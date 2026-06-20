ERM 2026: conoce a los candidatos a los gobiernos regionales de Callao, Cusco, Arequipa y La Libertad

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Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 marcarán una nueva disputa por el control de los gobiernos regionales en distintas zonas del país. De acuerdo con las inscripciones presentadas ante los organismos electorales, decenas de candidatos buscarán obtener el respaldo ciudadano en regiones clave como Callao, Cusco, Arequipa y La Libertad.

La contienda reúne a representantes de partidos tradicionales, agrupaciones emergentes y movimientos regionales. Entre los postulantes figuran exautoridades, excongresistas y dirigentes políticos que ya han participado en procesos electorales anteriores, así como nuevas figuras que intentarán abrirse paso en el escenario regional.

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Entre los nombres más conocidos destacan Verónika Mendoza en Cusco, el exalcalde del Callao Pedro Spadaro, el exgobernador arequipeño Elmer Cáceres Llica y el excongresista Daniel Salaverry en La Libertad. Sus candidaturas concentran atención debido a sus antecedentes políticos y al nivel de conocimiento que poseen entre el electorado.

Callao: estos son los candidatos al Gobierno Regional

En la provincia constitucional del Callao se han inscrito ocho candidatos para competir por el Gobierno Regional:

Dante José Mandriotti Castro (Acción Popular)

Rafael Sebastián Yancan Mayo (Coalición Transformadora Tierra Verde)

Cinthya Isela Camasca Zamudio (Frepap)

Miguel Francisco Cordano Rodríguez (Fuerza Popular)

Ismael Alberto Paredes Avalos (Somos Perú)

José Remigio Sosa Dulanto Badiola (Partido Popular Cristiano)

Lizandra Gladys Zuñiga Bermúdez (Primero la Gente)

Pedro Carmelo Spadaro Philipps (Renovación Popular)

Cusco: los postulantes que buscarán gobernar la región

Cusco presenta una competencia entre representantes de organizaciones nacionales y movimientos regionales. Los candidatos inscritos son:

Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular)

Héctor Acurio Cruz (Ahora Nación)

Verónika Fanny Mendoza Frisch (Alianza Electoral Venceremos)

Wilfredo Parhuay Huamán (Frepap)

Edgar Américo Ochoa Pezo (Frente Regional Túpac)

T'ika Luizar Obregón (Demócrata Verde)

Roy Alex Mescco Callañaupa (País para Todos)

Iván Vladimir Aparicio Arenas (PRIN)

John Nelson Loayza Ayma (Todo con el Pueblo)

Arequipa: 14 candidatos se disputarán la gobernación regional

Arequipa registra una de las mayores cantidades de aspirantes al Gobierno Regional. La lista de candidatos está conformada por:

Pedro Edwin Martínez Talavera (Acción Popular)

Jenry Federico Huisa Calapuja (Ahora Nación)

Elmer Cáceres Llica (Alianza para el Progreso)

César Ángel Huamantuma Alarcón (Arequipa, Tradición y Futuro)

Yackelin Lourdes Huarsaya Calizaya de Llacchua (Frepap)

Florentino Alfredo Zegarra Tejada (Fuerza Arequipeña)

Giovanna Irene Almonte Guzmán (Fuerza Ciudadana)

Benigno Teófilo Cornejo Valencia (Movimiento Regional Arequipa Avancemos)

Hugo Efraín Aguilar Gonzales (APRA)

Héctor Hugo Herrera Herrera (Somos Perú)

María Luisa Flores Carrera (Todo con el Pueblo)

Harold Edgard Rodríguez Quispe (Renovación Popular)

Evaristo Illacutipa Salamanca (Visión Perú)

Berly José Gonzales Arias (Yo Arequipa)

La Libertad: quiénes buscan suceder a César Acuña

En La Libertad, 10 candidatos participarán en la carrera electoral para dirigir el gobierno regional durante el próximo periodo: