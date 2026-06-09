Cámara de Diputados y Senadores queda lista para el periodo 2026-2031

Congreso del Perú definió su conformación para el próximo periodo. | La República | Carlos Felix

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el conteo de votos en las regiones del país para la elección de senadores y diputados correspondiente al proceso electoral 2026.

De acuerdo con los resultados, Fuerza Popular se convertirá en la principal fuerza política en la Cámara de Diputados al obtener 41 escaños. En segundo lugar se ubica Juntos por el Perú, con 32 representantes. Más atrás aparecen el Partido del Buen Gobierno, que alcanzó 18 curules, y Renovación Popular, con 15. El partido Obras logró 14 escaños, mientras que Ahora Nación obtuvo 10 representantes.

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En el Senado también se impone Fuerza Popular, que encabezará la cámara alta con 22 senadores. Juntos por el Perú se consolida como la segunda bancada con 14 representantes. A diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, Renovación Popular tendrá una mayor presencia que el Partido del Buen Gobierno en el Senado. La agrupación de Rafael López Aliaga consiguió ocho escaños, mientras que la organización de Nieto obtuvo siete. Por su parte, la agrupación encabezada por Belmont alcanzó cinco senadores y Ahora Nación completó la representación con cuatro escaños.

Los más votados

Al cierre del conteo, el coronel en retiro Harvey Colchado, de Ahora Nación, se convirtió en el candidato a diputado más votado del país al obtener el respaldo de 143.056 ciudadanos. Le siguieron Norma Yarrow, de Renovación Popular, con 126.251 votos; Indira Huilca, con 92.875; Cecilia Chacón, con 81.088; y José Baella, con 76.487 votos.

En la elección al Senado, el primer lugar fue para Miguel 'Miki' Torres, candidato vicepresidencial y mano derecha de Keiko Fujimori, quien alcanzó 342.400 votos. En segundo puesto se ubicó José Miguel Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, con 332.859 votos. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien previamente anunció que no jurará al cargo de senador, ocupó el tercer lugar con 290.342 votos. Más atrás se situó el líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, con 234.340 votos. El quinto lugar correspondió a Alejandro Muñante Barrios, quien registró 216.987 votos.

Aunque Harvey Colchado obtuvo la mayor votación individual en la elección de diputados, no presidirá la sesión de instalación ni participará en la toma de juramento de los legisladores elegidos. Según la normativa vigente, esa responsabilidad recae en los congresistas más votados pertenecientes al partido con mayor número de representantes en cada cámara. Por ello, 'Miki' Torres será el encargado de conducir la instalación del Senado y Cecilia Chacón hará lo propio en la Cámara de Diputados.

Reelectos

El conteo de la ONPE también muestra la lista de los legisladores que lograron la reelección. Por el lado de los diputados, en Fuerza Popular seguirán Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo Rivas, César Revilla y Arturo Alegría. También regresan antiguos congresistas como Cecilia Chacón (2006-2016), Karina Beteta (2019-2020), Diethell Columbus (2020-2021) y María Ramos Rosales (2018-2019).

En Renovación Popular están Norma Yarrow y Diego Bazán, que inició su vida política con Avanza País, pero durante su trayectoria parlamentaria cambió de camiseta. Con respecto al Senado, aparece Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso e impulsor de las leyes de impunidad. Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Héctor Ventura y Nilza Chacón completan la lista fujimorista. Otra parlamentaria que retorna a ocupar un escaño por el partido de Fujimori es Karla Schaefer (2011-2016).

En Juntos por el Perú se ubica Silvana Robles, que ingresó con el partido del prófugo Vladimir Cerrón. El exministro de Castillo, Iber Maraví, también es una de las sorpresas que tendrá el Senado. Ruth Luque, congresista de la bancada de Juntos por el Perú, representará a Ahora Nación. Mirtha Vásquez retoma su vida parlamentaria, esta vez integrando las filas del partido de López Chau.

En la verificación de votos, Fuerza Popular y Juntos por el Perú registran congresistas elegidos con menos de 1.500 votos.