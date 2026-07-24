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Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

Figallo anunció que todavía no se define que senador integrará la lista ni el cargo que ocupará. Señaló que la decisión de ser parte de la alianza opositora en la Cámara Alta responde a la necesidad de restablecer un equilibrio de poderes.

Figallo afirmó que Buen Gobierno tendrá alianza con el bloque opositor en el Senado | Composición: LR.
Figallo afirmó que Buen Gobierno tendrá alianza con el bloque opositor en el Senado | Composición: LR.
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Flavio Figallo, vocero del Partido del Buen Gobierno, indicó que existe un acuerdo para que su agrupación integre una lista para la Mesa Directiva junto con los partidos del bloque opositor: Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras. Según el representante del partido del sol, aún no se ha definido qué senador integrará la lista ni qué cargo ocupará dentro de la fórmula para la Mesa Directiva.

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"Sí, la alianza existe. Vamos para la Mesa Directiva. Tenemos todavía una reunión pendiente para terminar de definir qué miembro del Senado podría ser parte de la alianza. Cualquiera de los siete senadores podría ser", indicó.

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Al respecto, Figallo señaló que se siente representado por el análisis de Jorge Nieto, líder de su partido, quien sostuvo que el partido oficialista mantiene cierta influencia en instituciones fuera del Congreso. Para el vocero, la decisión del Buen Gobierno de respaldar al bloque opositor en la Cámara Alta responde a la necesidad de restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado.

"Lo que queremos es restablecer el equilibrio de poderes. Eso tiene que ver con quiénes están en el Ejecutivo y quiénes están en el Congreso. Si en el Ejecutivo está quien ganó y en el Congreso está la oposición, entonces habrá un equilibrio de poderes", afirmó.

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