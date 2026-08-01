HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Mirtha Vásquez denuncia que su oficina en el Senado es una azotea declarada inhabitable

La senadora de Ahora Nación no tiene baño en su despacho y el personal asignado no cabe en el ambiente. El Congreso destinó un presupuesto millonario para acondicionar sus sedes de cara a la bicameralidad, pero el oficial mayor le pide esperar sin garantizarle una solución.

Vásquez cuestionó las condiciones en las cuales le entregaron su oficina. Foto: composición LR
Vásquez cuestionó las condiciones en las cuales le entregaron su oficina. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La senadora Mirtha Vásquez denunció que la oficina que le asignó el Congreso funciona en una azotea acondicionada, en una zona que —según la propia legisladora— fue declarada inhabitable cuando ella presidió el Parlamento. "Fui a verla y resulta que es una oficina que en realidad son ambientes acondicionados en una azotea, que parece que es almacén", relató a La República. Y añadió: "Recuerdo que en mi época de presidenta esa zona estaba declarada como inhabitable".

Únete a nuestro canal de política y economía

El despacho está hecho con drywall y tiene tres ambientes. "Uno de los ambientes, que es pequeño, sería para todo el personal que me asignan y no entran ni siquiera todo el personal que está asignado", explicó. Otro funciona como sala de reuniones. El tercero, el despacho principal, está "pegado a una pared colindante muy antigua, que está llena de moho", según describió la senadora.

TE RECOMENDAMOS

BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Keiko Fujimori justifica designación de Luis Dyer pese a no tener experiencia en el sector salud

lr.pe

El ambiente tampoco tiene baño propio. Vásquez contó que le ofrecieron uno alternativo: "Tienes que cruzar todo ese enorme patio que ves, luego entrar por varios pasadizos, son como dos, tres pasadizos, y así, rodeando el edificio, encuentras un baño", comentó.

El reclamo llega en medio de una remodelación que superó los S/85 millones, según reveló un reportaje de Punto Final sobre el Congreso, que ejecutó obras por ese monto para adaptar su infraestructura al nuevo sistema bicameral. Tras esta investigación, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, precisó que ese gasto se divide en dos frentes: instalaciones eléctricas y sanitarias por S/29 millones, e implementación tecnológica por S/56 millones. A ese presupuesto se suma el pago de alquileres de varios locales que usa el Parlamento.

PUEDES VER: Ruth Luque: "Si no se aprueba el pedido de facultades, el Ejecutivo podría gobernar vía decretos de urgencia"

lr.pe

La situación de Vásquez contrasta con la de otros senadores. Sus colegas López Chau y Jaime Delgado sí consiguieron oficina en el edificio ubicado en la avenida Abancay, donde está instalada la mayoría de bancadas. "Nuestros colegas, toda mi bancada está colocada en el edificio de Abancay", dijo.

Vásquez explicó que el oficial mayor le dijo que el edificio solo tenía capacidad para doce despachos, insuficientes para los cuatro senadores que debían ubicarse ahí. Pero cuando ella misma recorrió el edificio, encontró varios despachos vacíos. "Acabo de verificar que hay despachos vacíos, ¿por qué no me asigna uno acá?", le dijo a Forno. Su respuesta fue tajante: "El hecho de que estén vacíos no quiere decir que no se le va a asignar a alguien".

La senadora remarcó que no exige lujos. Su pedido, insistió, se limita a condiciones básicas para quienes van a laborar ahí hasta 2031.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mirtha Vásquez sobre Mesa Directiva del Senado: "Ha sido una elección manchada que nos recordó a la época de los 90"

Mirtha Vásquez sobre Mesa Directiva del Senado: "Ha sido una elección manchada que nos recordó a la época de los 90"

LEER MÁS
Mirtha Vásquez juró como senadora: “Por la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90"

Mirtha Vásquez juró como senadora: “Por la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90"

LEER MÁS
Mirtha Vásquez: "La dispersión favorece a los partidos políticos que han concentrado el poder en estos últimos años"

Mirtha Vásquez: "La dispersión favorece a los partidos políticos que han concentrado el poder en estos últimos años"

LEER MÁS
Keiko Fujimori: presidenta brindó su mensaje a la Nación en medio de rechazo de la oposición

Keiko Fujimori: presidenta brindó su mensaje a la Nación en medio de rechazo de la oposición

LEER MÁS
César Astudillo jura como nuevo ministro del Interior

César Astudillo jura como nuevo ministro del Interior

LEER MÁS
¿Quiénes son los ministros de Keiko Fujimori? perfiles del primer Gabinete Ministerial

¿Quiénes son los ministros de Keiko Fujimori? perfiles del primer Gabinete Ministerial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minsa: Designan como secretario general a Juan Carlos Gonzáles, sobrino político de César Acuña

Minsa: Designan como secretario general a Juan Carlos Gonzáles, sobrino político de César Acuña

LEER MÁS
Keiko Fujimori justifica designación de Luis Dyer pese a no tener experiencia en el sector salud

Keiko Fujimori justifica designación de Luis Dyer pese a no tener experiencia en el sector salud

LEER MÁS
Ollanta Humala sale de Barbadillo tras resolución del TC

Ollanta Humala sale de Barbadillo tras resolución del TC

LEER MÁS
CAL denuncia a Patricia Benavides por presunto ejercicio ilegal de la profesión

CAL denuncia a Patricia Benavides por presunto ejercicio ilegal de la profesión

LEER MÁS
Julián Pérez: Comisión de Ética investigará al diputado tras su instalación

Julián Pérez: Comisión de Ética investigará al diputado tras su instalación

LEER MÁS
Marco Vinelli considera que el Ejecutivo otorgará salvoconducto a Betssy Chávez: "Yo creo que sí"

Marco Vinelli considera que el Ejecutivo otorgará salvoconducto a Betssy Chávez: "Yo creo que sí"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025