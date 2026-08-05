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Política

Juntos por el Perú retrocede: diputado César Tito Rojas ya no será parte de la Comisión de Ética

La diputada Jessica Pérez será la nueva representante de Juntos por el Perú en la Comisión de Ética. La decisión se tomó luego de la polémica en torno a Rojas y presuntas vinculaciones con el Movadef.

César Tito Rojas ha sido sindicado por presuntos nexos con el Movadef | Composición: LR.
César Tito Rojas ha sido sindicado por presuntos nexos con el Movadef | Composición: LR.
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César Tito Rojas, diputado de Juntos por el Perú, ya no integrará la Comisión de Ética. El legislador, quien había sido la primera propuesta de la bancada de oposición para conformar este grupo de trabajo, fue cuestionado por congresistas del bloque oficialista debido a sus presuntos vínculos con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), extinta organización política considerada el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso.

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En reemplazo de Tito Rojas, la diputada Jessica Pérez fue designada como representante de Juntos por el Perú en la Comisión. La integran también Mery Infantes (Fuerza Popular), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

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De acuerdo con trascendidos periodísticos, Tito Rojas habría firmado planillones en 2011 para que el Movadef pudiera inscribirse como partido político. El ahora diputado ha rechazado cualquier vínculo con dicha organización. "No tengo nada que ver con el Movadef. En el 2012 me investigaron por el delito de apología al terrorismo cuando encabezaba movilizaciones de protesta en Puno; sin embargo, en el año 2017 archivaron el proceso judicial porque no encontraron pruebas", sostuvo.

Otro de los nombres que se barajó en la bancada de Juntos por el Perú para reemplazar a Tito Rojas fue el de la diputada Azucena Isla Rojas. No obstante, finalmente se optó por designar a Jessica Pérez para el cargo.

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