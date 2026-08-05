JNE avala trampa de Rafael López Aliaga que busca la reelección para la Municipalidad de Lima

Roberto Burneo manifestó que renuncias de candidatos no son automáticas y los jurados especiales electorales deben evaluar una serie de requisitos para admitir la dimisión. Foto: La República.

Roberto Burneo manifestó que renuncias de candidatos no son automáticas y los jurados especiales electorales deben evaluar una serie de requisitos para admitir la dimisión. Foto: La República.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ya formalizó la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima Metropolitana.

La entidad alegó que la nómina no recibió ninguna tacha o impugnación de la ciudadanía dentro de los plazos previstos (tres días).

TE RECOMENDAMOS OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 35 del reglamento sin que se haya formulado tacha contra la lista de candidatos ni contra alguno de sus integrantes, dice el expediente.

Pero eso no es todo. Este martes, que se venció el plazo para que los candidatos presenten su renuncia a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el mismo Jurado Electoral Especial de Lima aceptó la renuncia de Luis Rubio Idrogo como candidato a la Alcaldía de Lima.

PUEDES VER: Fiscalía pide 9 años de prisión para Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica

“Se verifica que Luis Rubio Idrogo ha presentado su solicitud dentro del plazo previsto en el cronograma electoral, cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 40 del Reglamento; por lo que corresponde aceptar la renuncia formulada”.

De esta manera, López Aliaga asume las riendas de la lista y podría convertirse nuevamente en burgomaestre si gana los comicios electorales el próximo 4 de octubre.

JNE reconoce estrategia

Al respecto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reconoció que sí existe una estrategia de las autoridades para poder continuar en el cargo ante la prohibición de la reelección inmediata.

“Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario”, afirmó Burneo.

Sin mencionar a Rafael López Aliaga, Burneo señaló que el marco normativo del JNE permite que el candidato a primer regidor asuma el cargo de alcalde si el postulante a la alcaldía renuncia.

“No está prohibido que los que han tenido el cargo de alcalde puedan participar como candidato a regidor o que puedan postular a otro cargo por algún distrito. Hay un marco normativo que permite y, finalmente, es el elector el que elige, y nosotros lo que hacemos es cumplir ese marco normativo”, expresó.

Sobre el tema, el presidente del JNE pidió que la población conozca la lista completa de sus candidatos antes de emitir su voto. Según dijo, no basta solo conocer a la persona que lidera la lista, porque cualquier otro integrante puede ocupar el cargo.

Reelección encubierta

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, indicó a La República que López Aliaga está tratando de eludir la ley y aseguró que la estrategia de Renovación Popular para la candidatura a la Alcaldía de Lima fue colocar a una persona subordinada.

“Renovación Popular ha colocado a una persona subordinada como primero en la lista de regidores. Para cualquier eventualidad, en este caso ya sucedió, la cabeza salga, pues asume el alcalde en ejercicio, lo cual es darle la vuelta a la ley”, mencionó.

Tuesta añadió que darle la vuelta a la ley no es que sea ilegal, pero es una reelección encubierta que está siendo aprovechada para que las autoridades continúen en el cargo.

“¿Qué pasaría si no gana? Si no gana, él tendría que incorporarse como regidor de Renovación Popular, porque entendemos que Renovación Popular va a ganar algunos asientos en el concejo. La pregunta es, ¿lo asumirá? Es válida la pregunta, en tanto que si no ha asumido ser senador, parece difícil que lo haga como regidor”, apuntó.

José Tello, abogado experto en temas electorales y presidente del Instituto Aklla, sostuvo que el uso de candidatos provisionales para luego ceder el paso al primer regidor impedido es una estrategia para burlar la restricción constitucional.

“Es una postulación encubierta, una reelección encubierta, sin lugar a dudas. La verdad es que esto está operando en diferentes lugares del país. Los alcaldes que están impedidos de reelegirse de manera inmediata están yéndose bajo esta modalidad”.

PUEDES VER: JEE Lima Centro inscribe la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima

Asimismo, el especialista señaló que esta práctica termina normalizando la evasión a la norma, pues la ciudadanía prefiere ignorar el impedimento legal con tal de favorecer al candidato de su preferencia.

“Estamos en una situación bastante controversial porque si este tipo de candidatos ganan, es porque la población quería reelegirlos. La gente vota por la persona a pesar de que esté impedida y termina normalizando esta reelección encubierta. Se produce un fenómeno muy particular a causa de la distorsión que genera el propio impedimento de reelección inmediata establecido en la reforma del 2015”.

Sobre los riesgos de impunidad y la necesidad de una propuesta de reforma constitucional, José Tello mencionó que existen consecuencias de no corregir estos vacíos normativos de cara a los próximos comicios e instó a restablecer la reelección por un solo periodo consecutivo para evitar el monopolio del poder y la elusión del reglamento. ❖