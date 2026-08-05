HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JNE avala trampa de Rafael López Aliaga que busca la reelección para la Municipalidad de Lima

El JEE de Lima Centro aceptó la renuncia de Luis Rubio Idrogo como candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana y admitió la inscripción de Rafael López Aliaga como teniente alcalde. Roberto Burneo afirmó que se trata de una estrategia para fraguar la ley, pero sostuvo que la ley lo permite.

Roberto Burneo manifestó que renuncias de candidatos no son automáticas y los jurados especiales electorales deben evaluar una serie de requisitos para admitir la dimisión. Foto: La República.
Roberto Burneo manifestó que renuncias de candidatos no son automáticas y los jurados especiales electorales deben evaluar una serie de requisitos para admitir la dimisión. Foto: La República.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ya formalizó la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima Metropolitana.

Únete a nuestro canal de política y economía

La entidad alegó que la nómina no recibió ninguna tacha o impugnación de la ciudadanía dentro de los plazos previstos (tres días).

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 35 del reglamento sin que se haya formulado tacha contra la lista de candidatos ni contra alguno de sus integrantes, dice el expediente.

Pero eso no es todo. Este martes, que se venció el plazo para que los candidatos presenten su renuncia a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el mismo Jurado Electoral Especial de Lima aceptó la renuncia de Luis Rubio Idrogo como candidato a la Alcaldía de Lima.

PUEDES VER: Fiscalía pide 9 años de prisión para Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica

lr.pe

“Se verifica que Luis Rubio Idrogo ha presentado su solicitud dentro del plazo previsto en el cronograma electoral, cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 40 del Reglamento; por lo que corresponde aceptar la renuncia formulada”.

De esta manera, López Aliaga asume las riendas de la lista y podría convertirse nuevamente en burgomaestre si gana los comicios electorales el próximo 4 de octubre.

JNE reconoce estrategia

Al respecto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reconoció que sí existe una estrategia de las autoridades para poder continuar en el cargo ante la prohibición de la reelección inmediata.

“Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario”, afirmó Burneo.

PUEDES VER: Congreso: Fuerza Popular liderará seis comisiones en la Cámara de Diputados

lr.pe

Sin mencionar a Rafael López Aliaga, Burneo señaló que el marco normativo del JNE permite que el candidato a primer regidor asuma el cargo de alcalde si el postulante a la alcaldía renuncia.

“No está prohibido que los que han tenido el cargo de alcalde puedan participar como candidato a regidor o que puedan postular a otro cargo por algún distrito. Hay un marco normativo que permite y, finalmente, es el elector el que elige, y nosotros lo que hacemos es cumplir ese marco normativo”, expresó.

Sobre el tema, el presidente del JNE pidió que la población conozca la lista completa de sus candidatos antes de emitir su voto. Según dijo, no basta solo conocer a la persona que lidera la lista, porque cualquier otro integrante puede ocupar el cargo.

PUEDES VER: Ollanta Humala: "Si no destruían a Nadine Heredia, podía entrar en el 2021 o el 2026"

lr.pe

Reelección encubierta

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, indicó a La República que López Aliaga está tratando de eludir la ley y aseguró que la estrategia de Renovación Popular para la candidatura a la Alcaldía de Lima fue colocar a una persona subordinada.

“Renovación Popular ha colocado a una persona subordinada como primero en la lista de regidores. Para cualquier eventualidad, en este caso ya sucedió, la cabeza salga, pues asume el alcalde en ejercicio, lo cual es darle la vuelta a la ley”, mencionó.

Tuesta añadió que darle la vuelta a la ley no es que sea ilegal, pero es una reelección encubierta que está siendo aprovechada para que las autoridades continúen en el cargo.

PUEDES VER: Janet Tello: “Si se llegara a destituir a un juez porque una autoridad discrepa, se eliminaría la independencia judicial”

lr.pe

“¿Qué pasaría si no gana? Si no gana, él tendría que incorporarse como regidor de Renovación Popular, porque entendemos que Renovación Popular va a ganar algunos asientos en el concejo. La pregunta es, ¿lo asumirá? Es válida la pregunta, en tanto que si no ha asumido ser senador, parece difícil que lo haga como regidor”, apuntó.

José Tello, abogado experto en temas electorales y presidente del Instituto Aklla, sostuvo que el uso de candidatos provisionales para luego ceder el paso al primer regidor impedido es una estrategia para burlar la restricción constitucional.

“Es una postulación encubierta, una reelección encubierta, sin lugar a dudas. La verdad es que esto está operando en diferentes lugares del país. Los alcaldes que están impedidos de reelegirse de manera inmediata están yéndose bajo esta modalidad”.

PUEDES VER: JEE Lima Centro inscribe la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima

lr.pe

Asimismo, el especialista señaló que esta práctica termina normalizando la evasión a la norma, pues la ciudadanía prefiere ignorar el impedimento legal con tal de favorecer al candidato de su preferencia.

“Estamos en una situación bastante controversial porque si este tipo de candidatos ganan, es porque la población quería reelegirlos. La gente vota por la persona a pesar de que esté impedida y termina normalizando esta reelección encubierta. Se produce un fenómeno muy particular a causa de la distorsión que genera el propio impedimento de reelección inmediata establecido en la reforma del 2015”.

Sobre los riesgos de impunidad y la necesidad de una propuesta de reforma constitucional, José Tello mencionó que existen consecuencias de no corregir estos vacíos normativos de cara a los próximos comicios e instó a restablecer la reelección por un solo periodo consecutivo para evitar el monopolio del poder y la elusión del reglamento. ❖

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Burneo: ""Hemos visto estrategias para fraguar la ley (...) Tienen que conocer toda la lista"

Roberto Burneo: ""Hemos visto estrategias para fraguar la ley (...) Tienen que conocer toda la lista"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga queda como candidato de facto a la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga queda como candidato de facto a la alcaldía de Lima

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía pide 9 años de prisión para Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica

Fiscalía pide 9 años de prisión para Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica

LEER MÁS
Ollanta Humala: "Si no destruían a Nadine Heredia, podía entrar en el 2021 o el 2026"

Ollanta Humala: "Si no destruían a Nadine Heredia, podía entrar en el 2021 o el 2026"

LEER MÁS
Congreso: Fuerza Popular liderará seis comisiones en la Cámara de Diputados

Congreso: Fuerza Popular liderará seis comisiones en la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Juntos por el Perú retrocede: diputado César Tito Rojas ya no será parte de la Comisión de Ética

Juntos por el Perú retrocede: diputado César Tito Rojas ya no será parte de la Comisión de Ética

LEER MÁS
Ollanta Humala compara su caso de lavado de activos con Keiko Fujimori: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió"

Ollanta Humala compara su caso de lavado de activos con Keiko Fujimori: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió"

LEER MÁS
JEE Lima Centro inscribe la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima

JEE Lima Centro inscribe la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025