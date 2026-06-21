Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral
El partido atribuye al ministro Carlos Pareja supuestas decisiones arbitrarias sobre el sistema logístico y custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior en la segunda vuelta.
- JNE declara improcedente apelaciones de Juntos por el Perú para anular mesas en Lima y EE.UU.
- RMP sobre un gobierno de Keiko Fujimori: "Su historia política no ayuda a despejar los temores"
Pablo Salas, personero legal del partido Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por los presuntos delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales.