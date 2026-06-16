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Política

López Aliaga ataca al sistema electoral: "Esta ONPE y este JNE deberían desaparecer"

Su descontento contra el sistema electoral, explicó, lo llevó a decidir no postular al Senado porque significaría "avalar" lo sucedido.

López Aliaga ataca al sistema electoral: "Esta ONPE y este JNE deberían desaparecer"
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Rafael López Aliaga despotricó contra la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instituciones que considera "deben desaparecer". Su postura, explicó, se debe a que, según él, hubo "fraude" en las elecciones 2021 y 2026.

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“Vamos a pelear justamente para desaparecer esta ONPE, este Jurado Nacional de Elecciones, que no puede estar cometiendo delito cada cinco años. Esto se acabó (...) se han equivocado de enemigo”, exclamó.

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Previamente, había señalado que le habían “robado” en los resultados y que su partido pudo haber logrado mayor número de senadores.

“Nos han robado senadores, diputados, le han hecho un daño tremendo al Perú. Pero con lo que nos queda, gente que yo agradezco que continúa en la brega de ser senador y diputado aún en estas condiciones, vamos a pelear”, dijo.

RLA descalificó el conteo de votos: “Es una vergüenza mundial”

Añadió que el conteo de votos realizado por el actual sistema electoral es una “vergüenza mundial” porque se conoce el resultado oficial después de varios días y no en horas, como en otros países.

“Para una ciudad de trece millones de habitantes que falle todo el sistema de distribución de material electoral, (es inviable) que se tenga que prolongar las elecciones por horas, que se tenga que dar un día más, insuficiente absolutamente, porque casi un millón de personas no votaron (en la capital)”, mencionó.

Su descontento contra el sistema electoral, explicó, lo llevó a decidir no postular al Senado porque significaría "avalar" lo sucedido.

Citó su experiencia en las elecciones de 2021, escenario que considera le robaron la presidencia. “Yo no estaba preparado, pero esta vez sí. Se metieron con la persona equivocada”, dijo.

Esto último lo señaló tras manifestar que, en su opinión, hubo irregularidades en la primera vuelta presidencial del proceso electoral de este 2026.

“El pronóstico si no hubiera producido trafa el pronóstico era, incluso, superar a la señora Keiko Fujimori en la primera vuelta. Pero, claro, aquí se han unido empresaurios que hacen mucho daño al Perú que quieren seguir con sus concentraciones monopólicas”, exclamó.

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