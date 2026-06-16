Rafael López Aliaga confirma que no asumirá como senador
El excandidato presidencial considera que asumir el cargo de senador significaría "avalar" al sistema electoral, el cual considera equivocado.
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El excandidato presidencial Rafael López Aliaga confirmó que no asumirá como senador. Según explicó en una transmisión en vivo en sus redes oficiales, hacerlo significaría "avalar" al sistema electoral, el cual considera erróneo.
Destacó que quienes representarán a Renovación Popular en el Senado y la Cámara de Diputados cuentan con un buen perfil profesional y trayectoria. Él, como líder del partido, acompañará a la bancada externamente.