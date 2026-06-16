Rafael López Aliaga busca sacarle la vuelta a la ley: irá como "teniente alcalde" junto a Luis Rubio
El excandidato presidencial confirmó que Luis Rubio postulará como alcalde de Lima y él como teniente alcalde.
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Rafael López Aliaga busca sacarle la vuelta a la ley: irá como "teniente alcalde" junto a Luis Rubio
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Rafael López Aliaga planea regresar a la Municipalidad de Lima. Anunció que postulará como teniente alcalde en la plancha liderada por Luis Rubio como burgomaestre.