclusivamente a dicha instancia.

También detalló que la Iglesia en el país estructuró el trabajo en tres fases: la preparación previa a la llegada del papa, el desarrollo de las actividades durante su estancia y el acompañamiento posterior a la visita.

Respecto al recorrido, señaló que la propuesta inicial incluye ciudades como Piura, Chiclayo, Lima y Callao, aunque precisó que todavía no existe confirmación oficial sobre los destinos. Indicó que desde la Conferencia Episcopal consideran esas opciones y que aún hay varias alternativas en evaluación.

Finalmente, sostuvo que la programación pastoral incluiría celebraciones religiosas masivas y encuentros con diversos grupos sociales. Monseñor Millares indicó que habrá misas multitudinarias y reuniones del papa con jóvenes, familias, migrantes y personas en situación de pobreza, porque se trata de una visita de carácter pastoral.

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