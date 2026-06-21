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Política

Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral

El partido atribuye al ministro Carlos Pareja supuestas decisiones arbitrarias sobre el sistema logístico y custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior en la segunda vuelta.

Juntos por el Perú denuncia al canciller ante el Congreso por presunto fraude electoral
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Pablo Salas, personero legal del partido Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por los presuntos delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales.

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