Mirtha Vásquez denuncia que su oficina en el Senado es una azotea declarada inhabitable

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La senadora Mirtha Vásquez denunció que la oficina que le asignó el Congreso funciona en una azotea acondicionada, en una zona que —según la propia legisladora— fue declarada inhabitable cuando ella presidió el Parlamento. "Fui a verla y resulta que es una oficina que en realidad son ambientes acondicionados en una azotea, que parece que es almacén", relató a La República. Y añadió: "Recuerdo que en mi época de presidenta esa zona estaba declarada como inhabitable".

El despacho está hecho con drywall y tiene tres ambientes. "Uno de los ambientes, que es pequeño, sería para todo el personal que me asignan y no entran ni siquiera todo el personal que está asignado", explicó. Otro funciona como sala de reuniones. El tercero, el despacho principal, está "pegado a una pared colindante muy antigua, que está llena de moho", según describió la senadora.

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El ambiente tampoco tiene baño propio. Vásquez contó que le ofrecieron uno alternativo: "Tienes que cruzar todo ese enorme patio que ves, luego entrar por varios pasadizos, son como dos, tres pasadizos, y así, rodeando el edificio, encuentras un baño", comentó.

El reclamo llega en medio de una remodelación que superó los S/85 millones, según reveló un reportaje de Punto Final sobre el Congreso, que ejecutó obras por ese monto para adaptar su infraestructura al nuevo sistema bicameral. Tras esta investigación, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, precisó que ese gasto se divide en dos frentes: instalaciones eléctricas y sanitarias por S/29 millones, e implementación tecnológica por S/56 millones. A ese presupuesto se suma el pago de alquileres de varios locales que usa el Parlamento.

La situación de Vásquez contrasta con la de otros senadores. Sus colegas López Chau y Jaime Delgado sí consiguieron oficina en el edificio ubicado en la avenida Abancay, donde está instalada la mayoría de bancadas. "Nuestros colegas, toda mi bancada está colocada en el edificio de Abancay", dijo.

Vásquez explicó que el oficial mayor le dijo que el edificio solo tenía capacidad para doce despachos, insuficientes para los cuatro senadores que debían ubicarse ahí. Pero cuando ella misma recorrió el edificio, encontró varios despachos vacíos. "Acabo de verificar que hay despachos vacíos, ¿por qué no me asigna uno acá?", le dijo a Forno. Su respuesta fue tajante: "El hecho de que estén vacíos no quiere decir que no se le va a asignar a alguien".

La senadora remarcó que no exige lujos. Su pedido, insistió, se limita a condiciones básicas para quienes van a laborar ahí hasta 2031.