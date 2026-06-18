Renzo Reggiardo descarta candidatura en las Elecciones Regionales y Municipales

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Renzo Reggiardo descartó postular a alguna candidatura en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En su lugar, indicó que se enfocará en culminar adecuadamente su periodo en la alcaldía de Lima.

"Ahora estoy haciendo mi mayor esfuerzo para entregar la ciudad el 31 de diciembre de este año en las condiciones que yo quisiera entregarla y, sobre todo, como los limeños esperan, con servicios adecuados", dijo.

TE RECOMENDAMOS ¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, consideró que quienes insinuaron que sus acciones tenían como objetivo posterior llegar a un cargo deberían rectificarse. "Sería bueno que aquellos líderes de opinión que han venido diciendo sostenidamente que Renzo Reggiardo está calculando, que lo dijo para después participar, que se rectifiquen. Pedir disculpas no es muy complicado", anotó.

López Aliaga postulará como primer regidor

Días antes, Rafael López Aliaga anunció que postulará como primer regidor en la plancha a la alcaldía liderada por Luis Rubio.

Rubio Idrogo preside el Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), cargo al que fue designado por López Aliaga, en 2023.

El excandidato presidencial también confirmó que no asumirá como senador del partido Renovación Popular porque ello significaría avalar el sistema electoral que considera “corrupto” y “fraudista”.

“He decidido no asumir el rol de Senador. En estas condiciones no, sería avalar el fraude, sería avalar la corrupción. Va a quedar en la historia del Perú”, anotó.

En lugar de ello, como líder del partido, acompañará a la bancada de manera externa.

“Esto con este nuevo Congreso se acabó señores. Han querido matar a Porky. Se han empecinado en sacarme de carrera. Ya lo han hecho dos veces porque saben que no les debo nada. Yo he hecho mi vida sin ustedes, señores. En este Congreso sí voy a dedicarme como presidente de Renovación Popular en el estatuto tengo voz y voto tanto en la Cámara de Diputados como Senadores”, manifestó.



